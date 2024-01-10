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Среда 10 января

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Три секрета возвращения к работе после январских каникул

Три секрета возвращения к работе после январских каникул
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Салюты отгремели, подарки порадовали, сотрудники приступили к выполнению своих трудовых обязанностей. Как быстро войти в колею и начать получать удовольствие от работы. Делимся полезными лайфхаками.

Самые длительные выходные в России – это новогодние каникулы. Чаще всего сотрудники отдыхают больше недели. За это время сбивается режим, перестраивается работа организма. Выходить из этого состояния бывает сложно, сообщает RT. Больше половины россиян, принявших участие в опросе, используют для включения в рабочий процесс: восстановление графика сна и бодрствования, составление плана задач и общение с коллегами.

Телеканал "360" публикует советы специалистов, которые рекомендуют применять проверенные методы восстановления организма.

  • Депрессию после праздников поможет избежать отсутствие высоких ожиданий от работы. Лучше постепенно включаться в процессы, поощряя даже самые маленькие победы. В это время рекомендуется отказаться от алкоголя, а также спать не менее 8 часов в сутки.
  • Важно восстановить нормальную работу ЖКТ. Необходимо уменьшить в рационе количество жиров и белков. В меня обязательно должна присутствовать клетчатка, морепродукты и нежирные сорта мяса. Морсы и кисель предпочтительнее газированных напитков и сладких соков.
  • Физическая активность. Отлично подойдут длительные прогулки на свежем воздухе, танцы, занятия в спортивном зале. При этом важно распределять нагрузку и не заставлять себя делать больше, чем необходимо. В противном случае есть риск навредить организму.
10 января 2024, 07:53
Женщина с воздушными шарами. Фото: © Alexander Legky\Global Look Press/www.globallookpress.com
Телеканал "360"• Требует проверки

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