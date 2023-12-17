Какие проблемы решает эндокринолог: три самых распространенных недуга

Где похоронят Пенкина? Тесты Дэнс поделилась секретом стройности Игры Сонник

Топ новостей недели

Кравец объяснила появление Аллегровой в обносках тяжелым материальным положениемКравец объяснила появление Аллегровой в обносках тяжелым материальным положением "Лучше куплю свое жилье": Повалий отказалась оплачивать аренду замка Пугачевой"Лучше куплю свое жилье": Повалий отказалась оплачивать аренду замка Пугачевой Было ли выселение? Где и с кем сейчас живет Лидия Федосеева-ШукшинаБыло ли выселение? Где и с кем сейчас живет Лидия Федосеева-Шукшина Пополневшая и с обручальным кольцом: Бузова предстала в кадре другим человекомПополневшая и с обручальным кольцом: Бузова предстала в кадре другим человеком

Лента новостей

Воскресенье 17 декабря

18:12Какие проблемы решает эндокринолог: три самых распространенных недуга 18:05Дмитрий Маликов решил нарушить семейную новогоднюю традицию 15:14"Молимся за нее": Павлиашвили рассказал о трепетном отношении к экс-супруге 15:04Как построить личный финансовый план на 2024? 14:28Выступающая с больным горлом Долина рискует подорвать иммунитет – врач 11:37Подарок, за который не стыдно: эксперт рассказала, какие книги модно дарить сегодня 11:09"Не бередите раны!": Антонов откровенно ответил на вопрос о личной жизни 23:24Не спит ночами с женой: вот куда уходит Прилучный в порыве чувств 21:07Известный мужчина заявил о любви к Наташе Королевой 19:17Потерявший ноги и руки Костомаров сокрушается от бессилия все исправить: Если бы я знал 17:17Советы для тех, кто хочет рассчитаться с долгами до Нового года 16:13Лицо 55-летней певицы Валерии показали без ретуши на канале "Россия 1" 13:49"Нет у тебя жилки предпринимательской": почему не каждому нужно быть бизнесменом? 10:225 аудиокниг для уютных вечеров 16:04Феномен сериалов-сиквелов: почему "Папины дочки" и "Счастливы вместе" вернулись 15:53Жена Костомарова выложила детям правду об отце-инвалиде 15:20Суд отказал детям Градского в увеличении доли наследства: подробности 14:00Не похож на себя: в Сети появились фото неузнаваемого мужа Заворотнюк 11:59Снова в России: Литвинова озвучила причину внезапного возвращения 10:33Хочется скорее все сжечь: Зара не сдержала эмоций после сольника 09:22Мощное переключение: Пескова раскрыла необычный способ отдыха 06:50Самая сильная за 6 лет: зарегистрирована очередная вспышка на Солнце 05:57Выяснилась главная опасность длительного кашля 05:42Кардиолог озвучил неочевидные признаки сердечной недостаточности 04:56В ЗАГС так и не пошли: экс-жена Епифанцева рассказала о новых отношениях 03:29Негативное влияние ЭКО на женский организм: миф или реальность 03:13Тест: узнайте свой уровень стрессоустойчивости 02:31Пять правил безопасного использования праздничной пиротехники 01:42Установлено неожиданное свойство раннего завтрака 01:23Провоцирует уменьшение мозга: названа опасная привычка обычных людей 00:08Дешево и полезно: россиянам предложили бюджетную замену красной рыбы 21:06Пассажирка скончалась в трамвае в Екатеринбурге: детали происшествия 17:28Жена Щербакова ответила на слухи о его борьбе с раком: вот что она сказала 15:07Раскрыт неожиданный ответ Успенской на многомиллионный иск от Киркорова 14:47Лада Дэнс раскрыла секрет стройности и поделилась планами на Новый год 12:37Боль не прекращается: молодая жена Петросяна рассказала о своих мучениях 09:26Стало известно, где похоронят Сергея Пенкина 08:55 Как построить рабочий режим, чтобы не выгореть? Советы от Владимира Солдатова 17:44Есть ли смысл проходить диспансеризацию: доктор Мясников озвучил свое мнение 15:38Выезжают после праздников: Пугачева решила перевезти семью в новую страну 14:30Близкий человек рассказал правду о состоянии попавшей в больницу Пахмутовой 14:27Как бороться с ленью? Топ-5 способов от Владимира Солдатова, автора хита "Вдох-Выдох" 13:49Откуда брать энергию и ресурс в новогодние праздники? Отвечает психолог 13:16Янковский отреагировал на слив новых серий "Слова пацана" одной фразой 11:57Двое пенсионеров и семилетний ребенок погибли при пожаре в Лыткарино 10:56Волочкова на всю страну похвасталась щедрым подарком от Пугачевой 19:34"Я не боюсь": Киркоров объяснил равнодушие к соперничеству в шоу-бизнесе 16:46Упала под колеса: Штурм получила травму в результате инцидента с авто 16:06Волнительное время: Бородина сделала откровенное признание о детях 15:07Роман или дружба? Муцениеце вновь появилась на публике с загадочным спутником
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Какие проблемы решает эндокринолог: три самых распространенных недуга

Какие проблемы решает эндокринолог: три самых распространенных недуга

Несмотря на многообразие клинических случаев в практике врача-эндокринолога, всё же можно выделить три основных проблемы, с которыми чаще всего обращаются пациенты. О наиболее частых эндокринных заболеваниях спросили у врача-эндокринолога, эксперта в диагностике и лечении заболеваний щитовидной железы Степана Шупарского.

Сахарный диабет

    Первое место по частоте обращений к эндокринологу занимает сложная социальная болезнь сахарный диабет, которая характеризуется повышением глюкозы в крови. Врач-эндокринолог принимает активное участие, как в выявлении данного заболевания, так и в постановке диагноза и назначении соответствующего лечения.

    Сахарный диабет это хроническое заболевание, которое требует изменения образа жизни для пациента, систематического посещения доктора, регулярный прием лекарственных препаратов и постоянный контроль уровня глюкозы крови.

    При сахарном диабете пациенту следует полностью пересмотреть свой образ жизни и привычки, уделить внимание питанию и физической нагрузке. Выстроить правильный баланс между питанием, физической нагрузкой и лекарственными препаратами должен врач-эндокринолог. В случае выявления у пациента сахарного диабета эндокринолог становится больше, чем доктором, он выступает в качестве мотиватора, поддержки для пациента с сахарным диабетом. И от соблюдения пациентом рекомендаций врача будет целиком и полностью зависеть состояние здоровье больного и развитие данной болезни. Если после консультации с врачом пациенту удается соблюдать все необходимые рекомендации и назначения, то уровень сахара в крови будет держаться в норме, соответственно не будет осложнений. Однако в случае, когда пациент относится к своему состоянию несерьезно и игнорирует инструкции врача-эндокринолога, то это приводит к ухудшению состояния и негативным последствиям для организма, которые опасны для жизни. Из-за осложнений диабета могут возникнуть сердечно-сосудистые заболевания, которые приводят к инфарктам и инсультам. Также могут пострадать почки, что ведет к почечной недостаточности, фактически к потере почек, к диализу. Еще одно страшное осложнение – потеря конечностей, ампутация и снижение зрения вплоть до его слепоты. Если вы почувствовали какой-либо симптом из присущих сахарному диабету (общая слабость, сухость во рту, жажда), то следует незамедлительно обратиться к эндокринологу, чтобы выявить проблему вовремя, не запускать процесс и остановить его развитие.

    Заболевания щитовидной железы

    Сложно сказать с какой болезнью наиболее часто встречается врач-эндокринолог – с сахарным диабетом или патологией щитовидной железы, но заболевания щитовидной железы это еще одна насущная проблема, с которой пациенты приходят к эндокринологу. Следует сказать, что существует несколько разновидностей патологий щитовидной железы, однако врач Степан Шупарский выделяет среди них гипотиреоз, как самую частую. Если говорить простым языком, то данный диагноз характеризуется нарушением работы органа – сниженной выработкой гормонов щитовидной железы. Также среди частых случаев патологии щитовидной железы встречаются узловые образования или узлы. Это непростые случаи, которые требуют тщательного медицинского обследования, так как некоторые узлы щитовидной железы могут быть представлены злокачественными опухолями. Поэтому для врача эндокринолога важно поставить диагноз узлов щитовидной железы и разобраться насколько этот узел щитовидной железы является опасным для пациента.

    Своевременное обращение к врачу-эндокринологу позволит не запускать процесс развития патологии щитовидной железы и взять заболевание под контроль путем приема лекарственных препаратов и иногда хирургического вмешательства. В некоторых случаях достаточно лишь динамическое наблюдение за гормонами крови и данными УЗИ без активного лечения.

    Избыточный вес

    Возможно не для всех это очевидно, но на третьем месте по частоте обращений к врачу-эндокринологу, именно лишний вес или согласно медицинской терминологии – ожирение. Лечение ожирения – одно из основных направлений деятельности эндокринолога, причем неважно, чем вызван избыточный вес – гормональными проблемами или неправильным образом жизни – всё это находится в компетенции врача-эндокринолога. Задача доктора в данном случае установить первопричину набора веса с помощью диагностики, дать необходимые рекомендации по регулированию питания и образа жизни и, конечно, назначить необходимые лекарственные препараты.

    Многие люди воспринимают свой вес, как должное и даже не пытаются бороться с ожирением, однако стоит отметить, что данный диагноз это не просто лишний вес, а настоящее заболевание, которое требует медицинского вмешательства. Избыточный вес разрушает другие органы, например, откладывается в печени, повреждая печеночную ткань, то есть лишний вес постепенно замещает нормальную здоровую ткань в каких-то органах, откладывается на стенках сосуда, ведет к атеросклерозу и медленно разрушает организм. Кроме того ожирение чревато одышкой, тошнотой и проблемами с кишечником, болями в позвоночнике и суставах, отечности, нервозностью, постоянной усталостью и сонливостью. Именно поэтому данное заболевание необходимо своевременно диагностировать. С помощью специальной формулы врач-эндокринолог поможет установить степень ожирения и выпишет индивидуальные рекомендации по наиболее эффективным способам борьбы с лишним весом.

    Фото: личный архив Степана Шупарского

    17 декабря 2023, 18:12
    Фото: pixabay.com/orzalaga
    Дни.ру✓ Надежный источник

    По теме

    Убивает молодость: эти продукты не рекомендуется есть на завтрак

    Лень и упадок сил: эти болезни провоцируют подобное состояние

    Самая сильная за 6 лет: зарегистрирована очередная вспышка на Солнце

    Самая сильная за 6 лет: зарегистрирована очередная вспышка на Солнце
    Стало известно, когда мощный всплеск энергии почувствуют жители Земли. Метеозависимым остается не так много времени на подготовку. Ученые установили, что на поверхности Солнца произошла вспышка.

    Выяснилась главная опасность длительного кашля

    Выяснилась главная опасность длительного кашля
    Важно помнить, что кашель – только симптом. Необходимо выяснять причину и бороться именно с ней, не теряя времени. Длительный кашель изматывает организм во время болезни.

    Кардиолог озвучил неочевидные признаки сердечной недостаточности

    Кардиолог озвучил неочевидные признаки сердечной недостаточности
    Специалист рассказал, на какие сигналы организма следует обращать особенно пристальное внимание. Некоторые люди регулярно испытывают дискомфортные ощущения, но упорно стараются их игнорировать.

    Негативное влияние ЭКО на женский организм: миф или реальность

    Негативное влияние ЭКО на женский организм: миф или реальность
    Процедура экстракорпорального оплодотворения подарила сотням людей долгожданных наследников. Специалист раскрыл все секреты подсадки эмбриона женщине. Современный мир подарил возможность бесплодным парам ощутить радость отцовства и материнства.

    Установлено неожиданное свойство раннего завтрака

    Установлено неожиданное свойство раннего завтрака
    Прием пищи после пробуждения невероятно важен для здоровья организма. Рассказываем, что лучше всего съесть с утра, чтобы весь день чувствовать бодрость и энергию. Ученые провели ряд исследований и установили неожиданное свойство завтрака.

    Выбор читателей

    16/12Сбт"Нет у тебя жилки предпринимательской": почему не каждому нужно быть бизнесменом?