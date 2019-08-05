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Гороскоп

Гороскоп на неделю с 5 по 11 августа 2019 года

Фото: www.globallookpress.com
Туман рассеивается и уже с понедельника мы, наконец-то, можем приступать к реализации своих самых смелых планов. Звезды угомонились и включают нам зеленый свет, так что пришло время заявить о себе. Будьте яркими, открытыми, берите инициативу в свои руки, действуйте и рассчитывайте только на себя. 
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Наш благодетель Юпитер на этой неделе дает огромное количество возможностей. Но только от вашей активной жизненной позиции зависит, насколько вы сможете ими воспользоваться и приумножить.

У кого-то наступит время приятных и кардинальных перемен. Начиная от увеличения доходов, повышения по службе, ярких путешествий, и заканчивая свадьбой или рождением ребенка. Максимально используйте это время для встреч, посещения новых мест, контактов, общения с единомышленниками, коллегами и обучения. Звезды на этой неделе – на нашей стороне!

Подробный гороскоп для всех знаков по просьбе "Дни.ру" составила астролог Юлия Урусэль

Овен

овены

Овнам на этой неделе предстоит много "бумажных" дел – от составления несложных договоров до разработки масштабных юридических документов. Работаете на себя? И при этом "в черную" оказываете услуги? Начните процесс оформления официального статуса – пора легализоваться. Иначе в будущем могут возникнуть сложности с законом. Также многим Овнам наверняка захочется узаконить свои отношения с партнером и подать заявление в ЗАГС.

Телец

Большинству Тельцов на неделе предстоят частые перемещения. Одни совершат массу коротких поездок, другие отправятся по делам за сотни километров.

Кому-то внезапно захочется вырваться из повседневной рутины, а то и вовсе что-то кардинально поменять. Обычно такое настроение влечет смену имиджа, цвета волос или прически

Близнецы

Насыщенной и интересной обещает быть неделя у Близнецов. Но при условии, что все происходящее вы не будете воспринимать пассивно. Действуйте активно, с энтузиазмом. Во второй половине недели многих Близнецов охватит дух авантюризма или желание познать что-то новое. Направьте эту энергию в работу, и вы вы одолеете еще пару ступенек своей карьерной лестницы.

Рак

Ракам на этой неделе следует быть крайне осмотрительными и внимательными к словам и действиям. Любой необдуманный шаг даст повод очернить вас или подставить. Не давайте конкурентам и недругам ни малейшего шанса! Выходные пройдут беззаботно и спонтанно – не отказывайте внезапному желанию куда-нибудь выбраться. Ваши близкие с удовольствием поддержат эту идею.

Лев

Львам на этой неделе беспокоиться не о чем. Вас ожидают только приятные события и радостные моменты. Вы с легкостью можете запустить новый проект или завершить текущие дела. Не хотите делать ровным счетом ничего? Ну, так позвольте себе порелаксировать или займитесь подготовкой к дню рождения. И чем бы вы ни решили заняться, знайте, звезды предрекают успех.

Дева

Девам эта неделя предрекает какие-то результаты или важные новости. Стоит набраться терпения! Все идет своим чередом. Не пытайтесь ускорить события. Не приставайте ни к кому с назойливым вопросом: "Ну когда уже?". Это никак не приблизит результат и вызовет лишь раздражение.

Весы

Весам на этой неделе стоит быть аккуратнее при обсуждении текущих дел и всевозможных вопросов. Дело в том, что вы будете склонны фантазировать и желаемое выдавать за действительное. Это может плохо отразиться на результатах переговоров. Воздержитесь от значительных финансовых операций и крупных покупок – новая вещь может разочаровать вас в будущем. Велик риск попасться на уловки мошенников.

Скорпион

У Скорпионов наступает насыщенная и активная неделя. Хотите успеть в пять мест или сделать сотню дел? Легко! Вдохновение и энтузиазм – ваши верные спутники в эти семь дней. А каскад событий будет вам только в радость. Ближе к четвергу многим Скорпионам откроются возможности самореализации. Воспользуйтесь этим шансом, и вы сможете достичь небывалых высот в карьере и бизнесе.

Стрелец

Для многих Стрельцов эта неделя может стать судьбоносной и принести значительные перемены. Но вам предстоит выбор, от которого зависит дальнейшее развитие событий. Принимайте решение осознанно, взвешивайте все за и против. Слушайте внутренний голос, иначе совершите ошибку, исправить которую будет довольно сложно.

Козерог

Козерогов звезды предупреждают о сложной неделе. Вы можете почувствовать себя подавленно. Из-за высокой нагрузки и массы неотложных дел возможен упадок сил. События могут пойти вопреки запланированному сценарию и выбить вас из колеи. Примите это как данность и успокойтесь – к субботе все вернется в привычное русло и вы сможете выдохнуть с облегчением. В выходные постарайтесь расслабиться на природе, позабыв о работе и важных делах. Вам непременно нужно набраться сил.

Водолей

Водолеям на этой неделе стоит пересмотреть свою стратегию. Для достижения нужного вам результата действуйте мягко и ненавязчиво. Добиваться желаемого с позиции силы – контрпродуктивно. В решении важных вопросов опирайтесь на логику и здравые доводы. Эмоции и какие-то сиюминутные интересы все только усложнят. Ближе к выходным может завязаться новое знакомство с перспективой бурного романа. Но и в текущих отношениях возможна новая волна страсти.

Рыбы

Рыбам на этой неделе придется держать все под неусыпным контролем. Только тщательное планирование и точный расчет помогут направить развитие ситуации в нужное русло и избежать ошибок. Звезды рекомендуют воздержаться от лишних трат и не давать взаймы – это может сильно ударить по-вашему бюджету. Обратите также внимание на питание и физические нагрузки, вполне возможно стоит внести коррективы.

5 августа 2019, 08:39

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