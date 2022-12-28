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Здоровье
Врач объяснил опасность подгузников для мальчиков

Врач объяснил опасность подгузников для мальчиков

Многие знают, что длительное ношение подгузников может нанести вред здоровью мальчиков, однако рекламные фразы "сухо и комфортно" успокаивают родителей. О том, чем опасны подгузники и как соблюдать гигиену для мальчиков, рассказал Максим Сергиенко, детский хирург первой категории, заведующий хирургическим отделением стационара в детском отделении медицинского центра "СМ-Клиника".
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По поводу ношения подгузников мальчиками существуют различные мифы, например, что это влияет на дальнейшую их способность к репродукции. Но за всеми предрассудками родители не замечают реальной угрозы подгузников. Например, того, что длительное их ношение приводит к воспалениям и фимозу.

Что такое фимоз?

Состояние, при котором крайняя плоть плотно облегает головку полового члена, так, что ее нельзя вывести – называется фимоз.

– Фимоз может быть физиологический, – поясняет Максим Сергиенко, – для маленького ребенка это нормально, практически все мальчики рождаются с закрытой головкой. Природа таким образом защищает головку от агрессивной внешней среды. Но в детском возрасте встречается и патологический фимоз, когда в результате каких-то факторов крайняя плоть претерпевает изменения и головка уже самостоятельно не может открыться.

Фимоз может вызвать воспаление или травматизация. Если говорить про маленьких детей, то чаще всего причины в воспалении, которое развивается из-за недостаточной гигиены или длительного ношения подгузников. Что бы ни говорила реклама, но подгузник не дает промежности (гениталиям) дышать, поэтому в области половых органов формируется парниковый эффект. Особенно большая вероятность возникновения воспалений возникает, если подгузник влажный.

Признаки фимоза

– Иногда детей с патологическим фимозом ничего не беспокоит, – говорит детский хирург, – но иногда заболевание сопровождается нарушением или затруднением мочеиспускания, болезненностью при мочеиспускании и неприятными ощущениями в области головки.

Главный признак воспаления – покраснение в области крайней плоти. Но само по себе воспаление еще не означает фимоза. Заболевание диагностировать может только врач. Главный признак фимоза – рубцовая ткань, а также потеря тканями крайней плоти эластичности.

– Обычно родители мальчиков обращаются с воспалениями, но при этом мы не можем сказать, есть ли там фимоз, – объясняет врач медицинского центра «СМ-Клиника», – нужно сначала пролечить воспаление, а потом можно увидеть есть ли там рубцы.

Лечение

Если рубцы все же есть, но они небольшие, и крайняя плоть не потеряла эластичность, то можно попробовать консервативное лечение. Для этого применяются специальные противовоспалительные мази. Курс длится около месяца. Но иногда мази дают только временный эффект, и когда ими перестают пользоваться, крайняя плоть снова стягивается и головка опять перестает выводиться.

Фото: Максим Сергиенко

Единственный метод, который гарантированно даст эффект – это операция, которая называется обрезание. Такую процедуру чаще всего проводят по религиозным соображениям. Но сейчас все чаще обрезание практикуется как профилактика воспалений, фимозов и других заболеваний, от которых страдают мужчины.

Профилактика

Чтобы предотвратить воспаление крайней плоти у малышей, нужно соблюдать простые правила.

– Ограничить время использования подгузников

Нужно давать возможность промежности (генеталиям или коже половых органов) проветриться. Для этого можно постелить в кроватку непромокаемую пеленку или использовать марлевый подгузник.

– Чаще подмывать ребенка

Гигиена важна для мальчиков, не меньше, чем для девочек. Подмывать ребенка нужно каждый раз при смене подгузника.

– Не использовать мыло

Лучше подмывать ребенка простой водой. Обычное мыло может создавать неблагоприятную среду, вызывать сухость, раздражение и аллергические реакции. Можно использовать нейтральные средства, но сначала стоит протестировать их на менее чувствительных участках кожи малыша.


Фото: Виктор Лисицын/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 28 декабря 2022, 08:40 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник

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