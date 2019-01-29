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Судьба пострадавшего в аварии известного артиста предопределена

Марк Тишман. Фото: www.globallookpress.com
На днях стало известно, что вокалист Марк Тишман пострадал в ДТП. Артист попал в аварию во время отпуска в Таиланде. Сейчас он уже в Москве готовится к сольному концерту, параллельно наблюдаясь у врачей. По словам известной ведуньи, певец быстро поправится.
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"Марк Тишман восстановится полностью, уверена таролог и ясновидящая Марианна Абравитова. Он поправит здоровье и впредь станет человеком более осторожным. Езда на скутере – большой риск, так как это очень опасный вид транспорта. Естественно, если человек бережет себя, то на скутер он не сядет. Артист сделает выводы. Происшествие пойдет ему только на пользу".

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Таролог отмечает, что в будущем каких-то из ряда вон выходящих событий Тишману ожидать не стоит. В ближайшие годы артиста во всем ожидает стабильность. 

"Что касается карьеры Тишмана, то я могу сказать, что не вижу в будущем какого-то невероятного всплеска популярности. Его талантов и способностей для этого попросту недостаточно, но выдерживать стабильно средний уровень известности и иметь свою, хоть и небольшую, армию поклонников, он вполне сможет. То, что когда-то знаменитая Алла Пугачева выбрала его в числе победителей "Фабрики звезд" – еще не гарантия вечной популярности и покорения всех вершин. Сейчас его деятельность никто не направляет, артист "плавает" сам и работает в меру своих возможностей", – добавила она. 

Автор: Руслана Алексеева29 января 2019, 04:04

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