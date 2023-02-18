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Что такое гипоспадия? Уролог рассказал о здоровье мальчиков

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Эксперт назвал признаки недуга.

Отклонения от норм развития случаются не редко, иногда младенец рождается с нарушениями развития. Один из 250 мальчиков рождается с пороком мочеиспускательного канала. Детский хирург, детский уролог-андролог, оперирующий специалист медицинском центре "СМ-Клиника" Виталий Чертюк рассказал, кому может грозить это заболевание, и как его вылечить.

Гипоспадия – один из самых частых пороков развития мочеиспускательного канала у мальчиков. Это врожденный дефект, который возникает, как правило, из-за нарушения развития уретры между 8-20 неделями беременности. Данное заболевание часто можно диагностировать при УЗИ плода или сразу после рождения.

Типы гипоспадии

Чаще всего встречает легкие или дистальные формы гипоспадии: головчатая и венечная. На эти типы приходится около 70% случаев заболевания. Средние формы: дистально-стволовая, стволовая встречаются в 15% случаев. Остальная доля аномалий приходится на сложные формы: проксимально-стволовау, члено-мошоночную и промежностную.

– При легких формах гипоспадии, таких как головчатая, могут возникнуть трудности диагностики, – предупреждает Виталий Чертюк, – Родители и даже педиатры могут не сразу распознать это заболевание. Но его обычно диагностирует хирург или уролог на плановых осмотрах.

Признаки гипоспадии

– Аномальное расположение наружного отверстия мочеиспускательного канала

– Искривление полового члена

– Дисплазия и гипоплазия крайней плоти.

Факторы риска

Экологическая обстановка, которая значительно ухудшилась за последние 25 лет, сильно сказалась на появлении таких врожденных дефектов как гипоспадия. В промышленных странах и в крупных городах заболевание встречается чаще.

– Семейное наследование отмечается от 4 до 10% случаев гипоспадии, при этом данный порок развития встречался в нескольких поколениях, – поясняет уролог.

Другие группы риска:

– Недоношенные дети

– Недобор веса при рождении

– Ожирение, диабет и гипертензия у матери во время беременности

– Дети, зачатые при ЭКО (риск увеличивается пятикратно)

Последний пункт связан с воздействие прогестерона, который используется в протоколах ЭКО.

Лечение

Для исправления гипоспадии применяется только хирургический метод. Наиболее подходящий возраст для операции: от 6 до 18 мес. В раннем возрасте ребенок испытывает меньший дискомфорт в послеоперационном периоде, а регенерация тканей проходит лучше и быстрее. Кроме того, при раннем лечении мальчику не грозят психосексуальные проблемы в будущем.

– Данное оперативное лечение должно выполняться только специалистами урологами с большим стажем работы именно в этом направлении, таких специалистов еще называют "гипоспадиологами", – добавляет хирург медицинского центра "СМ-Клиника".

В зависимости от формы гипоспадии, операции могут быть одноэтапные и двухэтапные. Промежуток между вмешательствами обычно составляет полгода. Длительность операции также зависит от формы гипоспадии и возраста ребенка, это время может быть от 40 мин до нескольких часов. В послеоперационном периоде ребенок чаще всего находится на катетере в среднем в течении 10 суток.

18 февраля 2023, 04:44
Фото: pixabay.com
Дни.ру✓ Надежный источник

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