Спорт: главные правила зимних тренировок

Что нужно делать, чтобы спорт зимой был в радость, – материале "Дни.ру".

Заниматься спортом на свежем воздухе очень полезно, причем не только летом, но и зимой. С наступлением холодов ни в коем случае нельзя отказываться от тренировок. Конечно, в холодное время года необходимо при этом соблюдать несколько очень важных правил.

Во-первых, нужно надеть правильную одежду. Для пробежки и других активностей на морозном свежем воздухе отлично подойдет термобелье. Его нужно надевать на голое тело и только потом футболки, кофты и тому подобное. Категорически не рекомендуется выходить на тренировку в тяжелой одежде, ведь нельзя допустить обильного потоотделения на морозе.

Во время тренировки всегда должна быть вода или другая жидкость. Нужно всегда избегать обезвоживания – как летом, так и зимой. А еще не следует забывать о разминке. Без нее приступать к спортивным занятиям нельзя. Необходимо потратить примерно 15 минут на разогрев мышц и суставов.

Вернувшись домой, сразу наденьте сухую одежду и выпейте что-нибудь согревающее. Обязательно нужно погреть ноги и руки, например, в горячей воде.

Помните, что занятия спортом зимой положительно влияют на иммунную систему. Регулярные тренировки закаляют организм, а значит, риск заболеваний сводится к минимуму.