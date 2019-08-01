Календарь красоты на август 2019 года

Венера задает для всех нас общий фон эмоционального поведения, поэтому мы будем выражать свои чувства по характеристикам знака Лев:
- Станем искренними в проявлении своих чувств, жизнерадостными, артистичными, обаятельными, испытаем огромную потребность к развлечениям и получению удовольствий от жизни.
- В одежде будем выбирать яркие цвета, все модное, стильное, элегантное и, конечно, дорогое. В том числе и украшения.
Девушки, забудьте хотя бы на время про удобные балетки, кроссовки, кеды и эспадрильи. Только обувь на каблуке! Красные туфли будут особенно сводить мужчин с ума. Надевайте яркую и вызывающую одежду и вперед купаться в любви и внимании. Девиз августа – надеваем корону и зажигаем по полной!
СТРИЖКА
Если вы желаете, чтобы ваши волосы росли быстрее, тогда подстригайтесь на растущей Луне. Лучшее время для этого:
- 3 августа;
- 4 августа с 16:30;
- 5 августа до 15:00;
- 9 августа;
- 10 августа;
- 11 августа с 07:50;
- 14 августа;
- 31 августа до 11:45;
А если вы, наоборот, хотите подольше не ходить в салон, то лучше стричь волосы на убывающей Луне, тогда волосы будут расти медленнее. В августе это:
- 16 августа;
- 17 августа;
- 21 августа до 18:00;
- 22 августа;
- 24 августа;
- 25 августа до 09:50;
- 26 августа.
Обязательно во время стрижки мысленно попрощайтесь со своими обидами и претензиями, которые отвалятся с остриженными волосами.
НЕБЛАГОПРИЯТНОЕ ВРЕМЯ ДЛЯ СТРИЖКИ ИЛИ ЛЮБОЙ ДРУГОЙ ПРОЦЕДУРЫ С ВОЛОСАМИ
- 1 августа;
- 7 августа;
- 12 августа;
- 13 августа;
- 15 августа;
- 20 августа;
- 23 августа;
- 30 августа.
ОКРАШИВАНИЕ. БРЮНЕТКИ
Подходящее время для окрашивания волос в темные оттенки (дольше будет держаться):
- 3 августа;
- 4 августа с 16:30;
- 5 августа до 15:00;
- 9 августа;
- 10 августа;
- 11 августа с 07:50;
- 14 августа;
- 31 августа до 11:45.
ОКРАШИВАНИЕ. БЛОНДИНКИ
Для окрашивания волос в светлые оттенки и мелирования (можно добиться глубокого и ровного цвета) подойдут:
- 16 августа;
- 17 августа;
- 21 августа до 18:00;
- 22 августа;
- 24 августа;
- 25 августа до 09:50;
- 26 августа.
А вот окрашивание волос в темные цвета в этот период нежелательно, так как цвет быстро смоется.
УХОД ЗА ЛИЦОМ
Время для процедур у косметолога, применение увлажняющих и питательных масок, а также омолаживающих уколов "красоты".
- 3 августа;
- 4 августа с 16:30;
- 5 августа до 15:00;
- 9 августа;
- 10 августа;
- 14 августа;
- 31 августа до 11:45;
Уход у косметолога по очищению, омоложению кожи с помощью пилинга, скрабирования, удаление прыщей, сведение пигментных пятен, веснушек и другие манипуляции по очищению кожи эффективны:
- 16 августа;
- 17 августа;
- 21 августа до 18:00;
- 22 августа;
- 24 августа;
- 25 августа до 09:50;
- 26 августа.
*Внимание регионам, время московское!
Друзья, помните, совершая любые действия с волосами, вы вносите перемены в свою жизнь. Относитесь к волосам как своему богатству и источнику силы и никогда не меняйте прическу необдуманно. А вот если вас действительно все достало, то перемены с волосами будут самым простым способом изменить свою жизнь. Но всегда начинайте с Лунного календаря, а Луна, как его хозяйка, в знак благодарности подарит вам красоту и здоровье.
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