Календарь красоты для женщин на сентябрь 2019

В одежде Дева любит классику. Она женственна, но вместе с тем и практична. Выбирайте деловой стиль или удобный casual. Вы должны быть одеты со вкусом, но без лишней экспрессии и лишних деталей. Мужчины оценят в вашем образе именно аккуратность и опрятность. Сейчас в наряде должна быть продумана каждая деталь.

С 14 сентября эмоциональный фон будет меняться. Венера вступит в свое самое сильное положение – знак Весов. Во всем наступит гармония и взаимопонимание. И это лучший период, чтобы заняться собой. Станьте на это время настоящей аристократкой: ухаживайте за своим телом, кожей, волосами. Любые косметические процедуры и хирургические манипуляции в этот период имеют больше шансов на успех. Если вы давно хотели пойти в спортзал или к косметологу, сделайте это!

Одевайтесь по-настоящему стильно. Выбирайте модные, брендовые вещи. Ищите удачные сочетания. Будьте привлекательны и сексуальны даже дома: шелковый халатик или пижама с кружевами – прекрасный выбор. Ваш внешний вид должен отличаться изысканностью и дороговизной. Это будет притягивать мужские взгляды.

СТРИЖКА

Вы желаете, чтобы ваши волосы росли быстрее? Тогда подстригайтесь на растущей Луне.

Лучшее время для этого в сентябре:

1 сентября;

5 сентября;

7 сентября, c 13:40;

8 сентября;

10 сентября с 16:00;

12 сентября с 13:00;

13 сентября.

Если вы, наоборот, хотите подольше не ходить в салон, то лучше стричь волосы на убывающей луне:

17 сентября с 13:35;

18 сентября;

19 сентября до 16:57;

20 сентября;

21 сентября;

22 сентября, с 08:00;

24 сентября, с 12:30;

25 сентября, до 19:00;

26 сентября с 13:40;

27 сентября.

Обязательно во время стрижки мысленно попрощайтесь со своими обидами и претензиями, которые отвалятся с остриженными волосами.

Неблагоприятное время для любой процедуры с волосами

14 сентября;

23 сентября;

28 сентября.

ОКРАШИВАНИЕ. БРЮНЕТКИ

Подходящее время для окрашивания волос в темные оттенки (цвет будет держаться дольше):

1 сентября;

5 сентября;

7 сентября, c 13:40;

8 сентября;

10 сентября с 16:00;

12 сентября с 13:00;

13 сентября.

ОКРАШИВАНИЕ. БЛОНДИНКИ

Для окрашивания волос в блондинистые оттенки и мелирование (можно добиться глубокого и ровного цвета) подойдут:

17 сентября с 13:35;

18 сентября;

19 сентября до 16:57;

20 сентября;

21 сентября;

22 сентября, с 08:00;

24 сентября, с 12:30;

25 сентября, до 19:00;

26 сентября с 13:40;

27 сентября.

А вот окрашивание волос в темные цвета в этот период нежелательно, так как цвет быстро смоется.

УХОД ЗА ЛИЦОМ

Время для процедур у косметолога (применение увлажняющих и питательных масок, а также омолаживающих уколов:

1 сентября;

5 сентября;

10 сентября с 16:00;

12 сентября с 13:00;

13 сентября.

Уход у косметолога по очищению, омоложению кожи с помощью пилинга, скрабирования, удаление прыщей, сведение пигментных пятен, веснушек и другие манипуляции по очищению кожи эффективны:

17 сентября с 13:35;

18 сентября;

19 сентября до 16:57;

20 сентября;

21 сентября;

22 сентября, с 08:00;

24 сентября, с 12:30;

25 сентября, до 19:00;

26 сентября с 13:40;

27 сентября.

*Внимание регионам, время московское!