Родителей предупредили о серьезном последствии ожирения у подростков

Лишний вес значительно увеличивает риск развития сложнейшей патологии. Рассказываем, как не допустить ожирение у подростков.

Здоровье важно беречь с самого начала жизни. Взрослые должны следить за отсутствие у детей вредных привычек и лишнего веса. Ученым, как пишет портал Ридлайф.ру, удалось установить не очень приятное последствие ожирения у исследуемых лиц в возрасте от 16 до 20 лет.

Оказалось, что имеющие лишний вес больше остальных страдают от хронической болезни почек в юном возрасте. При этом у юношей недуг встречался чаще, чем у девушек. Наблюдение за группой подростков проводилось около 14 лет. Длительность исследования стала определяющим фактором, позволяющим сделать однозначный вывод. Очевидно, что лишний вес у подростков напрямую сказывается на работе почек.

Как же не допустить ожирения у лиц старше 18 лет? Родителям и старшим товарищам важно запомнить несколько простых советов от специалистов:

Личный пример. Важно вместе с ребенком формировать правильные привычки.

Установка режима питания, при котором не будет избытка калорий.

Адекватная физическая нагрузка, соответствующая возрасту.

Отказ от вредных привычек, в том числе употребления фастфуда.

Профилактическое наблюдение у врача.

Важно помнить, что лишний вес у детей и подростков также может спровоцировать сахарный диабет, болезни печени и даже бесплодие.