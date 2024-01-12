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Названа главная опасность неправильного питания в подростковом возрасте

Названа главная опасность неправильного питания в подростковом возрасте
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Родители обязаны научить детей основам на собственном примере. От некоторых продуктов придется отказаться.

Плохое питание, получаемое подростками, напрямую отражается на их здоровье. Еда с высоким содержанием жиров и сахара снижает эластичность сосудов, фиксируются даже разрывы, сообщает Ридлайф.ру. Все это приводит к развитию серьезных сердечно-сосудистых заболеваний.

Ученые во время наблюдений за детьми и подростками в возрасте от 7 до 13 лет отметили негативную тенденцию. Все, кто питался фастфудом и другой вредной пищей, имели сниженную толщину артериальных стенок.

"Формирование хороших привычек в питании с детства связано с риском возникновения будущих проблем с сердечно-сосудистой системой", — резюмировала доктор Женевьева Бакленд, руководитель группы ученых.

Необходимо помнить, что обучение детей начинается с соблюдения полезных привычек взрослыми. Важно включить в рацион больше фруктов, овощей, орехов, рыбы. Обязательно должна присутствовать адекватная возрасту физическая нагрузка.

12 января 2024, 03:24
Женщина и гамбургер. Фото: © Andrey Arkusha\Russian Look/ www.globallookpress.com
Ридлайф.ру• Требует проверки

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