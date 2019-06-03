Календарь красоты на июнь 2019
А вот 9 июня планета красоты Венера перейдет в свой самый любознательный знак Близнецы и пробудет там до 3 июля, говорит астролог Юлия Урусэль. Что это значит? Венера задает для всех нас общий фон эмоционального поведения, и сейчас мы будем выражать свои чувства и эмоции по характеристикам знака Близнецы: у нас появится желание больше общаться, заводить новые знакомства и проводить время в компании друзей. В этот период мы будем легко и быстро влюбляться и… так же быстро разбегаться.
Ваш партнер интересный собеседник? Это первый признак того, что вы попали на удочку Венеры в Близнецах. Большая вероятность, что отношения будут развиваться быстро и без обязательств. Особенно это "актуально" для тех, кто отправится на отдых в период с 9-го июня по 3 июля – влюбится с первого взгляда – легко! Ведь это самое распространенное "развлечение" Венеры в Близнецах – быстрый и бурный курортный роман. Общайтесь и даже влюбляйтесь. Только не бросайтесь в омут с головой. Ведь дружбу же никто не отменял!
Одежда
После классического стиля Венеры в Тельце мы захотим надеть все самое модное. Новинки по последней моде и стиль унисекс станут нашими любимыми. Мини, шорты, майки, рубашки в полоску и, конечно, же джинсы! Венера – "дама" воздушная, и нам тоже захочется постоянных перемен в своем образе. Потребность быть разной заставит нас пойти и раскошелиться на свой новый и современный образ.
Стихия воздуха будет главенствовать во всем в нашей жизни - начиная с приятного общения и заканчивая воздушными тканями нарядов. Но только никаких макси!
И самое главное – одежда должна быть удобной и простой в уходе: такой, которую не нужно выглаживать часами. Ведь Венера в Близнецах не любит сложностей и ко всему относится легко.
Женщинам стоит иметь знать, что мужчины в это время тоже будут жить по принципам Венеры в Близнецах. Все чувства они будут пропускать через разум! И в женщинах прежде всего будут искать интересного собеседника, который способен их услышать и понять.
А теперь о красоте…
СТРИЖКА
Хотите, чтобы ваши волосы росли быстрее? Тогда подстригайтесь на растущей Луне.
Лучшее время для этого в июне:
Хотите, чтобы волосы стали гуще, прямо как львиная грива? Тогда отправляйтесь на стрижку в лучшие для этого дни:
Важно: обязательно во время стрижки мысленно попрощайтесь со своими обидами и претензиями, которые отвалятся с остриженными волосами.
ОКРАШИВАНИЕ
Подходящее время для окрашивания волос в темные оттенки (дольше будет держаться):
Для окрашивания волос в блондинистые оттенки и мелирования (можно добиться глубокого и ровного цвета) подойдут:
КРАЙНЕ НЕБЛАГОПРИЯТНОЕ ВРЕМЯ ДЛЯ УХОДА ЗА ВОЛОСАМИ:
Любое воздействие на волосы в эти дни может в дальнейшем привести к тому, что они станут тонкими, в разы увеличится число секущихся волос, резко замедлится рост и может появиться перхоть.
УХОД ЗА ЛИЦОМ
Время для процедур у косметолога с применением увлажняющих и питательных масок, а также омолаживающих уколов красоты:
Уход у косметолога по очищению, омоложению кожи с помощью пилинга, скрабирования, а также удаление прыщей, сведение пигментных пятен, веснушек и другие манипуляции по очищению кожи эффективны:
Важно: указано Московское время. Регионам нужно прибавлять или отнимать разницу с Москвой.
Помните, что, совершая любые действия с волосами, вы вносите перемены в свою жизнь. Относитесь к волосам как своему богатству и источнику силы и никогда не меняйте прическу необдуманно. А вот если вас действительно все достало, то перемены с волосами будут самым простым способом изменить свою жизнь. Но всегда начинайте с Лунного календаря, а Луна, как его хозяйка, в знак благодарности подарит вам красоту и здоровье.
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