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Вторник 23 января

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Идти и не падать: три совета для любителей гулять по ледяным дорожкам

Идти и не падать: три совета для любителей гулять по ледяным дорожкам
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Зимой возрастает риск получения травм при падении на обледенелых лестницах, тротуарах и дорогах. Рассказываем, как добраться до пункта назначения в целости и сохранности.

Лед и снег – не только зимняя радость, но и настоящая опасность для пешеходов. Телеканал "360" напоминает, что перелом лодыжки является самой частой травмой именно в холодное время года. Чуть реже к ортопедам и травматологам обращаются пешеходы, повредившие связки голеностопа, сломавшие руки, ноги и даже копчики.

Для снижения риска травмирования, пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня", необходимо соблюдать три рекомендации.

  • Научитесь падать. Огромной ошибкой будет попытка выставить вперед руки или ноги. Желательно, чтобы была возможность заранее потренироваться. При падении лучше подтянуть руки и ноги ближе к телу.
  • Занимайтесь спортом. Отлично подойдет йога, пилатес или любые другие виды спорта, при которых есть возможность улучшить растяжку и эластичность мышц.
  • Правильное питание. В рацион важно включать продукты, содержащие белки, жиры, витамин D, кальций. Это могут быть орехи, лосось, сыр, печень и яйца.


Если все же произошло падение на улице, не торопитесь резко подниматься. Для начала аккуратно обследуйте поврежденную конечность. При наличии резкой боли, лучше незамедлительно обратиться за помощью к медикам.

23 января 2024, 07:49
Юная леди на снегу. Фото: © Alexander Legky\Global Look Press/ www.globallookpress.com
Pravda.ru• Требует проверки

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