Какие проблемы решает эндокринолог: три самых распространенных недуга

Несмотря на многообразие клинических случаев в практике врача-эндокринолога, всё же можно выделить три основных проблемы, с которыми чаще всего обращаются пациенты. О наиболее частых эндокринных заболеваниях спросили у врача-эндокринолога, эксперта в диагностике и лечении заболеваний щитовидной железы Степана Шупарского.

Сахарный диабет

Первое место по частоте обращений к эндокринологу занимает сложная социальная болезнь сахарный диабет, которая характеризуется повышением глюкозы в крови. Врач-эндокринолог принимает активное участие, как в выявлении данного заболевания, так и в постановке диагноза и назначении соответствующего лечения.



Сахарный диабет это хроническое заболевание, которое требует изменения образа жизни для пациента, систематического посещения доктора, регулярный прием лекарственных препаратов и постоянный контроль уровня глюкозы крови.

При сахарном диабете пациенту следует полностью пересмотреть свой образ жизни и привычки, уделить внимание питанию и физической нагрузке. Выстроить правильный баланс между питанием, физической нагрузкой и лекарственными препаратами должен врач-эндокринолог. В случае выявления у пациента сахарного диабета эндокринолог становится больше, чем доктором, он выступает в качестве мотиватора, поддержки для пациента с сахарным диабетом. И от соблюдения пациентом рекомендаций врача будет целиком и полностью зависеть состояние здоровье больного и развитие данной болезни. Если после консультации с врачом пациенту удается соблюдать все необходимые рекомендации и назначения, то уровень сахара в крови будет держаться в норме, соответственно не будет осложнений. Однако в случае, когда пациент относится к своему состоянию несерьезно и игнорирует инструкции врача-эндокринолога, то это приводит к ухудшению состояния и негативным последствиям для организма, которые опасны для жизни. Из-за осложнений диабета могут возникнуть сердечно-сосудистые заболевания, которые приводят к инфарктам и инсультам. Также могут пострадать почки, что ведет к почечной недостаточности, фактически к потере почек, к диализу. Еще одно страшное осложнение – потеря конечностей, ампутация и снижение зрения вплоть до его слепоты. Если вы почувствовали какой-либо симптом из присущих сахарному диабету (общая слабость, сухость во рту, жажда), то следует незамедлительно обратиться к эндокринологу, чтобы выявить проблему вовремя, не запускать процесс и остановить его развитие.

Заболевания щитовидной железы

Сложно сказать с какой болезнью наиболее часто встречается врач-эндокринолог – с сахарным диабетом или патологией щитовидной железы, но заболевания щитовидной железы это еще одна насущная проблема, с которой пациенты приходят к эндокринологу. Следует сказать, что существует несколько разновидностей патологий щитовидной железы, однако врач Степан Шупарский выделяет среди них гипотиреоз, как самую частую. Если говорить простым языком, то данный диагноз характеризуется нарушением работы органа – сниженной выработкой гормонов щитовидной железы. Также среди частых случаев патологии щитовидной железы встречаются узловые образования или узлы. Это непростые случаи, которые требуют тщательного медицинского обследования, так как некоторые узлы щитовидной железы могут быть представлены злокачественными опухолями. Поэтому для врача эндокринолога важно поставить диагноз узлов щитовидной железы и разобраться насколько этот узел щитовидной железы является опасным для пациента.

Своевременное обращение к врачу-эндокринологу позволит не запускать процесс развития патологии щитовидной железы и взять заболевание под контроль путем приема лекарственных препаратов и иногда хирургического вмешательства. В некоторых случаях достаточно лишь динамическое наблюдение за гормонами крови и данными УЗИ без активного лечения.

Избыточный вес

Возможно не для всех это очевидно, но на третьем месте по частоте обращений к врачу-эндокринологу, именно лишний вес или согласно медицинской терминологии – ожирение. Лечение ожирения – одно из основных направлений деятельности эндокринолога, причем неважно, чем вызван избыточный вес – гормональными проблемами или неправильным образом жизни – всё это находится в компетенции врача-эндокринолога. Задача доктора в данном случае установить первопричину набора веса с помощью диагностики, дать необходимые рекомендации по регулированию питания и образа жизни и, конечно, назначить необходимые лекарственные препараты.

Многие люди воспринимают свой вес, как должное и даже не пытаются бороться с ожирением, однако стоит отметить, что данный диагноз это не просто лишний вес, а настоящее заболевание, которое требует медицинского вмешательства. Избыточный вес разрушает другие органы, например, откладывается в печени, повреждая печеночную ткань, то есть лишний вес постепенно замещает нормальную здоровую ткань в каких-то органах, откладывается на стенках сосуда, ведет к атеросклерозу и медленно разрушает организм. Кроме того ожирение чревато одышкой, тошнотой и проблемами с кишечником, болями в позвоночнике и суставах, отечности, нервозностью, постоянной усталостью и сонливостью. Именно поэтому данное заболевание необходимо своевременно диагностировать. С помощью специальной формулы врач-эндокринолог поможет установить степень ожирения и выпишет индивидуальные рекомендации по наиболее эффективным способам борьбы с лишним весом.