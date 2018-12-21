Оглашено библейское пророчество о конце света в 2019 году

Конец света может произойти уже в следующем году. Пророчество обнаружили в библейском тексте.

В 17-й главе книги пророка Исаии содержится предсказание об уничтожении Дамаска и других городов на Среднем Востоке. Исаия предрек разрушение и опустошение столицы Сирии около трех тысяч лет назад. Тем не менее город продолжает существовать. Дамаск – один из древнейших городов мира.

Согласно пророчеству, не только этот город будет разрушен и оставлен людьми, но и вся Сирия.

"Пророчество о Дамаске. Вот, Дамаск исключается из числа городов и будет грудою развалин.

Города Ароерские будут покинуты, – останутся для стад, которые будут отдыхать там, и некому будет пугать их.

Не станет твердыни Ефремовой и царства Дамасского с остальною Сириею; с ними будет то же, что со славою сынов Израиля, говорит Господь Саваоф.

И будет в тот день: умалится слава Иакова, и тучное тело его сделается тощим", – сообщается в книге (Ис. 17:1-4).

Под этим днем понимается день Господень. Это означает, что разрушение Дамаска произойдет тогда же, что и Судный день, когда Бог придет во время Армагеддона, чтобы принести справедливость в мир и победить зло раз и навсегда.

Ранее французский фармацевт и алхимик Нострадамус написал, что Третья мировая война произойдет в 2019 году. В одном из своих катренов он указал, что крупный вооруженный конфликт разразится между двумя серьезными противниками. Первым может стать Европа или Соединенные Штаты, а вторым – Китай или Россия. Это столкновение приведет к тому, что силы Запада ослабнут.

