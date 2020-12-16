Девы готова покорять мир, Стрельцы недовольны собой, а Рыбы готовы на многое. Гороскоп на сегодня, 17 декабря 2020 года, советует отказаться от спонтанных решений и внимательнее взвешивать аргументы.

Овен

Овнам сегодня сопутствует удача в договорных делах. Прекрасный день, чтобы подвести итоги и наметить новые цели, не обращая внимания на неурядицы, которые уже стали фоном жизни. Не беспокойтесь, скоро все наладится. Однако в этот четверг звезды рекомендуют Овнам сосредоточиться на текущих задачах и не распыляться по мелочам.



Телец

С утра в четверг Тельцы могут подумать, что все идет максимально здорово, однако уже вечером вас может ждать разочарование. Звезды советуют не откладывать решение важных вопросов на потом, а заняться ими как можно скорее. Вы не сможете дольше игнорировать неприятности, которые случились на работе или в семье. Возможно, сегодня жизнь поставит Тельцов перед выбором, и неясно, какая из двух зол меньшая.



Близнецы

Близнецам стоит оставить в стороне свои амбиции хотя бы на день. Постарайтесь сосредоточиться на вопросах, связанных с решением проблем внутри семьи. Кажется, уже давно зреет конфликт, поэтому лучше всего обсудить все спокойно и мирно до того, как случится взрыв. Гороскоп на сегодня, 17 декабря 2020 года, советует Близнецам не игнорировать проблемы.

Рак

Раки в этот четверг чувствуют себя слегка запутавшимися в собственных чувствах. Кажется, вам пора определиться, сможете ли вы "потянуть" те отношения, которые у вас есть на данный момент. Постарайтесь не рубить с плеча, взвесить все за и против. Возможно, есть смысл просто наслаждаться моментами и не думать о будущем, хотя для Раков такая задача часто становится невыполнимой.

Лев

Сегодня Львы будут властны как никогда. Вы сможете контролировать события и держать руку на пульсе, главное, не забывать о том, что у вас есть верные помощники и преданные соратники. Не отказывайтесь от их советов и выслушивайте мнения со стороны. Вторая половина четверга пройдет более спокойно, однако это лишь затишье перед бурей, и вечером Львов может ждать неприятный сюрприз.



Дева

Девы в этот четверг готовы покорять вершины мира. Кажется, вы бодры и полны сил, однако постарайтесь направить энергию в правильное русло. Помимо работы стоит уделить время отношениям и заняться решением спорных моментов. Откажитесь от спонтанных встреч с друзьями в пользу семейного вечера. Гороскоп на сегодня, 17 декабря 2020 года, рекомендует Девам прислушиваться к партнеру.

Весы

Весы сегодня эмоционально зависимы от ситуации, которая сложилась дома. Но это даже неплохо – иногда полезно дать волю чувствам, поплакать, даже покричать. Звезды советуют Весам поберечь себя и устроить лишний выходной, чтобы прийти к балансу. Вечер в большей степени зависит от того, насколько хорошо вы понимаете знаки судьбы, поэтому будьте внимательны.



Скорпион

Для Скорпионов этот четверг начнется прекрасно – вы будете чувствовать себя отдохнувшим и бодрым. Однако во второй половине дня все может измениться в противоположную сторону. Сегодня прекрасный день, чтобы завершить дела, подвести итоги и придумать планы на следующую неделю. Правда, звезды советуют Скорпионам воздержаться от спонтанных трат и необдуманных покупок.



Стрельцы

Стрельцы сегодня недовольны собой, и их можно понять. В этот четверг энергии у вас будет немного, что негативно скажется на работоспособности. В конце года это особенно печально, ведь нужно доделать миллион важных дел. Постарайтесь сосредоточиться на главном, откажитесь от второстепенных задач и не забывайте отдыхать. Гороскоп на сегодня, 17 декабря 2020 года, рекомендует Стрельцам больше внимания уделять себе.

Козерог

Козерогам сегодня лучше всего затаиться и не делать резких движений, особенно с утра. Если вы вдруг оказались одни, не стоит спешить приглашать кого-то в гости или бежать по делам. Насладитесь моментом, замедлитесь, отдохните от суеты – вам сейчас это очень нужно. Козерогам звезды советуют не соглашаться сегодня на спонтанные предложения и провести день дома.



Водолей

Водолеям в этот четверг придется действовать по обстоятельствам и рассчитывать только на себя. Правда, вряд ли инициатива придет вам в руки, поэтому старайтесь быть в стороне от громких событий и непривычных занятий. До вечера лучше заниматься рутиной, иначе вы можете нарваться на неприятности. Вечер Водолеям лучше провести в кругу друзей или любимого человека, чтобы набраться сил для активных выходных.



Рыбы

Рыбы в этот четверг готовы на многое. Особенно на то, чтобы послать все к чертям и заняться любимым делом. Кажется, у вас не хватает ресурса на общение с людьми. Не стоит испытывать по этому поводу вину – все наладится уже очень скоро, нужно просто немного потерпеть. Гороскоп на сегодня, 17 декабря 2020 года, советует Рыбам отказаться от суеты в пользу глубины.