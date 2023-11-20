Лень и упадок сил: эти болезни провоцируют подобное состояние

Отсутствие желания активно действовать – не всегда результат банальной лени. Специалисты считают, что таким образом организм сигнализирует о серьезных сбоях.

Врачи не раз объясняли, что любое изменение в работе организма – своеобразный сигнал о сбое в работе всего механизма или его отдельных частей. Лень и отсутствие сил, чтобы встать утром с кровати, тоже относятся к симптомам заболеваний. недуги перечислила эндокринолог Екатерина Казачкова. Об этом пишет интернет-издание Вести Подмосковья.

Важно посетить специалиста, чтобы исключить развитие следующих опасных состояний:

Недостаток сна. Каждый здоровый человек должен спать не менее 6 часов в сутки. лучше, если это будет 8 часов. Недостаточное время для отдыха провоцирует сбои во всем организме. Анемия. Дефицит железа в организме может стать причиной отсутствия жизненных сил. В таком случае, как напоминает Ura.ru, важно полноценно питаться. При необходимости, принимать специальные препараты. Скрытое или хроническое заболевание. Ряд недугов развиваются без яркой симптоматики. Человек не чувствует острых приступов боли, но постепенно начинает увядать. не хочется вставать утром с постели, а для активной деятельности не хватает сил.

Важно запомнить, сообщает Общественная служба новостей, что нельзя самостоятельно ставить себе диагнозы. Обязательно пройдите обследование и проконсультируйтесь с врачом.



