Гороскоп здоровья на февраль 2019 года

ОВЕН



Здоровью типичных Овнов в феврале ничего не угрожает. Вы полны сил, которые можно направить на продуктивную работу. Главное, вовремя делать перерывы от этой работы, ведь как бы много энергии в вас ни было, она все же не безгранична. Не переутомляйтесь.

ТЕЛЕЦ

В первой половине февраля может ощущаться усталость и упадок сил, так что расходуйте их экономно. Будьте аккуратнее при работе с опасными инструментами, возможны травмы по неосторожности. Вторая половина месяца благоприятна, и подарит Тельцам прилив энергии.

БЛИЗНЕЦЫ

В феврале типичным Близнецам стоит обратить особое внимание на то, что они едят. Возможны отравления и кишечные инфекции, так что тщательно мойте все фрукты и овощи перед употреблением и в магазине внимательно проверяйте срок годности продуктов.

РАК

Самым опасным временем в этом месяце будет для Раков первая декада февраля. Повышается риск попасть в ДТП. Это, конечно, не повод вообще не выходить из дома, просто будьте предельно внимательны за рулем и на дороге, соблюдайте все правила дорожного движения.

ЛЕВ

Львам не стоит пренебрегать своим самочувствием в феврале. Возможны проблемы с почками и мочеполовой системой, не сидите на холодном и теплее одевайтесь на улицу. После первой декады месяца повышается риск попасть в ДТП, будьте внимательнее на дорогах.

ДЕВА

Девы, как правило, не пренебрегают правилами, но на всякий случай предупредим: обязательно соблюдайте технику безопасности и ПДД, у вас повышается риск в первой половине февраля получить травму или попасть в аварию. Бояться не нужно, просто будьте осмотрительны.

ВЕСЫ

Первая декада февраля пройдет благоприятно. Но уже после этого периода могут быть заболевания дыхательной системы, поэтому при болях в горле или кашле сразу обращайтесь к врачу. И избегайте пока любого экстрима, особенно во второй половине месяца.

СКОРПИОН

Какие-то проблемы со здоровьем у Скорпионов могут возникнуть в первой половине февраля. Возможны лихорадки и воспалительные процессы в организме. Если вы их предупредите и не заболеете в это время, вторая половина месяца пройдет благоприятно.

СТРЕЛЕЦ

Последний зимний месяц – время, когда болеют практически все. Вот и Стрельцы могут простудиться в феврале. Главное, укреплять иммунитет и вовремя начать лечение, чтобы избежать неприятных последствий. Не игнорируйте симптомы и обращайтесь к врачу.

КОЗЕРОГ

Серьезных проблем со здоровьем в феврале у типичных Козерогов не ожидается. Хотя простуду подхватить можете и вы, поэтому обязательно проверяйте прогноз погоды перед выходом на улицу и принимайте больше витаминов – зимой их организму обычно не хватает.

ВОДОЛЕЙ

Не забывайте дома шарф и не застужайте грудь, чтобы избежать проблем и заболеваний дыхательной системы. Это самое уязвимое место у Водолеев в этом месяце. В остальном февраль обещает быть благоприятным, и много внимания уделять своему здоровью не придется.

РЫБЫ

Хотя сейчас вы полны энергии, которая бьет ключом, не нужно пренебрегать отдыхом. Уже во второй половине месяца вы можете почувствовать усталость и упадок сил, поэтому перерыв в работе делайте обязательно, чтобы расходовать энергию правильно, без перенапряжения.