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Родителей предупредили о серьезном последствии ожирения у подростков

Родителей предупредили о серьезном последствии ожирения у подростков
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Лишний вес значительно увеличивает риск развития сложнейшей патологии. Рассказываем, как не допустить ожирение у подростков.

Здоровье важно беречь с самого начала жизни. Взрослые должны следить за отсутствие у детей вредных привычек и лишнего веса. Ученым, как пишет портал Ридлайф.ру, удалось установить не очень приятное последствие ожирения у исследуемых лиц в возрасте от 16 до 20 лет.

Оказалось, что имеющие лишний вес больше остальных страдают от хронической болезни почек в юном возрасте. При этом у юношей недуг встречался чаще, чем у девушек. Наблюдение за группой подростков проводилось около 14 лет. Длительность исследования стала определяющим фактором, позволяющим сделать однозначный вывод. Очевидно, что лишний вес у подростков напрямую сказывается на работе почек.

Как же не допустить ожирения у лиц старше 18 лет? Родителям и старшим товарищам важно запомнить несколько простых советов от специалистов:

  • Личный пример. Важно вместе с ребенком формировать правильные привычки.
  • Установка режима питания, при котором не будет избытка калорий.
  • Адекватная физическая нагрузка, соответствующая возрасту.
  • Отказ от вредных привычек, в том числе употребления фастфуда.
  • Профилактическое наблюдение у врача.

Важно помнить, что лишний вес у детей и подростков также может спровоцировать сахарный диабет, болезни печени и даже бесплодие.

9 января 2024, 00:55
Женщина на прогулке. Фото: © Vladimir Baranov\Globallook Press/www.globallookpress.com
Ридлайф.ру• Требует проверки

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