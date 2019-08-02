Совет на выходные 3-4 августа 2019 года

В эти выходные нужно с осторожностью относиться к мужчинам, а мужчинам быть внимательнее к самим себе. Причина – потенциально "взрывоопасное" состояние, которое многие представители сильного пола могут демонстрировать ближайшие дни.



"Это может проявляться в слабо контролируемом выплеске эмоций (вплоть до своего рода истерик), "капризности" и эмоциональности практически на пустом месте, склонности "поныть" по любому поводу или объявить себя "самым несчастным человеком в мире, – поясняет синхролог-консультант Наталья Ковалева. – Неприятные ощущения в связи с эти гарантированы не только самим "зачинщикам", так и близким им людям и даже невольным участникам процесса".

Тем, кто окажется в выходные рядом с таким человеком, лучше всего настроиться заранее и не принимать подобные эскапады близко к сердцу. "Попробуйте отнестись к происходящему максимально легко, повторяя про себя фразу "и это пройдет". Особого смысла ввязываться в споры и ссоры нет, от этого никому не станет лучше. В то же время, если какое-то дело, которое кто-либо пытается провернуть в таком взвинченном состоянии, касается лично вас, то стоит приложить усилия, чтобы он этого не делал в ближайшие два дня", – говорит эксперт,

Самим же мужчинам, ощущающим себя несколько "не в настроении", лучше воздержаться от принятия серьезных решений, а также от каких-то резких поступков и слов. Отложите все до понедельника, а сейчас просто отдохните. Поверьте, так будет лучше для всех.

