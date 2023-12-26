Названо самое опасное угощение на новогоднем столе

Традиционно в последнюю ночь года принято провожать разнообразными блюдами. Врачи предупредили, что некоторые угощения могут крайне негативно сказаться на здоровье.

Во время новогодних посиделок важно избегать переедания и чрезмерного употребления алкогольных напитков. Данные правила известны давно, проверять их актуальность на себе не рекомендуется. Врач гастроэнтеролог также назвала угощения, которые лучше исключить из рациона, сообщает телеканал "360".

Лучше отказаться от готовых соусов, а также майонеза и кетчупа. Не стоит есть колбасу, сосиски а также отказаться от употребления цельного молока. Указанные продукты содержат огромное количество жиров, соли и консервантов, ухудшающих работу ЖКТ. Они также замедляют метаболизм, увеличивают отечность и способствуют быстрому набору лишнего веса, напоминает "Царьград".

Несмотря на обильные угощения, лучше сохранять принцип "золотой тарелки". Его публикует интернет-издание "Подмосковье сегодня". Из всей порции пищи четверть должна состоять из углеводов, еще одну следует отдать белкам. Половину же заполнить свежими овощами.