Врач раскрыл секрет безопасного загара

Дочь Успенской о личной жизни Тесты Болезнь Блиновской Игры Сонник

Топ новостей недели

Королева красоты: изменившаяся внучка стала копией Гурченко Королева красоты: изменившаяся внучка стала копией Гурченко Напала на медсестру: страдающую деменцией 83-летнюю Светличную упекли в психушкуНапала на медсестру: страдающую деменцией 83-летнюю Светличную упекли в психушку Розенбаум обратился к Путину с важным заявлениемРозенбаум обратился к Путину с важным заявлением Как многодетной семье получить бесплатное жилье? Условия и нюансыКак многодетной семье получить бесплатное жилье? Условия и нюансы

Лента новостей

Пятница 21 июля

00:06Миграцию зайцев-беляков сняли на видео 23:00"Навсегда в наших сердцах": шоу-бизнес потрясла смерть знаменитого певца 21:30"Я парень огонь": Ягудин потер скалкой неприкрытую часть тела с волосами 20:03"Я поражаюсь": Малышева уличила в безграмотности российских звезд 19:05Транжирит деньги: во сколько Пугачевой обходится отдых в Юрмале 18:17Как живет Эдита Пьеха: рассказал ее именитый внук 17:43"Тоже туда-сюда": клеймящая Россию Хаматова не дает покоя Соседову 16:25"Где-то плачет Виторган": Нинидзе поставила точку в истории любви новой песней 14:17"Не по-пацански": вид самоудовлетворения Шаляпина напрочь убил желание интима у друга в спальне 13:09Адвокат заявил о болезни оставленной под домашним арестом Блиновской 12:59"Я не выздоровела": Кристина Асмус подверглась домашнему насилию 11:17В Хабаровском крае мужчина выкинул с балкона чужого годовалого ребенка 10:59Передвигающийся на протезах Костомаров показал кадры с тренировки 10:36"Бывает много негатива": дочь откровенно об отношениях с Успенской 10:18В Махачкале медсестры издевались над пациентом психдеспансера и записывали это на видео 08:00Стоматолог рассказала об опасности неправильного прикуса 06:36Семейство пони приютило собаку – видео 04:11"Станцевал для нас": дружелюбного кита сняли на видео 02:19В Москве придумали, как избавиться от нераспроданной недвижимости 01:01"Страсть и любовь": Михалкову из "Уральских пельменей" сняли в закулисье театра 00:37Врач-терапевт рассказал о самых полезных для здоровья напитках 21:06Дружинина о бегстве Пугачевой: Сама себя наказала 20:12"Не смогла удержаться": Собчак выставила интимную игрушку за 1,3 млн рублей 19:14"Не сдаваться!": жажда эмоций заставила Утяшеву рискнуть жизнью 18:14"Мой бой": певец SHAMAN оскандалился из-за нового клипа 17:00Жулин похвастался после развода с Навкой: "У меня сплошные девочки" 16:20Дайнеко о поддержке России: Я ни о чем не жалею! 14:50Бывший солист "Челси" Роман Архипов намерен избавиться от недвижимости в США 14:20Друг назвал предварительную причину смерти звезды "Бандитского Петербурга" Виктора Мелихова 11:40В Москве водитель такси наехал на женщину с тремя детьми 09:40Поклонники просчитались: Прилучный раскрыл истинную причину отъезда из России 08:20Лиса украла смартфон и сняла видео 08:00Синоптик пообещал москвичам возвращение теплой погоды 06:31Врач раскрыл реальную опасность от тараканов 04:23Бобры затеяли драку в заповеднике – видео 02:18Умер режиссер сериала "Секретные материалы" 00:18Эксперты сделали прогноз по изменению рынка загородной недвижимости 22:46Волочкова рассказала про агрессию арестованного бывшего возлюбленного 19:50Агутина-старшего госпитализировали в кардиологическое отделение 18:49Продажа любимого особняка Пугачевой обернулась грандиозным скандалом 17:56В Калужской области охранники супермаркета избили посетителя 17:39В каких регионах России появится льготная ипотека на вторичную недвижимость 16:49Оксана Акиньшина показала публике детей 15:56Певица Слава получила предложение выйти замуж 14:13В Москве при столкновении двух автобусов пострадали 13 человек 12:27В аэропортах Москвы отменили или задержали более 20 рейсов из-за непогоды 11:40"Очень круто": Пьеха высказался о лечащейся от алкоголизма МакSим 11:20"Меня не волнует": Лепс категорично высказался о будущем дочери 10:23Сыгравший Полежайкина актер Казаков раскрыл причину неучастия в съемках "Папиных дочек" 08:40"Мракобесие": сын Газманова оценил масштаб введенных против его семьи санкций
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Врач раскрыл секрет безопасного загара

Врач раскрыл секрет безопасного загара
3

Эксперт призвал не загорать с 11 утра до пяти вечера.

Жаркое лето в самом разгаре. Многие россияне покинули душные мегаполисы и отправились отдыхать на море, купаться, нырять с аквалангом и конечно, загорать на пляже. Увы, но далеко не все, греясь по лучами палящего солнца, соблюдают правила безопасности. А ведь вместе с загаром люди рискуют получить полноценные ожоги кожи и подпортить свое здоровья.

Секрет безопасного загара в интервью радио Sputnik раскрыл дерматолог Станислав Арканников. Он подчеркнул, что солнечные ванные лишь при определенных условиях способны принести пользу человеку. Врач напомнил, что ультрафиолетовые лучи должны попадать на кожу в умеренных дозах.

По словам эксперта, загорать на пляже в перовой половине дня можно только до 11 часов. Во второй половине дня принимать солнечные ванны рекомендуется не раньше пяти часов, уточняет портал "Вести Подмосковья".

Врач отметил, что в промежутке с 11 утра до пяти вечера риски получить солнечный ожог наиболее высокие. Однако если человек не может найти для загара на пляже иного времени, значит ему следует в обязательном порядке воспользоваться специальным кремом.

Важно не только мазать кожу солнцезащитным кремом, но и заботиться о ней после приема загара. Дерматолог порекомендовал использовать увлажняющие питательные составы. Это позволит избежать шелушения кожи.

22 июля 2023, 02:30
Фото: pixabay.com
Радио Sputnik✓ Надежный источник

По теме

Не только модный аксессуар: почему важно носить солнцезащитные очки

Стоматолог рассказала об опасности неправильного прикуса

Стоматолог рассказала об опасности неправильного прикуса
Неправильный прикус может нести угрозу здоровью.

Врач-терапевт рассказал о самых полезных для здоровья напитках

Врач-терапевт рассказал о самых полезных для здоровья напитках
Врач-терапевт, врач-гастроэнтеролог Шота Каландия рассказал, какие напитки являются наиболее полезными для организма.

Гинеколог: Препараты для прерывания беременности могут вызвать кровотечение

Гинеколог: Препараты для прерывания беременности могут вызвать кровотечение
У женщины может начаться кровотечение, если неправильно принимать препараты для прерывания беременности.

Кардиолог: Дискомфорт в груди может быть симптомом остеохондроза

Кардиолог: Дискомфорт в груди может быть симптомом остеохондроза
Неприятные ощущения в груди могут указывать не только на проблемы с сердцем, но даже и на остеохондроз.

Никотиновая зависимость: как бросить курить

Никотиновая зависимость: как бросить курить
5 эффективных советов от врача. Рабочая схема для избавления от вредной привычки. В течение жизни мы постоянно ищем ответы на волнующие вопросы.

Выбор читателей

20/07Чтв"Не смогла удержаться": Собчак выставила интимную игрушку за 1,3 млн рублей 20/07ЧтвПоклонники просчитались: Прилучный раскрыл истинную причину отъезда из России 20/07ЧтвДайнеко о поддержке России: Я ни о чем не жалею! 20/07ЧтвДружинина о бегстве Пугачевой: Сама себя наказала 20/07Чтв"Мой бой": певец SHAMAN оскандалился из-за нового клипа 20/07ЧтвДруг назвал предварительную причину смерти звезды "Бандитского Петербурга" Виктора Мелихова