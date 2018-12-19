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Шоу-бизнес

Аршавин променял жену на молодую стюардессу

Андрей Аршавин. Фото: www.globallookpress.com
В Сеть попало видео, как прославленный футболист Андрей Аршавин развлекается с женщинами. Интернет-пользователи провели собственное расследование, чтобы узнать личность хотя бы одной из них.
прочитано 4946 раз

В брюнетке в бежевом пуховике, которая была в тот вечер вместе с Андреем Аршавиным, особо наблюдательные пользователи признали некую Карину Неман. Якобы девушка работает стюардессой, ей 21 год, сообщает StarHit. Издание утверждает, что в ее аккаунте в социальной сети Instagram есть фотография, где она в той же одежде, что и на прогулке с Андреем Аршавиным.

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Отметим, что пока ни сама Карина Неман, ни футболист, ни его супруга Алиса не прокомментировали пикантный ролик, который сейчас активно распространяется по Сети. На кадрах видно, как спортсмен приятно проводит время в Санкт-Петербурге, куда недавно вернулся из Казахстана.

Аршавин едет на коне. "Да ладно тебе, чего ты?" – обращается к экс-футболисту сборной России представительница прекрасного пола. Андрей спросил у нее, только ли для личного архива его снимает девушка. Та ответила утвердительно. Затем съемка ведется, когда спортсмен обнимает одну из женщин. "Аршавин-то ловелас у нас! И тебя любит, смотри! Всех любит Аршавин. Аршавин, а нас любить?" – слышатся за кадром голос и смех.

Ранее фото ночного променада спортсмена попали в Сеть. Пользователи возмутились, почему в такое позднее время Андрей Аршавин не с женой Алисой. Теперь же комментаторы обсуждают видео. "Аршавина ни чем не исправишь. Так и будет гулять пока стручок работает (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Что-то мне подсказывает, что простит Алиса, не уйдет. Ну пошел мужик в разнос, ну с кем не бывает. А лучше бы развелась, глядишь лицом Первого канала стала бы", "Да простит. Это же не роман, а девки на стороне. Аршавин теперь при должности в Зените. Веселый озорной гуляка!" – высказались интернет-пользователи.

Автор: Наталья Аряева19 декабря 2018, 15:31
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