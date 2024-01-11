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Семьи с детьми должны жить возле леса и вот по какой причине

Семьи с детьми должны жить возле леса и вот по какой причине
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Постоянное нахождение малышей рядом с зелеными насаждениями благоприятно действует на их здоровье. Взаимосвязь установили ученые, которые работают за рубежом.

Исследования, проводимые специалистами из Бельгии, рекомендуют обустраивать рядом с домами объемные насаждения деревьев и кустарников. Дом или квартира рядом с деревьями благоприятно действуют на здоровье живущих в нем детей, пишет Ридлайф.ру.

У малышей, проживающих в домах рядом с лесом, лучше их сверстников развиваются кости. Структура имеет большую плотность как у мальчиков, так и у девочек. Ученые сделали такой вывод после нескольких лет наблюдений за сотнями семей, воспитывающих детей. Если же по каким-либо причинам поселиться рядом с лесом не удается, необходимо на постоянной основе устраивать выезду в зоны с насаждениями.

Напомним, что для здоровья детских костей и правильного их формирования также важно включать в рацион питания продукты с большим содержанием минералов. Это может быть кальций, магний, кремний, витамины С, D, K. В меню, если нет индивидуальных противопоказаний, должна быть рыба, капуста, орехи, яйца и зелень.

11 января 2024, 00:44
Дом в лесу. Фото: © Vladimir Melnikov\Russian Look/www.globallookpress.com
Ридлайф.ру• Требует проверки

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