НТВ подняли на смех после сюжета о бегущих в Россию американцах
Американцев вынуждают покидать страну неподъемные налоги и высокие цены, утверждают авторы сюжета. Они рассказали о нескольких гражданах США, которые переехали в Москву, и теперь живут и работают в российской столице.
Пользователей соцсетей новость НТВ изрядно повеселила. "Хорошая шутка", "Что вы там курите?" – иронизируют они. "И снится мне сон: американские гастарбайтеры подметают московские улицы", "Ох, Трамп хитрый! Всем говорит, что строит забор для защиты от эмигрантов, а оказывается, чтобы пиндосы не сбежали", – ехидничают комментаторы.
Герои показанного на НТВ сюжета заверили, что после переезда в Россию качество их жизни "улучшилось в разы". Они подчеркнули, что их примеру готовы последовать минимум треть жителей Соединенных Штатов, пишет Ura.ru.
Уехать из США мечтают чуть ли не до трети всех американцев. Их гонят из страны неподъемные налоги и высокие цены. Некоторые искали лучшей доли в Европе, в Крыму, но осели все-таки в Москве. Говорят, что «качество жизни улучшилось в разы»: https://t.co/Bm3vieLFGC pic.twitter.com/djMVQP2Fqq— НТВ (@ntvru) 14 января 2019 г.
По версии НТВ, масштабы ежедневного оттока населения из крупнейшего американского города Нью-Йорка сопоставимы с 30-ми годами XX века. "В Нью-Йорке цены выросли настолько, что теперь из города ежедневно уезжают до 100 человек – цифра невиданная со времен Великой депрессии. Газеты заговорили о массовом бегстве из городов", – заявил автор. В сюжете НТВ утверждается, что за пределы своей страны выехали девять миллионов американцев.
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