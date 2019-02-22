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Гороскоп

Черная полоса: смерть журналиста Кучинского была предопределена

Юрий Кучинский. Кадр youtube.com
Юрий Кучинский прожил яркую и насыщенную жизнь. Он был по-своему счастлив – но не смог выбраться из очередной черной полосы, считает эксперт.
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Жизнь Юрия прошла быстрее, чем обычно. Он жил, как говорят, год за пять лет. Ему по карме был отведен недолгий срок, – заявила "Дни.ру" ясновидящая Галина Янко. – Не могу сказать, чтобы репортера тревожили серьезные недуги. Правда, в последнее время были какие-то переживания личного характера. Кучинскому многие завидовали, но никто не желал плохого. Этого человека очень уважали".

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По ее словам, не все близкие люди понимали, что у Юрия есть проблемы личного характера. Многие видели в нем рабочую лошадку и восхищались его любовью к своей профессии. А он жил только своей работой. Возможно именно поэтому молодой человек не был счастлив в личной жизни. И его уход был предопределен. Кучинский попал в черную полосу и никак не мог выбраться из нее.

"Мистики тут нет, - считает Янко. – Никто не делал ему ничего плохого. Я не вижу ни порчи, ни сглаза. Просто судьба приготовила ему вот такой удар и короткую линию жизни. Но, могу сказать, он прожил ее невероятно ярко и по-своему счастливо".

Автор: Андрей Евлампиев22 февраля 2019, 01:07

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