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Суббота 20 мая

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Будь здоров! Какая диета облегчит аллергию на пыльцу?

Будь здоров! Какая диета облегчит аллергию на пыльцу?
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Врач аллерголог и иммунолог дал совет тем, кто страдает от сезонной аллергии.

Весна – самое сложное время для тех, кто страдает от аллергии. В период, когда распускаются почки и зацветают деревья, аллергикам из дома без антигистаминной таблетки выход заказан, а фраза "Будь здоров!" раздается со всех сторон.

К счастью, врач аллерголог и иммунолог Владимир Болибок дал интервью, в котором рассказал о том, как можно без лекарств облегчить свое состояние. Выдержки из беседы привело интернет-издание Вести Подмосковья со ссылкой на радио Sputnik.

Итак, какая диета облегчит аллергию на пыльцу? И по какой причине поможет ограничение в употреблении продуктов?

Оказывается, в некоторой пище содержатся белки похожие по своему строению на те, что есть в растениях. Таким образом, поллиноз в конечном итоге выливается в пищевую аллергию.

Береза заставляет многих начать чесаться после употребления яблок или персиков. Злаковые травы приводят к непереносимости злаковых продуктов. Полынь же приводит к аллергии на подсолнечное масло и семечки.

Кроме того, вне зависимости от того, на что именно у пациента аллергия, доктор советует ему отказаться от употребления любых бобовых.

"Бобовые продукты – фасоль, горох, соя – содержат достаточно много гистамина. Это вещество, которое усиливает воспалительную реакцию", – назвал врач причину, по которой аллергия усиливается.

20 мая 2023, 02:35
Фото: Bulkin Sergey / news.ru via globallookpress.com / www.globallookpress.com
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