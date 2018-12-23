Брак Аршавина под угрозой

Андрей Аршавин не собирается меняться, как бы этого не хотели его близкие. Жизнь с футболистом всегда будет похоже на море – то волны, то затишье.

"Такие люди не исправляются. Пока у него буду бушевать гормоны, все вокруг продолжит кипеть и искрится в его жизни. То, что творится у Андрея на личном фронте сейчас, это лишь повторение прошлых лет. В данный момент я не вижу факта измены, но он встал на привычную колею и потихоньку по ней движется", – сказала "Дни.ру" таролог Марианна Абравитова.



По ее словам, впереди еще много чего интересного. Как бы близкие Андрея не ждали чуда, как бы не хотела Алиса – ничего не произойдет, он не изменится. "Жизнь с футболистом всегда будет похожа на море – то волны, то затишье. Вот вроде бы штиль, он просит прощения и хочет остаться в семье, а потом вдруг он переходит границу, где ему все можно. Вижу, что эта семья распадется. Еще пара-тройка подобных инцидентов и будет поставлена окончательная точка в отношениях Алисы и Андрея. Желая строить отношения с таким мужчиной как Аршавин, нужно просто смириться", – считает ясновидящая.

