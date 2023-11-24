Убивает молодость: эти продукты не рекомендуется есть на завтрак

Первый прием пищи является самым важным. Человек должен получить максимальное количество энергии, чтобы весь день иметь возможность совершать подвиги. Рассказываем, как не навредить себе.

Здоровье и рацион питания неразрывно связаны. Важно понимать, что именно и когда включать в рацион питания. Эндокринолог Зухра Павлова поделилась секретом правильного завтрака. Она назвала два продукта, которые не стоит есть с утра, пишет канал 360.

Апельсиновый сок. Напиток содержит в своем составе большое количество сахара. Через непродолжительное время после его употребления возникает приступ голода. Все это провоцирует переедание и набор ненужных килограммов.

Жареный бекон. В нем есть чрезмерное содержание конечных продуктов гликирования. Они вызывают ускоренное старение.



Лучше заранее продумывать меню. Необходимо учитывать сбалансированность всего завтрака, определяя точное количество жиров, белков и углеводов. Только такой подход, как напоминает "Царьград", поможет долгое время сохранять здоровье.