Черная полоса: смерть журналиста Кучинского была предопределена

Юрий Кучинский прожил яркую и насыщенную жизнь. Он был по-своему счастлив – но не смог выбраться из очередной черной полосы, считает эксперт.

Жизнь Юрия прошла быстрее, чем обычно. Он жил, как говорят, год за пять лет. Ему по карме был отведен недолгий срок, – заявила "Дни.ру" ясновидящая Галина Янко. – Не могу сказать, чтобы репортера тревожили серьезные недуги. Правда, в последнее время были какие-то переживания личного характера. Кучинскому многие завидовали, но никто не желал плохого. Этого человека очень уважали".

По ее словам, не все близкие люди понимали, что у Юрия есть проблемы личного характера. Многие видели в нем рабочую лошадку и восхищались его любовью к своей профессии. А он жил только своей работой. Возможно именно поэтому молодой человек не был счастлив в личной жизни. И его уход был предопределен. Кучинский попал в черную полосу и никак не мог выбраться из нее.

"Мистики тут нет, - считает Янко. – Никто не делал ему ничего плохого. Я не вижу ни порчи, ни сглаза. Просто судьба приготовила ему вот такой удар и короткую линию жизни. Но, могу сказать, он прожил ее невероятно ярко и по-своему счастливо".