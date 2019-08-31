Календарь красоты для женщин на сентябрь 2019

В одежде Дева любит классику. Она женственна, но вместе с тем и практична. Выбирайте деловой стиль или удобный casual. Вы должны быть одеты со вкусом, но без лишней экспрессии и лишних деталей. Мужчины оценят в вашем образе именно аккуратность и опрятность. Сейчас в наряде должна быть продумана каждая деталь.
С 14 сентября эмоциональный фон будет меняться. Венера вступит в свое самое сильное положение – знак Весов. Во всем наступит гармония и взаимопонимание. И это лучший период, чтобы заняться собой. Станьте на это время настоящей аристократкой: ухаживайте за своим телом, кожей, волосами. Любые косметические процедуры и хирургические манипуляции в этот период имеют больше шансов на успех. Если вы давно хотели пойти в спортзал или к косметологу, сделайте это!
Одевайтесь по-настоящему стильно. Выбирайте модные, брендовые вещи. Ищите удачные сочетания. Будьте привлекательны и сексуальны даже дома: шелковый халатик или пижама с кружевами – прекрасный выбор. Ваш внешний вид должен отличаться изысканностью и дороговизной. Это будет притягивать мужские взгляды.
СТРИЖКА
Вы желаете, чтобы ваши волосы росли быстрее? Тогда подстригайтесь на растущей Луне.
Лучшее время для этого в сентябре:
- 1 сентября;
- 5 сентября;
- 7 сентября, c 13:40;
- 8 сентября;
- 10 сентября с 16:00;
- 12 сентября с 13:00;
- 13 сентября.
Если вы, наоборот, хотите подольше не ходить в салон, то лучше стричь волосы на убывающей луне:
- 17 сентября с 13:35;
- 18 сентября;
- 19 сентября до 16:57;
- 20 сентября;
- 21 сентября;
- 22 сентября, с 08:00;
- 24 сентября, с 12:30;
- 25 сентября, до 19:00;
- 26 сентября с 13:40;
- 27 сентября.
Обязательно во время стрижки мысленно попрощайтесь со своими обидами и претензиями, которые отвалятся с остриженными волосами.
Неблагоприятное время для любой процедуры с волосами
- 14 сентября;
- 23 сентября;
- 28 сентября.
ОКРАШИВАНИЕ. БРЮНЕТКИ
Подходящее время для окрашивания волос в темные оттенки (цвет будет держаться дольше):
- 1 сентября;
- 5 сентября;
- 7 сентября, c 13:40;
- 8 сентября;
- 10 сентября с 16:00;
- 12 сентября с 13:00;
- 13 сентября.
ОКРАШИВАНИЕ. БЛОНДИНКИ
Для окрашивания волос в блондинистые оттенки и мелирование (можно добиться глубокого и ровного цвета) подойдут:
- 17 сентября с 13:35;
- 18 сентября;
- 19 сентября до 16:57;
- 20 сентября;
- 21 сентября;
- 22 сентября, с 08:00;
- 24 сентября, с 12:30;
- 25 сентября, до 19:00;
- 26 сентября с 13:40;
- 27 сентября.
А вот окрашивание волос в темные цвета в этот период нежелательно, так как цвет быстро смоется.
УХОД ЗА ЛИЦОМ
Время для процедур у косметолога (применение увлажняющих и питательных масок, а также омолаживающих уколов:
- 1 сентября;
- 5 сентября;
- 10 сентября с 16:00;
- 12 сентября с 13:00;
- 13 сентября.
Уход у косметолога по очищению, омоложению кожи с помощью пилинга, скрабирования, удаление прыщей, сведение пигментных пятен, веснушек и другие манипуляции по очищению кожи эффективны:
- 17 сентября с 13:35;
- 18 сентября;
- 19 сентября до 16:57;
- 20 сентября;
- 21 сентября;
- 22 сентября, с 08:00;
- 24 сентября, с 12:30;
- 25 сентября, до 19:00;
- 26 сентября с 13:40;
- 27 сентября.
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