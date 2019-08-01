Календарь красоты на август 2019 года

Вплоть до 21 августа за наше желание любить, выражать чувства, получать удовольствие, испытывать страсть и за все вопросы красоты будет отвечать Венера в царственном знаке Льва. А в конце августа мы перейдем на стиль консервативной Венеры в Деве.

Венера задает для всех нас общий фон эмоционального поведения, поэтому мы будем выражать свои чувства по характеристикам знака Лев:

Станем искренними в проявлении своих чувств, жизнерадостными, артистичными, обаятельными, испытаем огромную потребность к развлечениям и получению удовольствий от жизни.

В одежде будем выбирать яркие цвета, все модное, стильное, элегантное и, конечно, дорогое. В том числе и украшения.

Девушки, забудьте хотя бы на время про удобные балетки, кроссовки, кеды и эспадрильи. Только обувь на каблуке! Красные туфли будут особенно сводить мужчин с ума. Надевайте яркую и вызывающую одежду и вперед купаться в любви и внимании. Девиз августа – надеваем корону и зажигаем по полной!

СТРИЖКА

Если вы желаете, чтобы ваши волосы росли быстрее, тогда подстригайтесь на растущей Луне. Лучшее время для этого:

3 августа;

4 августа с 16:30;

5 августа до 15:00;

9 августа;

10 августа;

11 августа с 07:50;

14 августа;

31 августа до 11:45;

А если вы, наоборот, хотите подольше не ходить в салон, то лучше стричь волосы на убывающей Луне, тогда волосы будут расти медленнее. В августе это:

16 августа;

17 августа;

21 августа до 18:00;

22 августа;

24 августа;

25 августа до 09:50;

26 августа.

Обязательно во время стрижки мысленно попрощайтесь со своими обидами и претензиями, которые отвалятся с остриженными волосами.

НЕБЛАГОПРИЯТНОЕ ВРЕМЯ ДЛЯ СТРИЖКИ ИЛИ ЛЮБОЙ ДРУГОЙ ПРОЦЕДУРЫ С ВОЛОСАМИ

1 августа;

7 августа;

12 августа;

13 августа;

15 августа;

20 августа;

23 августа;

30 августа.

ОКРАШИВАНИЕ. БРЮНЕТКИ

Подходящее время для окрашивания волос в темные оттенки (дольше будет держаться):

3 августа;

4 августа с 16:30;

5 августа до 15:00;

9 августа;

10 августа;

11 августа с 07:50;

14 августа;

31 августа до 11:45.

ОКРАШИВАНИЕ. БЛОНДИНКИ

Для окрашивания волос в светлые оттенки и мелирования (можно добиться глубокого и ровного цвета) подойдут:

16 августа;

17 августа;

21 августа до 18:00;

22 августа;

24 августа;

25 августа до 09:50;

26 августа.

А вот окрашивание волос в темные цвета в этот период нежелательно, так как цвет быстро смоется.

УХОД ЗА ЛИЦОМ

Время для процедур у косметолога, применение увлажняющих и питательных масок, а также омолаживающих уколов "красоты".

3 августа;

4 августа с 16:30;

5 августа до 15:00;

9 августа;

10 августа;

14 августа;

31 августа до 11:45;

Уход у косметолога по очищению, омоложению кожи с помощью пилинга, скрабирования, удаление прыщей, сведение пигментных пятен, веснушек и другие манипуляции по очищению кожи эффективны:

16 августа;

17 августа;

21 августа до 18:00;

22 августа;

24 августа;

25 августа до 09:50;

26 августа.

*Внимание регионам, время московское!

Друзья, помните, совершая любые действия с волосами, вы вносите перемены в свою жизнь. Относитесь к волосам как своему богатству и источнику силы и никогда не меняйте прическу необдуманно. А вот если вас действительно все достало, то перемены с волосами будут самым простым способом изменить свою жизнь. Но всегда начинайте с Лунного календаря, а Луна, как его хозяйка, в знак благодарности подарит вам красоту и здоровье.