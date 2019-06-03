Календарь красоты на июнь 2019

Вплоть до 9 июня мы продолжаем купаться в эмоциях и желаниях сладострастной красотки Венеры в Тельце. Так что у кого-то еще есть немного времени, чтобы воспользоваться одним из лучших периодов для преображения и смены имиджа.

А вот 9 июня планета красоты Венера перейдет в свой самый любознательный знак Близнецы и пробудет там до 3 июля, говорит астролог Юлия Урусэль. Что это значит? Венера задает для всех нас общий фон эмоционального поведения, и сейчас мы будем выражать свои чувства и эмоции по характеристикам знака Близнецы: у нас появится желание больше общаться, заводить новые знакомства и проводить время в компании друзей. В этот период мы будем легко и быстро влюбляться и… так же быстро разбегаться.

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Ваш партнер интересный собеседник? Это первый признак того, что вы попали на удочку Венеры в Близнецах. Большая вероятность, что отношения будут развиваться быстро и без обязательств. Особенно это "актуально" для тех, кто отправится на отдых в период с 9-го июня по 3 июля – влюбится с первого взгляда – легко! Ведь это самое распространенное "развлечение" Венеры в Близнецах – быстрый и бурный курортный роман. Общайтесь и даже влюбляйтесь. Только не бросайтесь в омут с головой. Ведь дружбу же никто не отменял!

Одежда

После классического стиля Венеры в Тельце мы захотим надеть все самое модное. Новинки по последней моде и стиль унисекс станут нашими любимыми. Мини, шорты, майки, рубашки в полоску и, конечно, же джинсы! Венера – "дама" воздушная, и нам тоже захочется постоянных перемен в своем образе. Потребность быть разной заставит нас пойти и раскошелиться на свой новый и современный образ.

Стихия воздуха будет главенствовать во всем в нашей жизни - начиная с приятного общения и заканчивая воздушными тканями нарядов. Но только никаких макси!

И самое главное – одежда должна быть удобной и простой в уходе: такой, которую не нужно выглаживать часами. Ведь Венера в Близнецах не любит сложностей и ко всему относится легко.

Женщинам стоит иметь знать, что мужчины в это время тоже будут жить по принципам Венеры в Близнецах. Все чувства они будут пропускать через разум! И в женщинах прежде всего будут искать интересного собеседника, который способен их услышать и понять.

А теперь о красоте…

СТРИЖКА

Хотите, чтобы ваши волосы росли быстрее? Тогда подстригайтесь на растущей Луне.

Лучшее время для этого в июне:

4 июня, вторник до 18:40;

7 июня, пятница;

8 июня, суббота;

9 июня, воскресенье;

10 июня, понедельник до 15:00;

11 июня, вторник;

15 июня, суббота;

16 июня, воскресенье.

Хотите, чтобы волосы стали гуще, прямо как львиная грива? Тогда отправляйтесь на стрижку в лучшие для этого дни:

7 июня, пятница;

8 июня, суббота.

А если вы, наоборот, хотите подольше не ходить в салон, то лучше стричь волосы на убывающей луне, тогда волосы будут расти медленнее. В июне это:

1 июня, суббота;

2 июня, воскресенье с 14:50;

18 июня, вторник;

22 июня, суббота;

23 июня, воскресенье;

24 июня, понедельник;

28 июня, пятница;

29 июня, суббота до 21:30;

30 июня, воскресенье;

Важно: обязательно во время стрижки мысленно попрощайтесь со своими обидами и претензиями, которые отвалятся с остриженными волосами.

ОКРАШИВАНИЕ

Подходящее время для окрашивания волос в темные оттенки (дольше будет держаться):

4 июня, вторник до 18:40;

7 июня, пятница;

8 июня, суббота;

9 июня, воскресенье;

10 июня, понедельник до 15:00;

11 июня, вторник;

15 июня, суббота;

16 июня, воскресенье.

Для окрашивания волос в блондинистые оттенки и мелирования (можно добиться глубокого и ровного цвета) подойдут:

1 июня, суббота;

2 июня, воскресенье с 14:50;

18 июня, вторник;

22 июня, суббота;

23 июня, воскресенье;

24 июня, понедельник;

28 июня, пятница;

29 июня, суббота до 21:30;

30 июня, воскресенье;

КРАЙНЕ НЕБЛАГОПРИЯТНОЕ ВРЕМЯ ДЛЯ УХОДА ЗА ВОЛОСАМИ:

3 июня;

5 июня;

6 июня;

12 июня;

13 июня;

17 июня;

19 июня;

21 июня;

26 июня;

27 июня.

Любое воздействие на волосы в эти дни может в дальнейшем привести к тому, что они станут тонкими, в разы увеличится число секущихся волос, резко замедлится рост и может появиться перхоть.

УХОД ЗА ЛИЦОМ

Время для процедур у косметолога с применением увлажняющих и питательных масок, а также омолаживающих уколов красоты:

4 июня, вторник до 18:40;

7 июня, пятница;

8 июня, суббота;

9 июня, воскресенье;

10 июня, понедельник до 15:00;

11 июня, вторник;

15 июня, суббота;

16 июня, воскресенье.

Уход у косметолога по очищению, омоложению кожи с помощью пилинга, скрабирования, а также удаление прыщей, сведение пигментных пятен, веснушек и другие манипуляции по очищению кожи эффективны:

1 июня, суббота;

2 июня, воскресенье с 14:50;

22 июня, суббота;

23 июня, воскресенье;

24 июня, понедельник;

28 июня, пятница;

29 июня, суббота до 21:30;

30 июня, воскресенье;

Важно: указано Московское время. Регионам нужно прибавлять или отнимать разницу с Москвой.

Помните, что, совершая любые действия с волосами, вы вносите перемены в свою жизнь. Относитесь к волосам как своему богатству и источнику силы и никогда не меняйте прическу необдуманно. А вот если вас действительно все достало, то перемены с волосами будут самым простым способом изменить свою жизнь. Но всегда начинайте с Лунного календаря, а Луна, как его хозяйка, в знак благодарности подарит вам красоту и здоровье.