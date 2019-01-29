Судьба пострадавшего в аварии известного артиста предопределена

На днях стало известно, что вокалист Марк Тишман пострадал в ДТП. Артист попал в аварию во время отпуска в Таиланде. Сейчас он уже в Москве готовится к сольному концерту, параллельно наблюдаясь у врачей. По словам известной ведуньи, певец быстро поправится.

"Марк Тишман восстановится полностью, уверена таролог и ясновидящая Марианна Абравитова. Он поправит здоровье и впредь станет человеком более осторожным. Езда на скутере – большой риск, так как это очень опасный вид транспорта. Естественно, если человек бережет себя, то на скутер он не сядет. Артист сделает выводы. Происшествие пойдет ему только на пользу".

Таролог отмечает, что в будущем каких-то из ряда вон выходящих событий Тишману ожидать не стоит. В ближайшие годы артиста во всем ожидает стабильность.

"Что касается карьеры Тишмана, то я могу сказать, что не вижу в будущем какого-то невероятного всплеска популярности. Его талантов и способностей для этого попросту недостаточно, но выдерживать стабильно средний уровень известности и иметь свою, хоть и небольшую, армию поклонников, он вполне сможет. То, что когда-то знаменитая Алла Пугачева выбрала его в числе победителей "Фабрики звезд" – еще не гарантия вечной популярности и покорения всех вершин. Сейчас его деятельность никто не направляет, артист "плавает" сам и работает в меру своих возможностей", – добавила она.