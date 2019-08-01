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Гороскоп

Календарь красоты на август 2019 года

Фото: www.globallookpress.com
Вплоть до 21 августа за наше желание любить, выражать чувства, получать удовольствие, испытывать страсть и за все вопросы красоты будет отвечать Венера в царственном знаке Льва. А в конце августа мы перейдем на стиль консервативной Венеры в Деве. 
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Венера задает для всех нас общий фон эмоционального поведения, поэтому мы будем выражать свои чувства по характеристикам знака Лев:

  • Станем искренними в проявлении своих чувств, жизнерадостными, артистичными, обаятельными, испытаем огромную потребность к развлечениям и получению удовольствий от жизни.
  • В одежде будем выбирать яркие цвета, все модное, стильное, элегантное и, конечно, дорогое. В том числе и украшения.

Девушки, забудьте хотя бы на время про удобные балетки, кроссовки, кеды и эспадрильи. Только обувь на каблуке! Красные туфли будут особенно сводить мужчин с ума. Надевайте яркую и вызывающую одежду и вперед купаться в любви и внимании. Девиз августа – надеваем корону и зажигаем по полной!

СТРИЖКА

Если вы желаете, чтобы ваши волосы росли быстрее, тогда подстригайтесь на растущей Луне. Лучшее время для этого:

  • 3 августа;
  • 4 августа с 16:30;
  • 5 августа до 15:00;
  • 9 августа;
  • 10 августа;
  • 11 августа с 07:50;
  • 14 августа;
  • 31 августа до 11:45;

А если вы, наоборот, хотите подольше не ходить в салон, то лучше стричь волосы на убывающей Луне, тогда волосы будут расти медленнее. В августе это:

  • 16 августа;
  • 17 августа;
  • 21 августа до 18:00;
  • 22 августа;
  • 24 августа;
  • 25 августа до 09:50;
  • 26 августа.

Фото: www.globallookpress.com

Обязательно во время стрижки мысленно попрощайтесь со своими обидами и претензиями, которые отвалятся с остриженными волосами.

НЕБЛАГОПРИЯТНОЕ ВРЕМЯ ДЛЯ СТРИЖКИ ИЛИ ЛЮБОЙ ДРУГОЙ ПРОЦЕДУРЫ С ВОЛОСАМИ

  • 1 августа;
  • 7 августа;
  • 12 августа;
  • 13 августа;
  • 15 августа;
  • 20 августа;
  • 23 августа;
  • 30 августа.

ОКРАШИВАНИЕ. БРЮНЕТКИ

Подходящее время для окрашивания волос в темные оттенки (дольше будет держаться):

  • 3 августа;
  • 4 августа с 16:30;
  • 5 августа до 15:00;
  • 9 августа;
  • 10 августа;
  • 11 августа с 07:50;
  • 14 августа;
  • 31 августа до 11:45.

ОКРАШИВАНИЕ. БЛОНДИНКИ

Для окрашивания волос в светлые оттенки и мелирования (можно добиться глубокого и ровного цвета) подойдут:

  • 16 августа;
  • 17 августа;
  • 21 августа до 18:00;
  • 22 августа;
  • 24 августа;
  • 25 августа до 09:50;
  • 26 августа.

А вот окрашивание волос в темные цвета в этот период нежелательно, так как цвет быстро смоется.

УХОД ЗА ЛИЦОМ

Время для процедур у косметолога, применение увлажняющих и питательных масок, а также омолаживающих уколов "красоты".

Фото: www.globallookpress.com

  • 3 августа;
  • 4 августа с 16:30;
  • 5 августа до 15:00;
  • 9 августа;
  • 10 августа;
  • 14 августа;
  • 31 августа до 11:45;

Уход у косметолога по очищению, омоложению кожи с помощью пилинга, скрабирования, удаление прыщей, сведение пигментных пятен, веснушек и другие манипуляции по очищению кожи эффективны:

  • 16 августа;
  • 17 августа;
  • 21 августа до 18:00;
  • 22 августа;
  • 24 августа;
  • 25 августа до 09:50;
  • 26 августа.

*Внимание регионам, время московское!

Друзья, помните, совершая любые действия с волосами, вы вносите перемены в свою жизнь. Относитесь к волосам как своему богатству и источнику силы и никогда не меняйте прическу необдуманно. А вот если вас действительно все достало, то перемены с волосами будут самым простым способом изменить свою жизнь. Но всегда начинайте с Лунного календаря, а Луна, как его хозяйка, в знак благодарности подарит вам красоту и здоровье.

1 августа 2019, 16:39

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