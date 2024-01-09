Родителей предупредили о серьезном последствии ожирения у подростков

Здоровье важно беречь с самого начала жизни. Взрослые должны следить за отсутствие у детей вредных привычек и лишнего веса. Ученым, как пишет портал Ридлайф.ру, удалось установить не очень приятное последствие ожирения у исследуемых лиц в возрасте от 16 до 20 лет.
Оказалось, что имеющие лишний вес больше остальных страдают от хронической болезни почек в юном возрасте. При этом у юношей недуг встречался чаще, чем у девушек. Наблюдение за группой подростков проводилось около 14 лет. Длительность исследования стала определяющим фактором, позволяющим сделать однозначный вывод. Очевидно, что лишний вес у подростков напрямую сказывается на работе почек.
Как же не допустить ожирения у лиц старше 18 лет? Родителям и старшим товарищам важно запомнить несколько простых советов от специалистов:
- Личный пример. Важно вместе с ребенком формировать правильные привычки.
- Установка режима питания, при котором не будет избытка калорий.
- Адекватная физическая нагрузка, соответствующая возрасту.
- Отказ от вредных привычек, в том числе употребления фастфуда.
- Профилактическое наблюдение у врача.
Важно помнить, что лишний вес у детей и подростков также может спровоцировать сахарный диабет, болезни печени и даже бесплодие.