Полезно и вкусно: как сделать напиток на основе простой воды

Ничего лишнего – вода для красоты и здоровья.

Медики неустанно рекомендуют пить много простой воды, чтобы поддерживать в организме баланс: около 30 мл на 1 кг веса в сутки. Однако далеко не все россияне следуют этому совету. Люди предпочитают не только то, что полезно, но и достаточно вкусно.

Как передает интернет-издание "Подмосковье сегодня", диетолог Пегова нашла решение проблемы. Она предлагает добавлять в простую воду фрукты и ягоды, чтобы на основе этой прозрачной жидкости получался напиток. Лимон, кислые яблоки, огурцы и мята и свежий ананас — все это можно включить в состав.