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Здоровье
Чем опасны грыжи у детей? Мнение хирурга

Чем опасны грыжи у детей? Мнение хирурга

Появление грыж у маленьких детей – распространенное явление.
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Однако такое заболевание может быть крайне опасным, если его запустить. О том, какие грыжи встречаются в дошкольном возрасте и как их лечить рассказал Виталий Чертюк, детский хирург, уролог-андролог, заместитель главного врача по хирургии в "СМ-Клиника".

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Грыжа представляет собой патологическое выпячивание, которое возникает из-за того, что внутренние органы выходят из брюшной полости через не заросшие или образовавшиеся полости. В детском возрасте грыжа – это, как правило, врожденное заболевание. У детей чаще всего встречается три вида грыж: пупочная, паховая и белой линии живота.

Пупочная грыжа

Наиболее распространенный тип грыж в детском возрасте – пупочная. Она проявляется в виде припухлости в области пупка. Такое заболевание по статистике возникает у каждого пятого новорожденного. У недоношенных детей пупочная грыжа встречается чаще: ей подвержен каждый третий младенец.

Причины

– не заращение пупочного кольца

– слабость брюшной фасции или соединительной ткани

– повышенное внутрибрюшное давление при неполном заращении пупочного кольца

В норме отверстие пупочного кольца у ребенка должно закрыться рубцовой тканью сразу после рождения.

– Обычно пупочную грыжу диагностируют на первом месяце жизни младенца, – поясняет Виталий Чертюк, – Своевременное выявление заболевания дает большие шансы на консервативное лечение. В этом случае используются массажи, бандаж и специальные методы заклеивания пупочной области.

Ребенка нужно чаще выкладывать на животик, укрепляя таким образом мышцы передней брюшной стенки.

Операцию обычно делают в возрасте 4-7 лет, т.к. есть надежда, что мышцы сами укрепятся и грыжа пройдет без вмешательства. При этом, если грыжа не прошла до года, чаще всего без операции не обойтись.

Паховая грыжа

Этот вид грыжи встречается примерно у 3% здоровых детей. При этом нарушение в разы чаще бывает у недоношенных младенцев. При паховой грыже часть кишечника или другого органа брюшной полости проваливается через влагалищный отросток. Проявляется болезнь в виде выпячиваний в паху, в области мошонки у мальчиков и в области полых губ – у девочек.

Мальчики страдают от паховых грыж чаще. При этом у мальчиков заболевание диагностируют обычно в первый год жизни.

– Из-за особенностей строения половых органов у мальчиков нарушение становится заметным раньше, – говорит уролог-андролог, – у девочек заболевание проявляется в возрасте около 3 либо 6-7 лет. Обычно это связано с появлением новых нагрузок в детском саду или школе.

Причины

– не заращение влагалищного отростка

– особенности строения паховой области

– наследственность

– При этом виде грыжи возможно только оперативное лечение, – уточняет врач "СМ-Клиника", – У нас в клинике данные операции выполняем малотравматическим малоинвазивным лапароскопическим доступом.

Грыжа белой линии живота

Это относительно редкое заболевание, которое встречается примерно у 1% дошкольников. Распространенность среди мальчиков и девочек одинаковая. Болезнь чаще проявляется в возрасте 5–7 лет.

Выглядит патология как выпячивание по срединной линии живота. Обычно появляется выше пупка.

Причины

– недоразвитые мышцы, с наличием дефекта в области белой линии живота

– недоношенность и недобор веса при рождении

– травмы

Отклонение диагностируется при пальпации передней брюшной стенки по средней линии. Лечение оперативное и обычно проводится после 6-7 лет.

В чем опасность?

Главная опасность заболевания заключается в защемлении содержимого грыжевого мешка. При этом возникает резкая боль, тошнота и рвота.

– Если пациенту вовремя не оказать помощь, у него может быть некроз ущемленного органа, – предупреждает хирург, – Это очень серьезное нарушение, после которого некротизированную часть органа придется удалить.

Чтобы не допустить такого негативного сценария, рекомендуется устранить грыжу с помощью плановой операции.

Операция при грыже

Как правило, это простая процедура, которую проводят под общим наркозом. В зависимости от вида грыжи и стадии заболевания может использоваться открытый или лапароскопический метод. Последний вариант малоинвазивный и позволяет не травмировать ткани.

Любая из операций длится не больше 15 минут. Ребенка выписывают в тот же день, еще около недели нужно соблюдать домашний режим. Физические нагрузки необходимо ограничить в течение месяца.

Чем раньше получается диагностировать грыжу, тем менее травматичным будет лечение.

Фото: "СМ-Клиника", Виталий Чертюк

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 23 января 2023, 08:00 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник

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