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Гороскоп
Гороскоп на неделю с 14 по 20 декабря 2020 года

Гороскоп на неделю с 14 по 20 декабря 2020 года

Фото: pixabay.com
Лилия Любимова

Лилия Любимова блогер

 Астролог, который помогает правильно формировать свое будущее. За ее спиной 15-летний стаж успешного консультирования, основанная в 2015 году школа астрологии и книга "Астрология. Основы. Как заручиться поддержкой звезд" Помимо преподавания и консультирования, Лилия ведет рубрику гороскоп на канале ТВЦ-Настроение, а так же свой авторский блог в "Инстаграме".
Неделя больших перемен! Звезды словно сговорились массово переходить из знака в знак: на этой неделе сменят локацию Меркурий, Венера, и Сатурн с Юпитером. Это вызовет движение в нашей жизни, появление новых тем и интересов, задач и целей. А начнется все с пятого, не менее важного события недели – затмения.
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Заключительное затмение 2020 года произойдет в понедельник в знаке Стрельца, и несмотря на его негативный характер, принесет и кое-что положительное – близость к звезде Рас Альхаг смягчит характер события, потому что древнее значение звезды звучит как "Исцеление, высокая духовная миссия".

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С минувших выходных и до среды мы будем находиться в ауре этого затмения, поэтому будьте осторожны и не допускайте перегрузок в эти дни. Гороскоп на неделю рекомендует проявлять наблюдательность, присматриваться к обстановке, а не действовать, отправляться в дорогу или заниматься важными делами.

Закончится эта необычная семидневка соединением в Водолее Сатурна и Юпитера в воскресенье. Этого события ждут все эзотерики, поскольку с распадом связки Плутон-Сатурн-Юпитер связывают постепенное угасание пандемии, но главные ожидания касаются постепенной смены вектора развития человечества, рассказала астролог Лилия Любимова.

Неслучайно это соединение называют поколенческим. Отныне в течение почти 200 лет Юпитер и Сатурн будут соединяться только в воздушных знаках. Свобода, новаторство, уникальность будут все больше интересовать людей, а виды коммуникаций, интернет, телевидение претерпят серьезные изменения. Но все это – в перспективе. А что будет уже сейчас?

Овен

Овны будут единственными, кому затмение в понедельник принесет прилив сил и позитивные перемены. Готовьтесь к тому, что в ближайшее время изменится ваш круг общения, в том числе количество и качество самого близкого окружения. Совет от гороскопа на неделю: легко отпускайте тех, с кем отношения изжили себя.

Телец

Черная Луна и Уран соединятся в вашем знаке в воскресенье, что точно не пройдет незамеченным. Поднимутся темы ваших талантов, особенностей, захочется быть уникальным и ни на кого непохожим. Подумайте, что вас отличает от других, и как это использовать для достижения успеха.

Близнецы

Близнецы окажутся под ударом в день затмения – может возникнуть ощущение, что обстоятельства против вас. Главное утешение в том, что это или другие причины дискомфорта, скоро пройдут. Начиная с воскресенья, в вашу жизнь войдет темы учебы – если вам это по душе, то успех гарантирован, гласит гороскоп с 14 по 20 декабря.

Рак

Вы редко допускаете легкомыслие, и на этой неделе важно будет обратить всю свою собранность на сферы здоровья и работы. Соблюдайте баланс занятости и отдыха, не пытайтесь быстро переделать массу дел. Ближе к выходным позаботьтесь о том, чтобы раздать долги, заплатить все платежи.

Лев

У многих Львов-родителей могут возникнуть проблемы с детьми – их учеба, поведение, развитие потребуют внимания, предупреждает гороскоп на неделю. Творческим представителям этого знака всю неделю лучше не браться за свои произведения, сделать перерыв. Выходные хорошо посвятить семье, любимому человеку, свиданиям.

Дева

Избегайте на этой неделе процессов, связанных с недвижимостью. Нельзя покупать, продавать, ходить на просмотры жилья – результатом вы все равно не будете довольны. Сосредоточьтесь на рабочих делах – составьте план, что необходимо закончить, при этом следите за здоровьем, не переутомляйтесь.

Весы

Весы могут получить плохие новости, которые потом окажутся фейком. Не доверяйте сразу никакой информации, выжидайте, проверяйте. Гороскоп на неделю предупреждает о конфликтах, непонимании с кем-то из друзей, соседей, коллег. В выходные обязательно посвятите время творчеству: украшайте дом к Новому году, делайте что-то своими руками.

Скорпион

Звезды предупреждают Скорпионов о возможности возникновения проблем с деньгами. В понедельник не пользуйтесь онлайн-банком, не покупайте дорогих вещей. Не просите в долг и не принимайте деньги от других. Выходные проведите, как настоящий домосед – наслаждайтесь теплом и уютом своего гнездышка.

Стрелец

Затмение в вашем знаке может принести что угодно, предсказать события почти невозможно. Гороскоп на неделю рекомендует провести понедельник в максимально безопасной обстановке. В течение недели анализируйте все, что с вами происходит, это пригодится. Уикенд принесет много общения и переписок.

Козерог

Заканчивается продолжительный этап в вашей жизни, связанный с личными переменами. Скорее всего, жизнь сильно изменила вас за последние год – два. В понедельник будет поставлена финальная точка, причем знать об этом будете только вы. Выходные хорошо посвятить планированию своих финансов.

Водолей

Судьбоносная для Водолеев неделя начнется с событий, связанных с публичностью, а закончится тем, что вы почувствуете большую ответственность. Ее принесут Сатурн и Юпитер, переместившиеся в ваш знак. Это совершенно новый период, и он принесет вам как блестящие шансы, так и серьезную нагрузку, гласит гороскоп с 14 по 20 декабря.

Рыбы

Рыбы по-прежнему будут пытаться найти решение проблем, возникших еще в ноябре. Сделать это быстро не удастся, потерпите. Предупреждение от гороскопа на неделю: затмение может вызывать неожиданные события у вас на работе или в близких отношениях. В выходные займитесь планами, которые вы храните в тайне.

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11 декабря 2020, 23:33 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник

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