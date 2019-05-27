Гороскоп на июнь 2019 года

Овен

В июне на первом плане у Овнов будут семейные заботы: отлынивать от общения и просьб домашних бессмысленно. Дома придется проводить много времени, возможно даже работать удалено. Одиноких представителей знака ждет много встреч и новых знакомств. Вы будете пользоваться популярностью у противоположного пола. Возможны знакомства в сети.

Очарование Овнов будет распространяться и на деловую сферу, благодаря чему переговоры с партерами и деловые встречи будут проходить с выгодой для вас. В этом месяце удачной будет смена работы.

Есть вероятность, что в этом месяце вы будете заниматься здоровьем родных.

Телец

У одиноких Тельцов в июне вырастет количество романтических знакомств, причем некоторые из них имеют все шансы перерасти в серьезные отношения.

В первый месяц лета Тельцы будут особенно общительны и любознательны, что поможет в работе. Вы будете легко завязывать новые деловые знакомства. Кроме того, сейчас благоприятный период для учебы и новых знаний. Материальное положение должно улучшиться. В целом июнь хорош для решения любых вопросов, связанных с деньгами.

Постарайтесь не набрать лишний вес в июне. Обратите внимание на здоровье пищеварительного тракта и печени.

Близнецы

Близнецы будут особенно нравиться окружающим. И сами представители воздушного знака будут способствовать этому, уделяя немало внимания своей внешности и имиджу. Одиноким Близнецам рекомендуется воспользоваться этим периодом, когда они будут пользоваться особенным успехом у противоположного пола, чтобы найти свою вторую половинку – это будет совсем несложно.

На удивление Близнецы станут более практичными в июне: вас озаботит вопрос финансов и материального положения. Возможно, вы начнете искать работу с более высоким окладом или источник дополнительного заработка. Есть вероятность, что кто-то из близких друзей или родственников сможет помочь в этом вопросе.

В первый месяц лета есть опасность случайных травм, поэтому постарайтесь не рисковать лишний раз.

Рак

В июне у Раков возможны отношения или чувства, которые они захотят сохранить в тайне. У семейных представителей знака все должно быть гармонично и спокойно. Сейчас хорошее время для совместного отдыха с семьей.

Месяц пройдет под знаком информации. Вы легко будете вступать в любые коммуникации. Окружающие будут думать о вас то, что вы сами им захотите сообщить. У Раков может появится желание перемен: они решат пойти учиться, или задуматься о смене работы, или поменять место жительства. Любую ситуацию вы сможете обернуть в свою пользу.

В области здоровья Раков не ждет каких-либо проблем.

Лев

В этом месяце Львы будут особенно легко налаживать контакт с противоположным полом. Причем, вы даже сможете получить некую выгоду, используя эти связи. Возможен роман с человеком, к которому ранее вы испытывали только дружеские чувства.

В июне Львы будут особенно проницательными, они смогут вникнуть в суть любой проблемы, если поразмышляют над ней в одиночестве. Если вам нравится ваша работа, то вы сможете добиться значительных успехов в ней, используя логику и разум.

Есть вероятность травм по неосторожности и кожных проблем.

Дева

Возможно, Дева испытает глубокие чувства к кому-то, но предпочтет скрыть этот факт. Июнь – месяц для тусовок и многочисленных встреч.

В первый месяц лета Дев будут привлекать новые идеи и проекты. Берясь за что-то новое, вы будете выполнять это на 100%, приложив все свои усилия, но заручитесь поддержкой единомышленников на всякий случай. Материальное состояния обещает быть стабильным.

Июнь – хороший месяц, чтобы сбросить несколько лишних килограммов и восстановить правильный режим питания.

Весы

В июне у Весов много шансов устроить свою личную жизнь за границей. Возможны курортные романы. Если вы уже в отношениях, то есть вероятность, что в июне вы станете обращать меньше внимания на свою вторую половинку – постарайтесь этого не допустить.

Представителям этого знака следует быть аккуратнее с поступающей информацией. Вы должны быть точно уверены в ее правдивости, особенно если используете ее в рабочих моментах. Так же есть вероятность того, что вас не всегда будут правильно понимать. В июне Весы особенно озаботятся перспективами в карьере и могут пойти на смену работы или начать обучение. Финансовое положение будет таким же или немного улучшится.

Ваше физическое здоровье не вызывает вопросов, но психическая стабильность под вопросом. Постарайтесь сменить обстановку и отдохнуть.

Скорпион

В личных отношениях важным окажется наличие общих ценностей. Постарайтесь не давать волю эмоциям, иначе окажется, что в ссорах только вы и будете виноваты. У семейных представителей знака возможны перемены в быту.

Успех в финансовом плане Скорпиону принесет расширение собственных взглядов и умение взглянуть на проблему под другим углом. В июне вы сумеете расширить свой бизнес, возможно даже заключив сделки с иностранными партнерами. Повысить свой доход вы сможете с помощью совместных проектов.

Скорпионам рекомендуется следить за состоянием сердечно-сосудистой системы и давлением.

Стрелец

В июне Стрельцы будут наделены особой привлекательностью и сексуальностью. Вы будете легко знакомиться и начнете пользоваться большой популярностью у противоположного пола. Так что, у одиноких Стрельцов вполне вероятно судьбоносное знакомство. У семейных представителей знака будет гармония и взаимопонимание в отношениях.

В июне Стрельцы будут особенно проницательны. Постарайтесь следить за высказыванием собственного мнения, ваши прямолинейность и бескомпромиссность не всегда будут уместны.

В июне представителям этого знака рекомендуется поберечь легкие и бронхи.

Козерог

Личная жизнь у Козерогов может отойти на второй план, так как все время будет отнимать работа, что может принести напряженность в отношения. Постарайтесь достичь компромисса с партнером.

Июнь – отличный месяц для бизнеса и любых рабочих проектов, все будет получаться легко. Вы будете с легкостью завязывать деловые знакомства и находить общий язык с разными людьми. Проекты это месяца если и не принесут доход сразу, то заложат основу для его увеличения в будущем. Если кто-то из друзей попросит вас о помощи, то не стоит отказывать.

Обратите внимание на здоровье почек.

Водолей

В отношениях Водолеев со своим партнером возможно непостоянство. Одинокие представители знака будут постоянно заводить новые романы, так как их будет увлекать сам процесс. Семейные Водолеи, наоборот, будут проводить много времени с семьей.

В рабочих моментах наступает благоприятный период, когда вы будете хорошо ориентироваться в любой незнакомой ситуации. Однако звезды советуют быть более сдержанными в эмоциях – тогда вы без проблем будете находить общий язык с партнерами. Наилучшим образом Водолеи справятся с рутинной работой. В июне возможно много трат.

Постарайтесь не переутомляться и избегать стрессов.

Рыбы

В июне от Рыб будет исходить больше разговоров о любовных отношениях, чем действий, направленных на их создание. Семейные представители знака займутся домом и с удовольствием будут наводить уют. В отношениях с партнером будет царить гармония.

Представителям знака стоит больше времени уделять тем вещам, которые приносят им удовольствие, например, хобби и досугу. Этот месяц лучше посвятить отдыху, а не работе. Или занимайтесь делами, не требующими сильного напряжения.

Обратите внимание на состояние сердечно-сосудистой системы и желудочно-кишечного тракта.