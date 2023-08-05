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Розацеа на лице: как вернуть красивую кожу

Розацеа на лице: как вернуть красивую кожу
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Хроническое заболевание кожи нельзя пускать на самотек. Розацеа на лице обязывает соблюдать ряд правил.

Аптечные уходовые средства по высокой цене не совершат чуда, если махнуть рукой на рекомендации специалистов. Квалифицированный врач не ставит диагноз "розацеа" просто так. Обычно на болезнь указывают длительное расширение капилляров, появление розовых угрей, отек и покраснение лица.

Чтобы победить заболевание, придется приложить усилия. Сайт "Вести Подмосковья" передает слова косметолога Татьяны Морозовой о том, как вернуть красивую кожу.

– Косметологические процедуры нужно выбирать щадящие, подходящие для чувствительной кожи.

– При розацеа средства для домашнего ухода также должны быть бережными, агрессивное воздействие на воспаленный покров недопустимо.

– Летом нельзя загорать, желательно использовать крем с SPF.

– Зимой необходимо беречь себя от переохлаждения и укрывать лицо от холодного сухого воздуха.

– Розацеа на лице также связана с питанием. Постарайтесь сделать рацион сбалансированным, не пренебрегая витаминами A и E. Следует ограничить жареные, перченые, жирные продукты.
– Позаботьтесь о здоровье ЖКТ — если есть гастрит или язвенная болезнь, пройдите лечение.
– При розацеа на лице откажитесь от мазей для кожи с гормональным составом. Исключение — если они назначены из-за серьезной проблемы.

– Перестаньте испытывать стресс. Как минимум, научитесь спокойнее воспринимать напряженные ситуации, тогда победить розацеа будет проще.

5 августа 2023, 00:02
Фото: Ulrich Niehoff/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
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