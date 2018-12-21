"Аморальный человек": сексуальная модель разнесла Аршавина

Ольга Семенова, ставшая причиной разрыва футболиста с женой, прокомментировала скандальное видео ночной прогулки спортсмена. Она считает, что Андрей Аршавин ведет себя недостойно.

Бизнес-леди и модель раскритиковала экс-футболиста "Зенита", которому недавно доверили возглавить детский проект петербургского клуба "Сириус". Ролик, в котором Аршавин совершает конную прогулку в компании двух женщин, ее не удивил.

По словам Семеновой, она была свидетельницей и не такого. "Я видела, что творит Аршавин вживую, поэтому нисколько (не удивлена. – Прим. ред.). Для него нормально приставать к девушке, говорить, что она ему должна дать", – цитирует модель РИА ФАН.

Она посчитала странным, что Аршавину "не хватило денег за коня заплатить". Кроме того, Семенова поразилась новому назначению спортсмена. "Сильно удивилась, когда его назначили работать с детьми. Человек, который ведет аморальный образ жизни, не может работать с детьми", – заявила девушка.

Ранее в Сети появилось видео, на котором Андрей Аршавин в компании представительниц прекрасного пола катается на лошадях по Санкт-Петербургу. По сообщениям СМИ, до этого он отдыхал в стриптиз-клубе.

Как писали "Дни.ру", скандал в семье футболиста разгорелся осенью 2017 года. Алиса Аршавина объявила на всю страну о расставании с мужем, заверив, что решение связано с ее профессиональной деятельностью. Однако журналисты выяснили, что Аршавин якобы изменил жене с казахстанской моделью Ольгой Семеновой. Впрочем, вскоре Алиса простила Андрея.