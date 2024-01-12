Названа главная опасность неправильного питания в подростковом возрасте

Родители обязаны научить детей основам на собственном примере. От некоторых продуктов придется отказаться.

Плохое питание, получаемое подростками, напрямую отражается на их здоровье. Еда с высоким содержанием жиров и сахара снижает эластичность сосудов, фиксируются даже разрывы, сообщает Ридлайф.ру. Все это приводит к развитию серьезных сердечно-сосудистых заболеваний.

Ученые во время наблюдений за детьми и подростками в возрасте от 7 до 13 лет отметили негативную тенденцию. Все, кто питался фастфудом и другой вредной пищей, имели сниженную толщину артериальных стенок.

"Формирование хороших привычек в питании с детства связано с риском возникновения будущих проблем с сердечно-сосудистой системой", — резюмировала доктор Женевьева Бакленд, руководитель группы ученых.

Необходимо помнить, что обучение детей начинается с соблюдения полезных привычек взрослыми. Важно включить в рацион больше фруктов, овощей, орехов, рыбы. Обязательно должна присутствовать адекватная возрасту физическая нагрузка.

