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Пятница 19 января

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Укрепление иммунитета: что обязательно должно быть на столе зимой

Укрепление иммунитета: что обязательно должно быть на столе зимой
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В холодные месяцы иммунная защита организма снижается. В этот период важно поддержать себя, правильно составляя рацион питания.

В меню зимой обязательно должны присутствовать продукты и напитки, в которых содержится большое количество витамина С. Функцию иммунной защиты активизирует цикорий, сообщает телеканал "360". Более того, в его составе содержатся вещества, помогающие стабилизировать работу желудочно-кишечного тракта.

При этом не стоит забывать о важности в вопросах профилактики респираторных заболеваний полноценного рациона питания. В него, как пишет RT, должны войти продукты с полиненасыщенными жирными кислотами. Омега-3 в большом количестве содержится в скумбрии, форели, печени трески, водорослях, грецком орехе и тыквенных семечках.

Если же ОРВИ или гриппа избежать не удалось, то рацион вновь придется пересмотреть. "Царьград" назвал продукты, которые могут ухудшать состояние при респираторных заболеваниях. Лучше не налегать на жирное мясо, молоко. Такая рекомендация связана с необходимостью снять дополнительную нагрузку с печени. Именно этот орган сильнее всего страдает при любом заболевании.

19 января 2024, 05:16
Пожилая леди с яблоком. Фото: © Nikolay Gyngazov\Global Look Press/ www.globallookpress.com
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