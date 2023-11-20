Лень и упадок сил: эти болезни провоцируют подобное состояние

Врачи не раз объясняли, что любое изменение в работе организма – своеобразный сигнал о сбое в работе всего механизма или его отдельных частей. Лень и отсутствие сил, чтобы встать утром с кровати, тоже относятся к симптомам заболеваний. недуги перечислила эндокринолог Екатерина Казачкова. Об этом пишет интернет-издание Вести Подмосковья.
Важно посетить специалиста, чтобы исключить развитие следующих опасных состояний:
- Недостаток сна. Каждый здоровый человек должен спать не менее 6 часов в сутки. лучше, если это будет 8 часов. Недостаточное время для отдыха провоцирует сбои во всем организме.
- Анемия. Дефицит железа в организме может стать причиной отсутствия жизненных сил. В таком случае, как напоминает Ura.ru, важно полноценно питаться. При необходимости, принимать специальные препараты.
- Скрытое или хроническое заболевание. Ряд недугов развиваются без яркой симптоматики. Человек не чувствует острых приступов боли, но постепенно начинает увядать. не хочется вставать утром с постели, а для активной деятельности не хватает сил.
Важно запомнить, сообщает Общественная служба новостей, что нельзя самостоятельно ставить себе диагнозы. Обязательно пройдите обследование и проконсультируйтесь с врачом.