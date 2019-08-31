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Гороскоп

Календарь красоты для женщин на сентябрь 2019

Фото: www.globallookpress.com
На прошлой неделе планета красоты и любви Венера перешла в знак хозяйственной Девы. Она пробудет там до 14 сентября. И, возможно, уже в конце августа вы почувствовали ее влияние. В знаке Девы Венера критична и сдержанна в своих чувствах и желаниях. Так что счастье сейчас лучше искать в простых бытовых мелочах.  Каких – рассказывает астролог Юлия Урусэль.
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В одежде Дева любит классику. Она женственна, но вместе с тем и практична. Выбирайте деловой стиль или удобный casual. Вы должны быть одеты со вкусом, но без лишней экспрессии и лишних деталей. Мужчины оценят в вашем образе именно аккуратность и опрятность. Сейчас в наряде должна быть продумана каждая деталь.

С 14 сентября эмоциональный фон будет меняться. Венера вступит в свое самое сильное положение – знак Весов. Во всем наступит гармония и взаимопонимание. И это лучший период, чтобы заняться собой. Станьте на это время настоящей аристократкой: ухаживайте за своим телом, кожей, волосами. Любые косметические процедуры и хирургические манипуляции в этот период имеют больше шансов на успех. Если вы давно хотели пойти в спортзал или к косметологу, сделайте это!

Одевайтесь по-настоящему стильно. Выбирайте модные, брендовые вещи. Ищите удачные сочетания. Будьте привлекательны и сексуальны даже дома: шелковый халатик или пижама с кружевами – прекрасный выбор. Ваш внешний вид должен отличаться изысканностью и дороговизной. Это будет притягивать мужские взгляды.

СТРИЖКА

Вы желаете, чтобы ваши волосы росли быстрее? Тогда подстригайтесь на растущей Луне.

Лучшее время для этого в сентябре:

  • 1 сентября;
  • 5 сентября;
  • 7 сентября, c 13:40;
  • 8 сентября;
  • 10 сентября с 16:00;
  • 12 сентября с 13:00;
  • 13 сентября.

Если вы, наоборот, хотите подольше не ходить в салон, то лучше стричь волосы на убывающей луне:

  • 17 сентября с 13:35;
  • 18 сентября;
  • 19 сентября до 16:57;
  • 20 сентября;
  • 21 сентября;
  • 22 сентября, с 08:00;
  • 24 сентября, с 12:30;
  • 25 сентября, до 19:00;
  • 26 сентября с 13:40;
  • 27 сентября.

Обязательно во время стрижки мысленно попрощайтесь со своими обидами и претензиями, которые отвалятся с остриженными волосами.

Фото: www.globallookpress.com

Неблагоприятное время для любой процедуры с волосами

  • 14 сентября;
  • 23 сентября;
  • 28 сентября.

ОКРАШИВАНИЕ. БРЮНЕТКИ

Подходящее время для окрашивания волос в темные оттенки (цвет будет держаться дольше):

  • 1 сентября;
  • 5 сентября;
  • 7 сентября, c 13:40;
  • 8 сентября;
  • 10 сентября с 16:00;
  • 12 сентября с 13:00;
  • 13 сентября.

ОКРАШИВАНИЕ. БЛОНДИНКИ

Для окрашивания волос в блондинистые оттенки и мелирование (можно добиться глубокого и ровного цвета) подойдут:

  • 17 сентября с 13:35;
  • 18 сентября;
  • 19 сентября до 16:57;
  • 20 сентября;
  • 21 сентября;
  • 22 сентября, с 08:00;
  • 24 сентября, с 12:30;
  • 25 сентября, до 19:00;
  • 26 сентября с 13:40;
  • 27 сентября.

А вот окрашивание волос в темные цвета в этот период нежелательно, так как цвет быстро смоется.

УХОД ЗА ЛИЦОМ

Время для процедур у косметолога (применение увлажняющих и питательных масок, а также омолаживающих уколов:

  • 1 сентября;
  • 5 сентября;
  • 10 сентября с 16:00;
  • 12 сентября с 13:00;
  • 13 сентября.

Уход у косметолога по очищению, омоложению кожи с помощью пилинга, скрабирования, удаление прыщей, сведение пигментных пятен, веснушек и другие манипуляции по очищению кожи эффективны:

  • 17 сентября с 13:35;
  • 18 сентября;
  • 19 сентября до 16:57;
  • 20 сентября;
  • 21 сентября;
  • 22 сентября, с 08:00;
  • 24 сентября, с 12:30;
  • 25 сентября, до 19:00;
  • 26 сентября с 13:40;
  • 27 сентября.

*Внимание регионам, время московское! 

31 августа 2019, 08:12

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