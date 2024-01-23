Идти и не падать: три совета для любителей гулять по ледяным дорожкам

Зимой возрастает риск получения травм при падении на обледенелых лестницах, тротуарах и дорогах. Рассказываем, как добраться до пункта назначения в целости и сохранности.

Лед и снег – не только зимняя радость, но и настоящая опасность для пешеходов. Телеканал "360" напоминает, что перелом лодыжки является самой частой травмой именно в холодное время года. Чуть реже к ортопедам и травматологам обращаются пешеходы, повредившие связки голеностопа, сломавшие руки, ноги и даже копчики.

Для снижения риска травмирования, пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня", необходимо соблюдать три рекомендации.

Научитесь падать. Огромной ошибкой будет попытка выставить вперед руки или ноги. Желательно, чтобы была возможность заранее потренироваться. При падении лучше подтянуть руки и ноги ближе к телу.

Занимайтесь спортом. Отлично подойдет йога, пилатес или любые другие виды спорта, при которых есть возможность улучшить растяжку и эластичность мышц.

Правильное питание. В рацион важно включать продукты, содержащие белки, жиры, витамин D, кальций. Это могут быть орехи, лосось, сыр, печень и яйца.



Если все же произошло падение на улице, не торопитесь резко подниматься. Для начала аккуратно обследуйте поврежденную конечность. При наличии резкой боли, лучше незамедлительно обратиться за помощью к медикам.