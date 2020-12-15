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Гороскоп
Гороскоп на сегодня, 16 декабря 2020 года

Гороскоп на сегодня, 16 декабря 2020 года

Фото: Дни.ру
Козерогам пора научиться выпускать пар, Рыбам в эту среду не стоит пытаться прыгнуть выше головы, а Скорпионам лучше сосредоточиться на романтике. Гороскоп на сегодня, 16 декабря 2020 года, советует наслаждаться каждым моментом.
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Овен

Овнам стоит сделать перерыв в работе и заняться собой. Лучше всего в эту среду остаться дома и заняться тем, что так долго откладывали. Постарайтесь сосредоточиться на мечтах и планах на будущее, есть вероятность, что все загаданное сбудется. Вторая половина среду у Овнов может быть слишком насыщенной рабочие вопросы, поэтому с утра лучше всего расслабиться, чтобы набраться сил.

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Телец

У Тельцов в эту среду, скорее всего, будет романтический настрой. Прекрасный повод для того, чтобы устроить свидание со второй половинкой или наконец признаться в чувствах тому, кого вы тайно обожаете. В работе вам не будет равных, поэтому не стесняйтесь проявить себя в полную силу – начальник оценит. Тельцам стоит избегать толпы и собственной застенчивости.

Близнецы

Близнецам в эту среду стоит быть внимательнее со своим здоровьем. Постарайтесь отказаться от похода на работу или по делам, если чувствуете себя не очень хорошо. Не игнорируйте сигналы, которые посылает вам тело, возможно, вам стоит задуматься о том, чтобы обратиться к врачу. Гороскоп на сегодня, 16 декабря 2020 года, рекомендует Близнецам быть внимательными к себе.

Рак

Раки сегодня мечтают о спокойствии, однако этого вам пока не светит. Возможно, вам стоит взять несколько дней для отдыха, чтобы потому что такими темпами высока вероятность, что до новогодних каникул будет дожить сложновато. Несмотря на усталость, Ракам нельзя расслабляться в рабочих вопросах. Сейчас вам необходимо быть максимально сконцентрированным на деле, чтобы в будущем это принесло плоды в виде повышения.

Лев

Львам в эту среду захочется почувствовать себя нужными для самого важного человека в вашей жизни. Не бойтесь сделать первый шаг навстречу судьбе, пускай это будет и неловко. Вторая половина дня прекрасно подойдет для решения рабочих вопросов и поддержания деловых контактов. В эту среду Львам не будет равных в бизнесе и любви.

Дева

У Дев каждый год сумасшедший декабрь, и этот не исключение. Вам стоит внимательнее относиться к своим потребностям, не игнорировать желания и сосредоточиться только на себе. Откажитесь от спонтанных встреч и общения с людьми, которые вас утомляют. Лучше это отложить до будущего года. Гороскоп на сегодня, 16 декабря 2020 года, советует Девам не отказывать себе в удовольствии насладиться одиночеством.

Весы

Весам сегодня стоит выбрать расслабленный режим жизни. Постарайтесь не торопиться с самого утра по рабочим делам, это не принесет никакой пользы. Лучше выбрать позицию наблюдателя, иначе есть опасность остаться без сил уже в середине рабочей недели. Вторая половина дня у Весов обещает быть более динамичной, возможна непредвиденная поездка.

Скорпион

Скорпионам в эту среду лучше сосредоточиться на любовных делах. Несмотря на то, что у вас есть несколько поклонников, не стоит тратить время на всех. Рядом с вами уже есть тот единственный, главное, понять это для себя лично. Вторая половина дня отлично подойдет для того, чтобы заняться здоровьем. В эту среду Скорпионов могут настичь семейные проблемы.

Стрельцы

Стрельцам в эту среду стоит внимательнее относиться к людям вокруг вас. Есть вероятность, что в первой половине дня вас настигнет конфликт. Чтобы выйти сухим из воды, лучше не ввязываться в спор, особенно если вы заранее знаете, что победа будет не за вами. Стрельцам сегодня лучше поберечь силы и сосредоточиться на мыслительных процессах. Гороскоп на сегодня, 16 декабря 2020 года, рекомендует отказаться от пустой болтовни.

Козерог

Сдержанным Козерогам стоит сегодня поучиться выпускать пар. В этот вторник лучше всего провести в комфортной обстановке и не торопиться решать проблемы за других. Подумайте о себе и своих чувствах, возможно, стоит высказать вслух то, что уже давно копится внутри. Вторая половина дня обещает быть насыщенной на встречи и незапланированные дела.

Водолей

Водолеям сегодня лучше сосредоточиться на работе. Не стоит отвлекаться на рутину и решение семейных проблем, сейчас это вам будет даваться с трудом. Постарайтесь быть жесткими и настаивайте на своем, только так в этот вторник вы добьетесь успеха. Вторая половина дня будет более спокойной, однако может приготовить много неожиданных и не самых приятных сюрпризов, поэтому Водолеям стоит запастись терпением.

Рыбы

Рыбам в эту среду лучше не пытаться прыгнуть выше головы. Кажется, вы переоцениваете свои возможности, поэтому высока вероятность влипнуть в неприятную историю, связанную с неразрешимыми конфликтами. Лучше всего сегодня отойти от дел и сосредоточиться на саморазвитии. Также неплохо просто отдохнуть, чтобы набраться сил перед рывком до выходных. Гороскоп на сегодня, 16 декабря 2020 года, советует Рыбам отказаться от суеты в пользу домашнего дня.

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Автор: 15 декабря 2020, 20:27

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