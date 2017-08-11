С особенной дочкой Данко случится чудо
"Сам Александр весьма не простой человек, и в отношениях с его женой Натальей не все было гладко. Были и ссоры и расставания", – считает Кажетта.
Однако совместное горе сплотило семью. По словам ясновидящей, через некоторое время болезнь отступит и ребенок вернется к нормально жизни. "Заболевание не сразу, но постепенно отступит. Главное поверить в то, что это можно вылечить", – заявила Ахметжанова.
Ясновидящая предупредила, что лечение будет затратным и семье придется пройти через финансовые сложности, но постепенно ситуация наладиться. "Александру помогут свыше и он постепенно начнет зарабатывать больше денег. Возможно и каким-то другим способом не только от концертной деятельности", – отметила Кажетта, добавив, что Данко нужно самому поверить и понять, что чудеса возможны и и деньги будут и здоровье у дочери тоже.
"Кстати старшая дочь Данко очень одаренная девочка и ее можно сказать так и тянет в шоу бизнес. Что касается взаимоотношений в семье, эта пара долго будет вместе и все препятствия на пути к выздоровлению дочери они пройдут вместе. Болезнь у девочки получена от рождения, не вижу никакого сглаза или каких либо внешних воздействий со стороны недоброжелателей. Единственно что хочу сказать, что гармония между Данко и Натальей очень важна, так как это все поможет девочке, почувствовав на себе усилие обоих родителей, начать непростой путь к выздоровлению", – заключила ясновидящая.
Зрители остались недовольны ведущим
Пограничники около часа перетряхивали грязное белье звезды "Дома-2"
Актер опубликовал видеозапись разговора с дочерью
В Сеть попало видео со съемок новых серий программы