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Гороскоп
Гороскоп на декабрь 2020 года

Гороскоп на декабрь 2020 года

Фото: Дни.ру
Дмитрий Ермолаев

Дмитрий Ермолаев блогер

 Астролог, хиромант, нумеролог. Основатель крупнейшей в мире Академии ведической астрологии "Пурушоттама".
В декабре 2020 года нас ожидает коридор затмений (с самого начала декабря), пик которого придется на период с 12-14 декабря. Это время не очень благоприятное во всех смыслах и его необходимо переждать и хорошо отдохнуть, без глобальных дел и грандиозных планов.
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Этот месяц во многом можно назвать завершающим, люди многое поймут и сделают соответствующие выводы. А что ожидать в декабре каждому знаку зодиака рассказывает ведический астролог, хиромант и нумеролог Дмитрий Ермолаев.

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Овен

Перед Овнами откроются новые двери на пути к давно поставленным целям. В этом месяце вы сможете добиться того, что давно не могли получить. Гороскоп на декабрь предупреждает: будет трудно, но смотрите на препятствия с оптимизмом и воспринимайте их как возможность роста, как раз благодаря которому вы и получите желаемое.

На удивление, к личной жизни вы примете ровное отношение. Но это вовсе не означает, что вы охладели или вам надоел партнер. Просто вы выбрали для себя приоритет на данный период жизни, а если вторая половинка категорически не разделяет ваши интересы, то вам пора сделать соответствующие выводы. В любом случае, звезды на стороне Овнов.

Телец

Гороскоп на декабрь советует Тельцам избавиться от всего лишнего, даже если вы сильно к этому привязаны, именно оно тянет вас вниз. Сбросив балласт, вы обретете крылья и вздохнете полной грудью. Также, прекратите общение с токсичными людьми.

Для многих Тельцов долгие поиски второй половинки увенчаются успехом, вы наконец обретете душевное равновесие и счастье в отношениях. Кстати, во второй половине декабря можете смело планировать свадебное торжество, рекомендует гороскоп на месяц.

Близнецы

Ваше настроение в декабре будет особенно переменчивым, и связано это в первую очередь с положением планет. Старайтесь контролировать свои эмоции, советует гороскоп на декабрь. Первый, кто рискует "попасть под раздачу" – это ваш любимый человек.

Во второй половине месяца ваше эмоциональное состояние станет как и прежде стабильным, и вы сможете вернуть свой авторитет в глазах людей и исправить ошибки. Кстати, декабрь благоприятен для Близнецов в плане построения карьеры, поэтому, в любой непонятной ситуации – работайте.

Рак

Раки в декабре будут охвачены ностальгией, как по прошлым отношениям, так и по делам, которыми вы занимались прежде на протяжении долгих лет. Ваши навыки и умения напомнят о себе и призовут "тряхнуть стариной". Впрочем, это интересная возможность для авантюрных Раков. Может быть, вам стоит согласиться и поиграть с судьбой? Наверняка вы уже знаете ответ на вопрос гороскопа…

Лев

Декабрь-месяц благоприятен для Львов в плане обучения и повышения квалификации. Не жалейте на это времени и средств, новые знания дадутся вам легко. В декабре вас ожидают новые полезные знакомства, благодаря которым вы сможете еще больше зарабатывать, – обещает гороскоп на декабрь. Если вы еще не состоите в отношениях, то не спешите их строить, сейчас не лучшее время. Наслаждайтесь свободой, флиртом и сексом без обязательств.

Дева

Этот месяц принесет Девам массу возможностей, главное, быть внимательными и прислушиваться к своей интуиции. Многие люди из окружения будут советовать вам как лучше жить, с ними стоит сразу разорвать все связи, поскольку это будет только началом нравоучений. Вам пора завести новых друзей, они принесут в вашу жизнь позитив и оптимизм. Что касается отношений со второй половинкой, то ваши чувства будут процветать и развиваться, – гласит гороскоп на декабрь.

Весы

Новая жизнь ожидает Весов в декабре, ваше желание начать многое с чистого листа наконец-то возьмет верх. Новая работа или новые отношения, а может быть и то и другое – решать только вам. И сейчас действительно пришло время принимать решения самостоятельно и перестать быть ведомыми. Жизненные обстоятельства сподвигнут вас ментально окрепнуть, а близкие люди покажут себя с неожиданных сторон. Гороскоп на декабрь обещает быть полным сюрпризов!

Скорпион

Декабрь крайне благоприятен для очищения кармы путем духовных практик и благотворительности. Вашу постоянную усталость и чувство груза на душе снимет как рукой, если вы начнете посещать детские дома, приюты для животных и дома престарелых с различной помощью для нуждающихся. Вы заметно станете счастливее и почувствуете радость к жизни, если станете помогать тем, кому явно труднее вас. Этот месяц на многое откроет вам глаза, ваша жизнь сильно поменяется, в лучшую сторону. Кстати, декабрь 2020-го пройдет под вашим знаком.

Стрелец

Стрельцы в декабре будут фонтанировать идеями и креативом. Но не спешите приступать к реализации, это лучше отложить на вторую половину месяца. А вот первую половину месяца лучше направить в творческое русло, это станет отдушиной для вас. Гороскоп рекомендует проводить больше времени со второй половинкой во избежание конфликтов.

Козерог

Козероги в декабре будут непривычно любвеобильны, чем заставят ревновать своего партнера. Вам захочется разнообразия, и здесь вам придется сделать выбор – испытать новые ощущения или сохранить стабильные отношения. Ваши метания скажутся и на продуктивности в работе, вам стоит научиться разделять личное и рабочее время. Для многих Козерогов месяц пройдет в поисках себя.

Водолей

Вашим амбициям в декабре можно только позавидовать, ведь боевой настрой не свойственен Водолеям. Разгонитесь вы как раз к окончанию коридора затмений, поэтому здесь все по плану. Звезды обещают вам помочь в любых начинаниях, можете не переживать и не сомневаться в правильности ваших действий.

Из-за вашей занятости отношения в семье могут пошатнуться, но это временно и не принесет серьезных хлопот и конфликтов. Гороскоп советует Водолеям наслаждаться каждым днем и не упускать возможности.

Рыбы

Рыбы на себе узнают все сложности и прелести выхода из зоны комфорта, ведь раньше вы об этом только слышали. В любом случае, это пойдет вам на пользу, как бы вам не хотелось сопротивляться. От судьбы вам вряд ли удастся уйти, декабрь принесет в вашу жизнь массу неожиданностей, в том числе – и новую влюбленность. Эмоции и чувства окрылят вас, одиноким Рыбам пора перестать бояться отношений, – советует гороскоп на декабрь.

30 ноября 2020, 14:52 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник

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