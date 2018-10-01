Терпению пришел конец: Снявшая кольцо Утяшева готовится бросить мужа
"Ляйсан Утяшева – человек с огромным терпением. Она готова уступать и закрывать глаза на многие вещи, умеет убеждать и находить компромиссы. Павел Воля и Ляйсан – гармоничная пара, и в этом заслуга Ляйсан. Она много терпела от мужа, несмотря на то, что очевидно, они любят друг друга. Но всякому терпению приходит конец", – описала ситуацию ведунья Саона.
По ее словам, сейчас в этой звездной семье не все так гладко. "Вижу, что в итоге они разведутся. И противостоять развалу семьи нет возможности. Утяшеву очень угнетают вредные привычки мужа. Возможно это алкоголь, либо еще что-то. Доходит до абсурда: порой Павел не помнит, что творит. И это сильно расстраивает Ляйсан", – сказала гадалка.
В итоге Ляйсан захочет полностью изменить свою жизнь и по сути сама инициирует расставание. "То, что сейчас Утяшева не носит кольца, это не показатель разрыва. Просто в данный момент оно ей мешает: какие-то дела или съемки. Расстанутся они позже. Все будет идти по нарастающей и проблема, увы, не в ювелирном украшении", – добавила она.
Напомним, слухи о проблемах в семейной жизни Ляйсан Утяшевой и Павла Воли появились после того, как спортсменка выложила фотографию, на которой ее палец не украшает солидных размеров обручальное кольцо. Поклонники тут же пришли к выводу, что дело кроется в предстоящем разрыве звездной пары. Фото сделано во время съемок передачи "Танцы", ведущей которой Ляйсан является на протяжении нескольких сезонов.
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