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Гороскоп на сегодня, 11 декабря 2020 года

Гороскоп на сегодня, 11 декабря 2020 года

Фото: pixabay.com
Весам пора расслабиться, у Стрельцов день будет полон сюрпризов, а Водолеям лучше заняться домом и бытом. Гороскоп на сегодня, 11 декабря 2020 года, советует отказаться от сомнительных предложений в пользу надежности.
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Овен

Овны сегодня на перепутье. В эту пятницу им лучше решить, чего они хотели бы от будущего со второй половинкой. Вероятно, вы примите нетривиальное решение, от которого изменится вся ваши жизнь. Сегодня Овнам лучше всего задуматься о своем ментальном здоровье – кажется, вы давно собирались отправиться к психологу. Самое время начать решать свои проблемы, потому что только вы знаете, чего вам действительно нужно.

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Телец

Тельцам сегодня может понадобиться помощь со стороны. Не пытайтесь решить все проблемы самостоятельно, это может принести за собой неприятности. Просить о помощи – нормально, не стесняйтесь этого, чтобы не забуксовать на входе в новый жизненный этап. Вечер пройдет отлично, если Тельцы решат сделать спонтанно то, что раньше бы побоялись.

Близнецы

Близнецам в эту пятницу стоит подумать о том, что вы хотите делать в будущем. Сегодня может решиться вопрос, которого вы ждете очень давно. Есть вероятность, что вас уже не будет устраивать ответ, который для вас приготовили, именно поэтому стоит задумать о том, как все переиграть с выгодой. Близнецам не стоит торопиться, лучше повременить с принятием решений. Гороскоп на сегодня, 11 декабря 2020 года, рекомендует сосредоточиться на будущем.

Рак

Раки сегодня полны теплоты и нежности к ближним. Кажется, вы наконец смогли обрести гармонию с собой, а значит, и с миром. Что ж, пятница – отличный повод подарить немного любви людям вокруг, тем более, что ее у вас предостаточно. Вторая половина дня пройдет для Раков в работе – кажется, вы готовитесь к повышению, что ж, только вперед!

Лев

Львы сегодня спокойны и расчетливы. Кажется, в личной жизни намечаются перемены, однако стоит быть аккуратнее в выборе партнеров. Откажитесь от мимолетных связей, сейчас лучше сосредоточиться на том человеке, который может принести Львам тепло и глубину в будущем. В рабочих вопросах постарайтесь полагаться на интуицию и не вестись на провокации.

Дева

Девам в эту пятницу стоит расслабиться и восстановить баланс энергии. Вероятно, в выходные вас ждет сложный разговор, который потребует от вас максимум усилий. Откажитесь от планов на вторую половину дня и проведите вечер только со своими мыслями – кажется, вам есть, что обдумать. Гороскоп на сегодня, 11 декабря 2020 года, советует Девам взять под контроль эмоции.

Весы

Весам в эту пятницу лучше всего расслабиться и получить удовольствие от жизни. Постарайтесь перенести работу на новую неделю, останьтесь дома и займитесь тем, что действительно приносит удовольствие. Вечер лучше всего подойдет для саморазвития и обучения. Возможно, вы давно мечтали сходить на лекцию, дочитать книгу или, может, посмотреть фильм из папки "Новинки".

Скорпион

Скорпионам лучше взять перерыв в работе и заняться собой. Вероятно, вы уже давно откладывали поход к косметологу или на массаж, или, может, у вас завалялся абонемент на йогу? Пятница лучше всего провести наедине с собой, чтобы набраться энергии для предстоящего рывка в выходные – кажется, дни будут не из легких. Скорпионам нужно сосредоточиться на наслаждении.

Стрельцы

У Стрельцов сегодня день будет полон сюрпризов, причем не только приятных, но и не очень. Чтобы минимизировать потери, постарайтесь абстрагироваться от конфликтов и временно не вступать в споры. Лучше просто все делать тихо, но так, как вы считаете нужным. Гороскоп на сегодня, 11 декабря 2020 года, рекомендует Стрельцам воздержаться от скорых решений и беречь нервы.

Козерог

Козероги сегодня не похожи на себя и готовы дарить любовь всем вокруг. Вы полны энергии и хотите делать мир вокруг лучше и интересней. Однако не стоит распыляться по мелочам и пытаться доказать тем, кто в вас не верит, свою силу. Козерогам стоит отказаться от сомнительных перспектив, доверяйте своему сердцу и разуму.

Водолей

Водолеям сегодня лучше заняться домом и бытом. Вероятно, в скором времени вам предстоит переезд или небольшой ремонт. В пятницу можно заняться проектированием будущих изменений в пространстве. Вечером этого дня пообщайтесь с близкими, а также решите семейные проблемы. Возможно, Водолеи уже давно мечтают поболтать по душам с кем-то важным.

Рыбы

Рыбам сегодня предстоит выбирать между тем, что хочется, и тем, что нужно. Постарайтесь приложить все усилия, чтобы сохранить внутренний баланс, иначе есть вероятность перекоса в сторону "должен". Скорее всего, такой результат Рыб не устроит. Во второй половине дня вам стоит внимательнее относиться к запросам организма – кажется, он требует отдыха. Гороскоп на сегодня, 11 декабря 2020 года, рекомендует воздержаться от споров.

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Автор: 10 декабря 2020, 23:07

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