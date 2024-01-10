Три секрета возвращения к работе после январских каникул

Самые длительные выходные в России – это новогодние каникулы. Чаще всего сотрудники отдыхают больше недели. За это время сбивается режим, перестраивается работа организма. Выходить из этого состояния бывает сложно, сообщает RT. Больше половины россиян, принявших участие в опросе, используют для включения в рабочий процесс: восстановление графика сна и бодрствования, составление плана задач и общение с коллегами.
Телеканал "360" публикует советы специалистов, которые рекомендуют применять проверенные методы восстановления организма.
- Депрессию после праздников поможет избежать отсутствие высоких ожиданий от работы. Лучше постепенно включаться в процессы, поощряя даже самые маленькие победы. В это время рекомендуется отказаться от алкоголя, а также спать не менее 8 часов в сутки.
- Важно восстановить нормальную работу ЖКТ. Необходимо уменьшить в рационе количество жиров и белков. В меня обязательно должна присутствовать клетчатка, морепродукты и нежирные сорта мяса. Морсы и кисель предпочтительнее газированных напитков и сладких соков.
- Физическая активность. Отлично подойдут длительные прогулки на свежем воздухе, танцы, занятия в спортивном зале. При этом важно распределять нагрузку и не заставлять себя делать больше, чем необходимо. В противном случае есть риск навредить организму.