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Шоу-бизнес
10 заповедей Николая Дроздова: секрет счастья и долгожительства

10 заповедей Николая Дроздова: секрет счастья и долгожительства

Знаменитый ведущий "В мире животных" Николай Дроздов – профессор, интеллектуал и проповедник здорового образа жизни. А еще он ученый и доктор биологических наук, который знает больше и видит глубже большинства россиян.
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85-летний мужчина выглядит потрясающе, да и чувствует себя так же. Пока ровесников донимают букеты болезней, Николай Дроздов бодро продолжает образ жизни, способный спасти человечество.

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"Дни.ру" проанализировали философию Николая Дроздова и выделили 10 заповедей, которые ведут к счастью и долгожительству.

Заповедь первая: перестань есть мясо и рыбу

Ученый убежден — физиологические признаки человека указывают на то, что он травоядный. Николай Дроздов объясняет: наше строение зубов, а также ЖКТ идеально подходят для употребления растительной пищи. Поедание мяса только отравляет организм, потому есть труп насильственно убитого млекопитающего, птицы, рыбы — это против природы. Животный белок ведущий заменяет полезным — растительным. Его предостаточно в различных бобовых — горохе, фасоли, чечевице и т.д.

Заповедь вторая: не предавай любимых

Профессор различает животный инстинкт к спариванию и любовь духовную. Десятки лет он счастлив со своей супругой и уверен, что бросить любимого человека ради другого — это позорище. То же самое Николай Дроздов пытается донести остальным: измены — это пошло и негодно, а человек без семьи — это муравей без муравейника.

Заповедь третья: не поверяй алгеброй гармонию

Телеведущий относит себя к верующим, а также восторгается способностями Нострадамуса. По словам ученого, есть вещи, которые не требует доказательств, потому что они есть, но их нельзя объяснить. По словам Николая Дроздова, вера и наука несовместимы.

Заповедь четвертая: береги природу

По мнению профессора, человек нераздельно связан с флорой и фауной, чему и учит программа "В мире животных". Николай Дроздов призывает заботиться о братьях наших меньших и заявляет, что охота ради развлечения — это аморально. Профессор не раз говорил о полезных свойствах растений, которые способны исцелять от болезней. Беречь природу — обязанность каждого человека.

Заповедь пятая: находи в людях хорошее

"Людей надо любить, потому что только через любовь мы можем побороть недостатки другого человека. А если постоянно укорять и тыкать в них пальцем — положительного результата не добьешься", — объявлял Николай Дроздов. Ведущий старается представлять себе Homo sapiens хорошими, даже несмотря на их очевидные недостатки. Позитивный взгляд на мир помогает ему в этом, а вегетарианство лишает всякой агрессии.

Заповедь шестая: делай добрые дела и чувствуй себя полезным

"Я боюсь попасть в какую-то дурацкую ситуацию, где невозможно будет делать добро, которое я стараюсь совершать каждый день", — признавался в одном из интервью Николай Дроздов

Заповедь седьмая: улыбайся, смейся, пой, танцуй и пляши

Знаменитый ученый считает, что эти пять действий спасают от старения лучше любого молодильного яблочка. Смеяться нужно, когда этого хочется, а улыбаться надо вообще постоянно. Между прочим, танцы и пляски Николай Дроздов различает. Пляшут гопака и вприсядку, а танцуют — танго и вальс.

Заповедь восьмая: тренируй тело

Занятия йогой позволяют оставаться гибким и ловким, а еще сохранять бодрость духа. Во время практики за счет правильных асан и дыхания человек получает массаж внутренних органов. Николай Дроздов с гордостью заявлял, что тренировки доставляют ему блаженство. "Когда голова оказывается ниже таза, обогащенная кислородом кровь приливает к мозгу. 15-20 секунд в день, и уже через неделю – другой человек!" — объяснял профессор.

Заповедь девятая: фильтруй речь

Николай Дроздов не допускает в выражениях ругательств и уж тем более сквернословия. Вместо "похудеть" он говорит "получшеть", потому что сила слова равноценна силе мысли.

Заповедь десятая: не бойся смерти

Звезда передачи "В мире животных" уверяет: незачем размышлять о кончине и уж тем более бояться ее. Смерть настигнет, когда придет черед, ибо всему свой срок. Каждый день Николай Дроздов проводит в радости и благодарности за то, что ему выпало такое великое счастье — жизнь.

КАК ПЕНСИОНЕРАМ ОФОРМИТЬ ЛЬГОТЫ НА ЖКХ

Николай Дроздов. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Автор: 18 декабря 2022, 20:09 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник
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