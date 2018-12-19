Аршавин променял жену на молодую стюардессу

В Сеть попало видео, как прославленный футболист Андрей Аршавин развлекается с женщинами. Интернет-пользователи провели собственное расследование, чтобы узнать личность хотя бы одной из них.

В брюнетке в бежевом пуховике, которая была в тот вечер вместе с Андреем Аршавиным, особо наблюдательные пользователи признали некую Карину Неман. Якобы девушка работает стюардессой, ей 21 год, сообщает StarHit. Издание утверждает, что в ее аккаунте в социальной сети Instagram есть фотография, где она в той же одежде, что и на прогулке с Андреем Аршавиным.

Отметим, что пока ни сама Карина Неман, ни футболист, ни его супруга Алиса не прокомментировали пикантный ролик, который сейчас активно распространяется по Сети. На кадрах видно, как спортсмен приятно проводит время в Санкт-Петербурге, куда недавно вернулся из Казахстана.

Аршавин едет на коне. "Да ладно тебе, чего ты?" – обращается к экс-футболисту сборной России представительница прекрасного пола. Андрей спросил у нее, только ли для личного архива его снимает девушка. Та ответила утвердительно. Затем съемка ведется, когда спортсмен обнимает одну из женщин. "Аршавин-то ловелас у нас! И тебя любит, смотри! Всех любит Аршавин. Аршавин, а нас любить?" – слышатся за кадром голос и смех.

Ранее фото ночного променада спортсмена попали в Сеть. Пользователи возмутились, почему в такое позднее время Андрей Аршавин не с женой Алисой. Теперь же комментаторы обсуждают видео. "Аршавина ни чем не исправишь. Так и будет гулять пока стручок работает (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Что-то мне подсказывает, что простит Алиса, не уйдет. Ну пошел мужик в разнос, ну с кем не бывает. А лучше бы развелась, глядишь лицом Первого канала стала бы", "Да простит. Это же не роман, а девки на стороне. Аршавин теперь при должности в Зените. Веселый озорной гуляка!" – высказались интернет-пользователи.