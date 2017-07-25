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Шоу-бизнес

Данко усомнился в родстве с особенной дочерью

Данко (Александр Фадеев). Фото: instagram.com/danko_star
Популярный певец Данко, воспитывающий трехлетнюю дочь Агату с особенностями развития, усомнился в своем отцовстве. Артист и его жена Наталья, заподозренная в измене, стали героями нового шоу Дмитрия Шепелева "На самом деле".
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Певец Данко (настоящее имя Александр Фадеев) не постеснялся продемонстрировать зрителям Первого канала свое грязное белье в прайм-тайм. Исполнитель при многочисленных свидетелях признался ведущему шоу, что подозревает свою сожительницу в измене.

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 Дмитрий Андреевич Шепелев

Дмитрий Андреевич Шепелев телеведущий

Наталья Устюменко родила Александру двух дочек – Софью и Агату. Последняя страдает целым рядом заболеваний. Из-за серьезных травм при родах врачи не давали шансов малышке на нормальную жизнь и рекомендовали родителям от нее отказаться.

Однако Данко и Наталья не смогли оторвать от сердца ребенка. Три года они пытаются хоть как-то помочь малышке. Однако черная мысль об измене модели не покидает певца. Артист даже засомневался, что он является отцом Агаты. 

"До меня у Наташи был мужчина, очень известный иностранец, миллиардер", – заявил Александр, с подозрением глядя на свою сожительницу. За 15 лет отношений модель привыкла к ревности и претензиям исполнителя. Они то сходятся, то расходятся. Официально не расписаны.

Примечательно, что у Натальи тоже есть основания подозревать Данко в многочисленных походах налево. И вообще – что есть измена, если любовники не оформляли своих отношений в ЗАГСе и периодически разъезжаются.

Наталья заявила, что во время ее беременности Данко открыто крутил роман с Даной Борисовой. В программе прозвучали имена и других знаменитых любовниц артиста, среди них: Лолита Милявская, Вера Сотникова, Алиса Хазанова.

Певец попытался снять с себя ответственность в вопросе зачатия детей. Данко отметил, что женщина лучше, чем мужчина, способна контролировать свой организм и только она отвечает за предохранение. "На мой взгляд, это звучит безответственно", – поддел героя своего шоу Шепелев.

Каждый раз, когда детектор показывал, что исполнитель лжет, певец говорил, что полиграф не работает, мол, он его обманул. В ходе передачи выяснилось, что Наталья и Данко детей не планировали. Первая дочь Соня родилась спонтанно, неожиданно. Вторая – тоже.

Мама артиста на дух не переносит его возлюбленную. "Потому что я не Алиса Хазанова", – объяснила Наталья. Мол, у модели нет влиятельной звездной семьи за спиной. Полиграф показал, что свекровь действительно не любит избранницу сына. Именно родительница внушила Данко мысли о том, что он может не быть отцом Агаты.

Певец во всех вопросах и конфликтных ситуациях поддерживает мать, потому что она – единственный его родной человек. "Это чудовищно, что вы не защищаете свою женщину", – высказался о странном поведении Данко Шепелев.

В конце шоу Дмитрий озвучил результаты ДНК-теста. Как бы артист и его мать ни сомневались в искренности чувств Натальи, отцом Агаты является Данко. Без вариантов.

Напомним, три года назад у Натальи, находившейся на позднем сроке беременности, внезапно начались кровотечение и схватки. Однако ей пришлось долго дожидаться скорой, а Александр тем временем пробирался домой по пробкам. "Я ехал и плакал, потому что понимал – я не еду, а стою. Дома в крови был весь пол, скомканные простыни окровавленные. Я начал убираться, потом поехал в больницу. Вышел врач, первое, что он мне сказал: "Наташе мы жизнь спасли". У меня потемнело в глазах, полуобморочное состояние. Про ребенка сказали коротко: ну, вообще живой", – рассказал Александр на шоу Андрея Малахова "Пусть говорят". По свидетельству певца, его возлюбленная потеряла более четырех литров крови и находилась на грани жизни и смерти.

Далее выяснилось, что новорожденная кроха неизлечимо больна. Певец сообщил: "В Солнцевской больнице дочке сделали МРТ, нас с Наташей посадили на диван в кабинете и сказали, что у Агаты мультикистоз головного мозга. Когда оторвалась плацента, она начала дышать внутриутробно, и отмершие, не снабжавшиеся кислородом участки мозга превратились в кисты. Я спросил: "Она будет как овощ?" Александр признался, что ему и Наталье сразу же предложили отказаться от малышки. Им говорили, что кроха безнадежна, что она не сможет ни говорить, ни ходить, что она не станет полноценной личностью и будет погружена в себя, не сможет даже узнавать родителей. Однако день за днем Данко и Наталья борются за свою девочку.

Автор: Елена Алешина25 июля 2017, 18:01

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