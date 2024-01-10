Три секрета возвращения к работе после январских каникул

ТОП-3 нелепых слухов о пластике

Даже несмотря на современные инновации, авторские методики и широкие возможности пластической хирургии, многие люди до сих пор верят в различные слухи и домыслы. Оставаясь в плену предубеждений, они так и не решаются на шаг, который может изменить жизнь в лучшую сторону – омолодить лицо и тело, привести к гармонии образ. О самых нелепых слухах "Дни.