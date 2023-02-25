Опасно для здоровья: диетолог раскрыл вред кефира

Будьте осторожны при употреблении напитка!

О пользе кисломолочных продуктов нам рассказывают с детства. Они содержат кальций и другие полезные микроэлементы, а также витамины. В народе считается, что кефир и подобные напитки хорошо усваиваются организмом и не приводят к ожирению, участвуют в процессе формирования костной ткани. Некоторые из них даже включены в списки для так называемого правильного питания.

Однако в ряде случаев употребление кефира может быть опасно для здоровья. О вреде производного от молока напитка рассказала диетолог Наталья Круглова. Она объяснила в интервью порталу NEWS.RU, в каких случаях следует отказаться от кефира.

Эксперт подчеркнула, что здоровому человеку кисломолочная продукция пойдет лишь на пользу. Ее регулярное употребление положительно скажется на микрофлору кишечника, а также повысит в организме содержание витаминов группы A и B. Также человек получит дополнительные порции белка и кальция.

Меж тем, при кишечной инфекции кефир, наоборот, способен навредить человеку, уточняет портал VSE42.RU. По словам диетолога, люди, страдающие данным недугом, должны исключить из рациона кисломолочные продукты, так они приводят к вздутиям и нарушению стула. Кроме того, навсегда отказаться от кефира придется людям, которые вовсе не переносят молочные продукты, уточнила эксперт.