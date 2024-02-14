Названа безопасная ежедневная норма хлеба

Переедание не только хлебо-булочных, но и других продуктов крайне вредно.

Здоровый человек за сутки должен употреблять не больше двух-трех стандартных кусочков хлеба. Рекомендация, как уточняет телеканал "360", распространяется только на лиц, у которых ранее не было выявлено противопоказаний.

Самым полезным считается продукт, изготовленный из зерна. В его составе содержатся пищевые волокна. Они помогают стимулировать моторику ЖКТ. Особое внимание следует уделять подбору рациона тем людям, к которых имеются хронические заболевания, в том числе недуги желудочно-кишечного тракта и диабета.

Риск развития проблем с выработкой и усвоением инсулина может быть спровоцирован чрезмерным употреблением хлебо-булочных изделий. Об этом напоминает интернет-издание "Подмосковье сегодня". Таким пациентам рекомендовано составлять рацион питания вместе с лечащим врачом. Пациентам с преддиабетом и диабетом следует есть ржаной хлеб. Содержащийся в нем сахар высвобождается медленнее, чем обычно. Норма остается такой же – 2-3 кусочка в день. Превышать ее не рекомендуется.