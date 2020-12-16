Гороскоп на декабрь Новый год - раздаем подарки Неверные знаки зодиака Влияние даты рождения на судьбу Сонник

Топ новостей

Политолог о сотрудничестве Путина и Лукашенко: Россия не отдаст Западу территорию Белоруссии
"Он не помог ни одному человеку": Садальский раскрыл шокирующие данные о Баталове
Международный скандал: Корчевников прилюдно набросился на Зеленского
Вдова и сын убитого Михаила Круга сменили фамилию
партнеры
Среда
16 декабря
Лента новостей
20:20
Тест: Сможете ли Вы ответить на вопросы из ЕГЭ по русскому языку?
20:15
Гороскоп на сегодня, 17 декабря 2020 года
19:48
"Вырубилась под крики детей": Мария Кожевникова рассказала о кровавой травме сына
19:46
В Дагестане после столкновения с легковым автомобилем взорвалась "Газель"
19:29
"Неожиданно": Дане Борисовой предложили необычный опыт
19:26
"Бестия!": дочь Леры Кудрявцевой сделала дом неузнаваемым
19:02
Синоптик высказался о вероятности ледяного дождя в Подмосковье
18:56
К чему снятся волосы
18:50
Дело зашло в тупик: семья Баталова отказывается принимать наследство от Цивина и Дрожжиной
18:20
Разошлась: Муцениеце запустила еще одно ютуб-шоу об отношениях
18:04
Сбежавший в глушь Богатырев из "Кухни" голодает
18:03
Матерщинник Маковецкий подтвердил страшный диагноз
18:02
"Празднуем!": Волочкова с пунцовым лицом спряталась за спиной своей домработницы
18:00
В Кемеровской области перевернулся служебный автобус
17:30
Подтягивает по русскому и математике: Кожевникова из "Универа" оставила актерство
17:24
"Профессионал высшего уровня": премьера назвали кандидатом на смену Зеленскому
17:24
Клеточный иммунитет: кто никогда не заразится коронавирусом?
17:23
Стивену Сигалу заблокировали счет в "Сбербанке" из-за неуплаты налогов
16:57
В работе Telegram произошел серьезный сбой
16:56
Splat исполнилось 20 лет: история развития компании и ее главные принципы
16:47
"Самогонщик?": Костюшкин шокировал народ новой работой
16:44
Показавшую свои прелести Толкалину распекли за плоский зад
16:43
Тихановская попросила помощи у Германии: Насилие режима Лукашенко не знает границ
16:41
В Москве неизвестный убил ножом доставщика еды
16:39
Выгнанные из "Дома-2" Яббаров и Голд показали жизнь после шоу: В раздавленном состоянии
16:21
Футболиста Павлюченко объявили в розыск за крупные долги
16:09
"Просто пошлите всех": взорвавшийся Маковецкий обматерил журналистов
16:04
На какую квартиру претендует измотанный судами Джигурда
16:02
Страшная авария поставила крест на браке звезды российских сериалов
15:57
Потеря зрения: врачи предупредил Солнцева об угрозе полной слепоты
15:43
Насиловал женщин и детей, торговал людьми: в Канаде задержали известного модельера
15:35
Жители Краснодара едва не залили бетоном хозяйку магазина
15:34
"Это был конец света, конец жизни": звезда "Дня рождения Буржуя" о тяжелом потрясении
15:32
Тряхнуть стариной: стало известно о контакте Пугачевой с известным композитором
15:29
Унесли на носилки: врачи спасают серьезно травмированного Харатьяна
15:28
Украинские СМИ: Порошенко подготовил для Зеленского новый Майдан
15:15
Апексимова назвала самый сексуальный орган у мужчины
15:01
Сыгравшая тайную свадьбу звезда сериала "Улица" раскрыла подробности торжества
14:53
Популярный в России продукт оказался способным снижать уровень сахара и защищать сердце
14:53
"Преследовали": Решетова боится выйти на улицу из-за нападения
14:53
"Что с ним произошло?": Виторган изменился до неузнаваемости
14:48
"Все счета арестованы": Степаненко подложила Петросяну свинью
14:43
На помойке в Брянске нашли мумию мертвой женщины
14:40
Стала много тратить: обедневший сын Валерии пожаловался на беременную жену
14:34
В Подмосковье обнаружили автомобиль с полутора тысячами свертков с героином
14:34
"Для всех россиян стала родной!": народ отреагировал на слезы звезды "Сватов"
14:33
Муцениеце рассказала детям об обиде Прилучного
14:20
Названы округа Подмосковья с худшей коронавирусной ситуацией
14:09
Госдума РФ приняла закон о штрафах для чиновников за оскорбление граждан
14:02
"Скулит, ест и пьет": Ольга Орлова приютила дедулю с помойки
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Все безголосые лезут на эстраду": Цымбалюк-Романовская запела после смерти Джигарханяна
"Мы достигли дна": осрамившийся Петросян оправдался за страшные слова о Джигарханяне
Политолог: Белорусские силовики передадут Лукашенко в руки народа
Предложение Лукашенко отдать часть полномочий оценили: Люди не дураки
Поездки Лукашенко по больницам назвали бесполезными: Мнение белорусов не поменять
Почему Лукашенко опасается интеграции с Россией
Гороскоп
Гороскоп на сегодня, 17 декабря 2020 года

Гороскоп на сегодня, 17 декабря 2020 года

Фото: pixabay.com
Девы готова покорять мир, Стрельцы недовольны собой, а Рыбы готовы на многое. Гороскоп на сегодня, 17 декабря 2020 года, советует отказаться от спонтанных решений и внимательнее взвешивать аргументы.
прочитано 143 раза

Овен

Овнам сегодня сопутствует удача в договорных делах. Прекрасный день, чтобы подвести итоги и наметить новые цели, не обращая внимания на неурядицы, которые уже стали фоном жизни. Не беспокойтесь, скоро все наладится. Однако в этот четверг звезды рекомендуют Овнам сосредоточиться на текущих задачах и не распыляться по мелочам.

ПО ТЕМЕ

Гороскоп для Дев на 2021 год

Гороскоп на неделю с 14 по 20 декабря 2020 года

Телец

С утра в четверг Тельцы могут подумать, что все идет максимально здорово, однако уже вечером вас может ждать разочарование. Звезды советуют не откладывать решение важных вопросов на потом, а заняться ими как можно скорее. Вы не сможете дольше игнорировать неприятности, которые случились на работе или в семье. Возможно, сегодня жизнь поставит Тельцов перед выбором, и неясно, какая из двух зол меньшая.

Близнецы

Близнецам стоит оставить в стороне свои амбиции хотя бы на день. Постарайтесь сосредоточиться на вопросах, связанных с решением проблем внутри семьи. Кажется, уже давно зреет конфликт, поэтому лучше всего обсудить все спокойно и мирно до того, как случится взрыв. Гороскоп на сегодня, 17 декабря 2020 года, советует Близнецам не игнорировать проблемы.

Рак

Раки в этот четверг чувствуют себя слегка запутавшимися в собственных чувствах. Кажется, вам пора определиться, сможете ли вы "потянуть" те отношения, которые у вас есть на данный момент. Постарайтесь не рубить с плеча, взвесить все за и против. Возможно, есть смысл просто наслаждаться моментами и не думать о будущем, хотя для Раков такая задача часто становится невыполнимой.

Лев

Сегодня Львы будут властны как никогда. Вы сможете контролировать события и держать руку на пульсе, главное, не забывать о том, что у вас есть верные помощники и преданные соратники. Не отказывайтесь от их советов и выслушивайте мнения со стороны. Вторая половина четверга пройдет более спокойно, однако это лишь затишье перед бурей, и вечером Львов может ждать неприятный сюрприз.

Дева

Девы в этот четверг готовы покорять вершины мира. Кажется, вы бодры и полны сил, однако постарайтесь направить энергию в правильное русло. Помимо работы стоит уделить время отношениям и заняться решением спорных моментов. Откажитесь от спонтанных встреч с друзьями в пользу семейного вечера. Гороскоп на сегодня, 17 декабря 2020 года, рекомендует Девам прислушиваться к партнеру.

Весы

Весы сегодня эмоционально зависимы от ситуации, которая сложилась дома. Но это даже неплохо – иногда полезно дать волю чувствам, поплакать, даже покричать. Звезды советуют Весам поберечь себя и устроить лишний выходной, чтобы прийти к балансу. Вечер в большей степени зависит от того, насколько хорошо вы понимаете знаки судьбы, поэтому будьте внимательны.

Скорпион

Для Скорпионов этот четверг начнется прекрасно – вы будете чувствовать себя отдохнувшим и бодрым. Однако во второй половине дня все может измениться в противоположную сторону. Сегодня прекрасный день, чтобы завершить дела, подвести итоги и придумать планы на следующую неделю. Правда, звезды советуют Скорпионам воздержаться от спонтанных трат и необдуманных покупок.

Стрельцы

Стрельцы сегодня недовольны собой, и их можно понять. В этот четверг энергии у вас будет немного, что негативно скажется на работоспособности. В конце года это особенно печально, ведь нужно доделать миллион важных дел. Постарайтесь сосредоточиться на главном, откажитесь от второстепенных задач и не забывайте отдыхать. Гороскоп на сегодня, 17 декабря 2020 года, рекомендует Стрельцам больше внимания уделять себе.

Козерог

Козерогам сегодня лучше всего затаиться и не делать резких движений, особенно с утра. Если вы вдруг оказались одни, не стоит спешить приглашать кого-то в гости или бежать по делам. Насладитесь моментом, замедлитесь, отдохните от суеты – вам сейчас это очень нужно. Козерогам звезды советуют не соглашаться сегодня на спонтанные предложения и провести день дома.

Водолей

Водолеям в этот четверг придется действовать по обстоятельствам и рассчитывать только на себя. Правда, вряд ли инициатива придет вам в руки, поэтому старайтесь быть в стороне от громких событий и непривычных занятий. До вечера лучше заниматься рутиной, иначе вы можете нарваться на неприятности. Вечер Водолеям лучше провести в кругу друзей или любимого человека, чтобы набраться сил для активных выходных.

Рыбы

Рыбы в этот четверг готовы на многое. Особенно на то, чтобы послать все к чертям и заняться любимым делом. Кажется, у вас не хватает ресурса на общение с людьми. Не стоит испытывать по этому поводу вину – все наладится уже очень скоро, нужно просто немного потерпеть. Гороскоп на сегодня, 17 декабря 2020 года, советует Рыбам отказаться от суеты в пользу глубины.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ

Автор: 16 декабря 2020, 20:15

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

Лукашенко назвал свою главную задачу на посту президента: Буду драться за Белоруссию
Россияне завалили Путина вопросами о пенсиях и ценах на продукты
Белорусский дипломат: Протестующих поддерживают тысячи чиновников
Политолог рассказал, кто может заменить Лукашенко на посту президента

Шоу-бизнес

Потеря зрения: врачи предупредил Солнцева об угрозе полной слепоты
Насиловал женщин и детей, торговал людьми: в Канаде задержали известного модельера
"Это был конец света, конец жизни": звезда "Дня рождения Буржуя" о тяжелом потрясении
Тряхнуть стариной: стало известно о контакте Пугачевой с известным композитором

Проишествия

Семья умершей подруги стримера Reeflay не может устроить похороны
Жених с шоу "Давай поженимся!" оказался педофилом
Полицейский прострелил ногу 13-летней девочке: Сильно кричала
"Жертвой может стать любая": смерти подруги стримера Reeflay в прямом эфире дали объяснение

Lifestyle

Би-2 порадовали поклонников новым кинематографическим клипом "Бог проклятых"
Лучшие роли Армена Джигарханяна
"Я сомневаюсь в этом": фильм Кончаловского поборется за "Оскар"
Композитор Чернаков оценил популярность классической музыки в России
Шоу-бизнес

"Скулит, ест и пьет": Ольга Орлова приютила дедулю с помойки

Певица в шоке от бесчеловчности
Общество

"Дни.ру" раздают подарки: билеты на киноконцерт группы "Би-2"

Би-2 знают, как безопасно побывать на концерте любимого артиста
Шоу-бизнес

Градский заговорил о мистике после смерти Гафта и Джигарханяна

Артист шокирован известиями

Шоу-бизнес

"Мои доходы упали в десять раз": Лазарев о тяжелом положении

Певец рассказал о своих финансах

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 17 декабря 2020 года
Гороскоп для Дев на 2021 год
Гороскоп на сегодня, 16 декабря 2020 года
Гороскоп для Львов на 2021 год

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Губерниев пожевал варежку в прямом эфире: Сказал – сделал
"Я не исключение": Хоркина заговорила о финансовых трудностях вслед за артистами
Ягудин публично унизил Плющенко на льду
"Разрыв пахового кольца": что случилось с Артемом Дзюбой после онанизма

Регионы

Выжившая после кровавой бойни шокировала подробностями: сказал "Давайте поиграем" и начал стрельбу
Выстрелил и добил топором: жестокое убийство женщины в торговом центре попало на видео
Зарубил топором: жуткие подробности расправы солдата над сослуживцами под Воронежем
Постояльцы дома престарелых попросили Путина освободить их из заточения
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+