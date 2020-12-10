Весам пора расслабиться, у Стрельцов день будет полон сюрпризов, а Водолеям лучше заняться домом и бытом. Гороскоп на сегодня, 11 декабря 2020 года, советует отказаться от сомнительных предложений в пользу надежности.

Овен

Овны сегодня на перепутье. В эту пятницу им лучше решить, чего они хотели бы от будущего со второй половинкой. Вероятно, вы примите нетривиальное решение, от которого изменится вся ваши жизнь. Сегодня Овнам лучше всего задуматься о своем ментальном здоровье – кажется, вы давно собирались отправиться к психологу. Самое время начать решать свои проблемы, потому что только вы знаете, чего вам действительно нужно.

Телец



Тельцам сегодня может понадобиться помощь со стороны. Не пытайтесь решить все проблемы самостоятельно, это может принести за собой неприятности. Просить о помощи – нормально, не стесняйтесь этого, чтобы не забуксовать на входе в новый жизненный этап. Вечер пройдет отлично, если Тельцы решат сделать спонтанно то, что раньше бы побоялись.



Близнецы

Близнецам в эту пятницу стоит подумать о том, что вы хотите делать в будущем. Сегодня может решиться вопрос, которого вы ждете очень давно. Есть вероятность, что вас уже не будет устраивать ответ, который для вас приготовили, именно поэтому стоит задумать о том, как все переиграть с выгодой. Близнецам не стоит торопиться, лучше повременить с принятием решений. Гороскоп на сегодня, 11 декабря 2020 года, рекомендует сосредоточиться на будущем.

Рак

Раки сегодня полны теплоты и нежности к ближним. Кажется, вы наконец смогли обрести гармонию с собой, а значит, и с миром. Что ж, пятница – отличный повод подарить немного любви людям вокруг, тем более, что ее у вас предостаточно. Вторая половина дня пройдет для Раков в работе – кажется, вы готовитесь к повышению, что ж, только вперед!

Лев

Львы сегодня спокойны и расчетливы. Кажется, в личной жизни намечаются перемены, однако стоит быть аккуратнее в выборе партнеров. Откажитесь от мимолетных связей, сейчас лучше сосредоточиться на том человеке, который может принести Львам тепло и глубину в будущем. В рабочих вопросах постарайтесь полагаться на интуицию и не вестись на провокации.



Дева

Девам в эту пятницу стоит расслабиться и восстановить баланс энергии. Вероятно, в выходные вас ждет сложный разговор, который потребует от вас максимум усилий. Откажитесь от планов на вторую половину дня и проведите вечер только со своими мыслями – кажется, вам есть, что обдумать. Гороскоп на сегодня, 11 декабря 2020 года, советует Девам взять под контроль эмоции.

Весы

Весам в эту пятницу лучше всего расслабиться и получить удовольствие от жизни. Постарайтесь перенести работу на новую неделю, останьтесь дома и займитесь тем, что действительно приносит удовольствие. Вечер лучше всего подойдет для саморазвития и обучения. Возможно, вы давно мечтали сходить на лекцию, дочитать книгу или, может, посмотреть фильм из папки "Новинки".



Скорпион

Скорпионам лучше взять перерыв в работе и заняться собой. Вероятно, вы уже давно откладывали поход к косметологу или на массаж, или, может, у вас завалялся абонемент на йогу? Пятница лучше всего провести наедине с собой, чтобы набраться энергии для предстоящего рывка в выходные – кажется, дни будут не из легких. Скорпионам нужно сосредоточиться на наслаждении.



Стрельцы

У Стрельцов сегодня день будет полон сюрпризов, причем не только приятных, но и не очень. Чтобы минимизировать потери, постарайтесь абстрагироваться от конфликтов и временно не вступать в споры. Лучше просто все делать тихо, но так, как вы считаете нужным. Гороскоп на сегодня, 11 декабря 2020 года, рекомендует Стрельцам воздержаться от скорых решений и беречь нервы.

Козерог

Козероги сегодня не похожи на себя и готовы дарить любовь всем вокруг. Вы полны энергии и хотите делать мир вокруг лучше и интересней. Однако не стоит распыляться по мелочам и пытаться доказать тем, кто в вас не верит, свою силу. Козерогам стоит отказаться от сомнительных перспектив, доверяйте своему сердцу и разуму.



Водолей

Водолеям сегодня лучше заняться домом и бытом. Вероятно, в скором времени вам предстоит переезд или небольшой ремонт. В пятницу можно заняться проектированием будущих изменений в пространстве. Вечером этого дня пообщайтесь с близкими, а также решите семейные проблемы. Возможно, Водолеи уже давно мечтают поболтать по душам с кем-то важным.



Рыбы

Рыбам сегодня предстоит выбирать между тем, что хочется, и тем, что нужно. Постарайтесь приложить все усилия, чтобы сохранить внутренний баланс, иначе есть вероятность перекоса в сторону "должен". Скорее всего, такой результат Рыб не устроит. Во второй половине дня вам стоит внимательнее относиться к запросам организма – кажется, он требует отдыха. Гороскоп на сегодня, 11 декабря 2020 года, рекомендует воздержаться от споров.