Знаменитый эстрадный певец пострадал в жуткой аварии
В результате аварии Тишман упал и получил множественные травмы. Певцу пришлось вернуться в Россию и обратился в больницу.
Артист опубликовал в своем Instagram фотографию из палаты и рассказал о своем текущем состоянии. "Наложили швы. Долетел до дома. Уже в Москве под наблюдением наших врачей. Жить буду. Даже хочу долго, интересно, талантливо, светло. Всегда анализирую ситуацию и пытаюсь понять – всё ведь неспроста. Понял, сделал выводы. Наверное, так было надо даже", – поведал Тишман.
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Бывает, каникулы заканчиваются и так. Падение со скутера, чтобы избежать столкновения. Без переломов ���� Наложили швы. Долетел до дома. Уже в Москве под наблюдением наших врачей. Жить буду. Даже хочу долго, интересно, талантливо, светло. Всегда анализирую ситуацию и пытаюсь понять - всё ведь неспроста. Понял, сделал выводы. Наверное, так было надо даже. Быстрее и точнее приходит понимание каких-то важных вещей - корректировка курса, так сказать. 1 февраля выйду на сцену Большого Зала Консерватории в концерте-посвящении легендарному музыканту Георгию Гараняну «Золотые мелодии джаза». А 8 марта - мой сольник в Москве. Увидимся!
Напомним, что в свое время среди всех участников "Фабрики звезд-7" особое расположение Пугачевой получил Марк Тишман. Примадонна как-то призналась, что Марк ей очень напоминает ее бывшего мужа Филиппа Киркорова. Дескать, такой же восхищенный и наивный, каким был пятнадцать лет назад Киркоров.
"Мне повезло – на "Фабрике" я спел дуэтом с суперзвездами – с Арбениной, Лещенко, Лепсом и даже с Аллой Пугачевой, – рассказал Тишман Dni.Ru. – А Алла Борисовна, кроме как на свой "Фабрике", не выступала больше ни с кем в этой передаче. Она увидела, как я на первой программе выступал с Кристиной Орбакайте. И потом, как мне позже рассказали, Примадонна пожелала тоже со мной спеть дуэтом".
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