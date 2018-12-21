"Аморальный человек": сексуальная модель разнесла Аршавина

Последние новости шоу-бизнеса на сегодня Звездный Инстаграм Форум Новости "Дома-2" Эксклюзив

Выбор читателей

"Тройничок": бывшая подруга обнародовала интимный компромат на Максакову
Бледанс отвезла сына с синдромом Дауна в детский дом
"Хватит старьем пичкать!": Пугачеву погнали в шею с новогоднего огонька
Кричавшая "ура" на поминках вдова Караченцова: Я радуюсь
"Наелась?": на обескураженную Навку напали в метро
партнеры
Пятница 21 декабря
Лента новостей
09:38
Под Москвой задержали банду угонщиков
09:16
Украинские солдаты убили сослуживца за отказ принести водку
08:47
Донхлеббанк лишился лицензии
08:36
В Петербурге орудуют мошенники в костюмах Свинки Пеппы и Винни Пуха
08:09
Сигнал бедствия: глава Пентагона ушел в отставку
21:52
Зачем провокатор Порошенко лезет в Крым
21:04
Россиян перепугали ростом цен на водку
20:40
Лихорадка фигуриста Морозова помогла побить мировой рекорд
20:09
Cбежавшую от Фадеева красотку отправили сниматься в порно
20:01
"Единая Россия" проверит доступность цифрового телевидения
19:44
Любовница Тимати явила миру "новый" рот
19:34
"Обняться с президентом": Путин исполнил мечту слепой девочки
18:57
"ЕР" проконтролирует выполнение нацпроектов в регионах
18:53
Неожиданный подарок перевернул жизнь Седоковой с ног на голову
18:48
Безграмотный Трамп нагло присвоил победу Путина
18:29
На северо-востоке Москвы вспыхнули гаражи
18:08
"Идите лесом": Лазарев со слезами на глазах вступился за сына
18:07
Измученный Киркоров рассказал об истязаниях
17:51
Странный поступок Трампа шокировал Меркель
17:33
Хватит шастать туда-сюда: Путин резко ответил на провокацию в Крыму
17:32
Переживающий расставание Билан лишился волос
17:14
Объятия рыжего из "Иванушек" с известным певцом взбудоражили общественность
17:03
Беременная Терешина не может ходить
16:46
Топ-8 коктейлей для новогодней вечеринки
16:36
Хамоватый Лукашенко бросил вызов Путину
16:30
18-летней красавице Маликовой устроили жуткую травлю
16:24
На севере Москвы прогремел взрыв
16:14
Почему бесстыжая Собчак обманула Виторгана
16:14
Никакого декрета: родившая Тодоренко ошарашила заявлением
16:00
"Не дождетесь": вопрос о здоровье развеселил Путина
15:43
Скупая жена Порошенко угодила в громкий скандал с детьми-инвалидами
15:37
"Любовнички": сияющую Пугачеву сняли рядом с известным артистом
15:34
Предполагаемая дочь Высоцкого получила результаты ДНК-теста
15:27
"ЕР" попросит прокуратуру разобраться в жестоком обращении с оленем
15:20
В Москве при пожаре погибли два ребенка
14:55
Мужчина отсидел в тюрьме за двойника и стал богачом
14:54
Путин заявил о возврате в СССР
14:43
Таланты подрабатывающей в порно звезды впечатлили Корчевникова
14:41
Краско предала родная дочь
14:34
На пресс-конференции Путина разразился скандал
14:30
Звезда сериала "Ольга" упала с балкона
14:26
"Мне уже что 15, что 30 сантиметров": Лолита откровенно о необратимых изменениях в организме
14:26
Путин пообещал наказать Пескова
14:15
Утяшева разделилась с Волей и призвала не бояться
14:02
Путин раскрыл тайну отравления Скрипалей
14:00
Я должен буду это сделать: Путин о свадьбе
13:40
На Камчатке пять часов считали пассажиров самолета
13:32
В Тюмени сгорел частный дом
13:32
Изменивший Дакоте Соколовский рассказал о свадьбе
13:30
"Пусть потом не пищат": Путин жестко приложил США
13:23
Московским школьникам расскажут об азах торговли
13:19
В Уфе нашли искусанный труп мужчины
13:13
"Расписанный такой парень": Путин высказался о Тимати
13:08
Путин публично осадил зарвавшегося Порошенко
13:04
Известная ведущая живет в машине после тяжелой болезни
13:03
В Волгограде семья с тремя детьми отравилась газом
12:57
Пенсионерка из Ижевска сама назвала мошенникам данные банковской карты
12:56
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 20 декабря 2018 года
12:42
Рэпер Гнойный подрался с карликом (видео)
12:39
Два Рождества отметят в "Архангельском"
12:38
"Нечего на зеркало пенять": Путин поддел Кудрина в прямом эфире
12:35
Вдову Кобзона публично поцеловал молодой мужчина
12:32
У Высоцкого нашли пророчество об Украине
12:30
Сенчуковой и Рыбину не хватило сил
12:15
В парке Татарстана нашли обгоревший и обглоданный труп
12:07
Детские игрушки назвали опасными для здоровья
11:52
Вскрылась тайная связь Буша с мальчиком
11:45
Прошла пресс-конференция Владимира Путина
11:45
В Нижнем Тагиле женщину-ветерана пытались выселить из квартиры
11:39
Чудовищные подробности смерти отца Александра Малинина
11:35
Теннисисткам разрешили снять юбки
11:31
"Мне не стыдно!": Мадонна показала интимный снимок
11:27
Под Вологдой двое мужчин погибли при пожаре
11:27
В таинственном астероиде признали зонд инопланетян
11:23
Обладатель премии "Журналист года" признался во лжи
11:17
Пресс-конференция Путина лишила украинцев разума
11:02
Джоли натравила детей на Питта
10:56
Газманов сильно изменился после сообщения жены о завершении отношений
10:55
В Омске молодой водитель насмерть сбил пенсионера
10:47
В Нижнем Новгороде BMW сбил шестилетнего мальчика на парковке
10:42
Как быстро похудеть к Новому году
10:39
Под Краснодаром при пожаре погибли пятилетний ребенок с бабушкой
10:33
"Она его убила": друг сделал громкое заявление о смерти Осина
10:22
В ДТП в Ижевске пострадали два человека
10:17
Украинская учительница похвасталась религиозными гонениями на школьников
10:12
Откровенное интервью Ани Лорак после известия о разводе
10:09
Пришедший к детям алкоголик Порошенко возмутил поведением
10:06
Стартовало голосование за "Лучший гаджет-2018"
10:04
Маркл и Миддлтон столкнули лбами перед королевой
09:54
Крид напугал поклонников тревожным видео из больницы
09:54
Овечкин подрался с соперником на льду (видео)
09:48
Самолеты застряли на два дня на Ямале
09:41
В разбитой машине нашли труп пропавшего мужчины
09:30
"Вы в опасности": Кудрявцева выступила с неожиданным заявлением
09:24
В смертельной аварии под Пермью пострадали подростки
09:04
Прогульщица Загитова наплевала на тренировку перед чемпионатом России
09:03
"Будешь вонять в другом месте!": Волочкова пожаловалась на угрозы после рождения ребенка
08:57
На Урале мать до смерти напоила младенца водкой
08:46
"Союз" с экипажем МКС успешно приземлился в Казахстане
08:39
В украинском порту сняли английский корабль разведки
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Порошенко впал в истерику после нагоняя от Путина
Волчек онемела от подлого вранья Хаматовой
Напомаженная Волочкова объявила о рождении второй дочки
Пугачева и Путин соединились на юбилее престарелой Волчек
Чудовищные подробности смерти отца Александра Малинина
На пресс-конференции Путина разразился скандал
Шоу-бизнес

"Аморальный человек": сексуальная модель разнесла Аршавина

Андрей Аршавин. Фото: www.globallookpress.com
Ольга Семенова, ставшая причиной разрыва футболиста с женой, прокомментировала скандальное видео ночной прогулки спортсмена. Она считает, что Андрей Аршавин ведет себя недостойно.
прочитано 2744 раза

Бизнес-леди и модель раскритиковала экс-футболиста "Зенита", которому недавно доверили возглавить детский проект петербургского клуба "Сириус". Ролик, в котором Аршавин совершает конную прогулку в компании двух женщин, ее не удивил.

ПО ТЕМЕ

Опять за старое: Аршавина сняли с двумя женщинами

Как Аршавин повеселился с конем и двумя женщинами (видео)

 Андрей Сергеевич Аршавин

Андрей Сергеевич Аршавин футболист

По словам Семеновой, она была свидетельницей и не такого. "Я видела, что творит Аршавин вживую, поэтому нисколько (не удивлена. – Прим. ред.). Для него нормально приставать к девушке, говорить, что она ему должна дать", – цитирует модель РИА ФАН.

Она посчитала странным, что Аршавину "не хватило денег за коня заплатить". Кроме того, Семенова поразилась новому назначению спортсмена. "Сильно удивилась, когда его назначили работать с детьми. Человек, который ведет аморальный образ жизни, не может работать с детьми", – заявила девушка.

Ранее в Сети появилось видео, на котором Андрей Аршавин в компании представительниц прекрасного пола катается на лошадях по Санкт-Петербургу. По сообщениям СМИ, до этого он отдыхал в стриптиз-клубе.

Как писали "Дни.ру", скандал в семье футболиста разгорелся осенью 2017 года. Алиса Аршавина объявила на всю страну о расставании с мужем, заверив, что решение связано с ее профессиональной деятельностью. Однако журналисты выяснили, что Аршавин якобы изменил жене с казахстанской моделью Ольгой Семеновой. Впрочем, вскоре Алиса простила Андрея.

Автор: Валерия Нарская21 декабря 2018, 08:32
ФОТОРЕПОРТАЖ

Аршавин променял жену на сексуальную модель

567

комментарии

Политика

На пресс-конференции Путина разразился скандал
Путин раскрыл тайну отравления Скрипалей
"Пусть потом не пищат": Путин жестко приложил США
Путин публично осадил зарвавшегося Порошенко

Шоу-бизнес

Почему Прилучный бросил Муцениеце
Разъяренная Глюк'oZа плюнула на измены избранника
Звезду сериала "Тест на беременность" перестали узнавать
Костенко и Тарасов показали грудной дочери роскошный курорт

Проишествия

"Ничего страшного": дикие оправдания Кокорина взбесили народ
Шокирующие кадры смертельной перестрелки в московском кафе
Москвичей обвинили в чудовищном коллапсе в метро в час пик
Тело пропавшей дочери миллионера нашли в придорожных кустах

Lifestyle

Стала известна победительница шоу "Пацанки"
"Принципиальная позиция": звезда сериала "Домашний арест" о причине закрытия
"Полицейский с Рублевки": стал известен финал 4 сезона
В Сети появилась новая серия "Простоквашино" (видео)
Шоу-бизнес

Дерзкая Маркл отказалась от помощи Елизаветы II

Она хочет сама решить проблему с отцом

Шоу-бизнес

Газманов сильно изменился после сообщения жены о завершении отношений

Певец предстал в неожиданном виде
Шоу-бизнес

"Идите лесом": Лазарев со слезами на глазах вступился за сына

Певец души не чает в наследнике
Шоу-бизнес

Опозоривший россиян Малахов принесет публичные извинения

Шоумен должен задуматься

Гороскоп

Роман с известным певцом выйдет Волочковой боком
Раскрыты сенсационные данные о последних днях Караченцова
Измученному Джигарханяну дали последний шанс
Брак с Алибасовым добивает престарелую Федосееву-Шукшину

Фоторепортажи

Вдову Кобзона публично поцеловал молодой мужчина
Роскошная Навка гуляла в мороз с молодыми красавцами
Расфуфыренный Киркоров затмил свою подружку Лорак
Округлившаяся Догилева блеснула на кинопоказе

Спорт

Овечкин подрался с соперником на льду (видео)
Прогульщица Загитова наплевала на тренировку перед чемпионатом России
Известная теннисистка похвасталась пошлым фото в ванне
Медведеву ткнули носом в досадное поражение

Регионы

Власти объявили о больших проблемах из-за просевшего Крымского моста
В Краснодаре банда Деда Мороза ограбила кондитерскую (видео)
В Екатеринбурге пенсионерка заживо сварилась в яме с кипятком
Сдвиг в разные стороны: Крымский мост деформирован
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru