Терпению пришел конец: Снявшая кольцо Утяшева готовится бросить мужа

Именитая гимнастка Ляйсан Утяшева перестала носить обручальное кольцо. Подтверждением тому стало недавно опубликованное фото звезды, на котором запечатлена без украшения на безымянном пальце. Пока поклонники теряются в догадках, Dni.Ru решили узнать у гадалки, что же творится в личной жизни ведущей.



"Ляйсан Утяшева – человек с огромным терпением. Она готова уступать и закрывать глаза на многие вещи, умеет убеждать и находить компромиссы. Павел Воля и Ляйсан – гармоничная пара, и в этом заслуга Ляйсан. Она много терпела от мужа, несмотря на то, что очевидно, они любят друг друга. Но всякому терпению приходит конец", – описала ситуацию ведунья Саона.

По ее словам, сейчас в этой звездной семье не все так гладко. "Вижу, что в итоге они разведутся. И противостоять развалу семьи нет возможности. Утяшеву очень угнетают вредные привычки мужа. Возможно это алкоголь, либо еще что-то. Доходит до абсурда: порой Павел не помнит, что творит. И это сильно расстраивает Ляйсан", – сказала гадалка.

В итоге Ляйсан захочет полностью изменить свою жизнь и по сути сама инициирует расставание. "То, что сейчас Утяшева не носит кольца, это не показатель разрыва. Просто в данный момент оно ей мешает: какие-то дела или съемки. Расстанутся они позже. Все будет идти по нарастающей и проблема, увы, не в ювелирном украшении", – добавила она.

Напомним, слухи о проблемах в семейной жизни Ляйсан Утяшевой и Павла Воли появились после того, как спортсменка выложила фотографию, на которой ее палец не украшает солидных размеров обручальное кольцо. Поклонники тут же пришли к выводу, что дело кроется в предстоящем разрыве звездной пары. Фото сделано во время съемок передачи "Танцы", ведущей которой Ляйсан является на протяжении нескольких сезонов.