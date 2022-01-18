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Коронавирус
Врач Тяжельников дал рекомендации по лечению при первых симптомах "омикрона"

Врач Тяжельников дал рекомендации по лечению при первых симптомах "омикрона"

Что делать при первых симптомах коронавирусной инфекции, вызванной омикрон-штаммом, рассказал главный специалист по медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.
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Специалисты обратили внимание, что заболевание, вызванное штаммом коронавируса "омикрон", протекает у пациентов легче. Чаще всего зараженные новым вариантом инфекции жалуются на боли в мышцах, слабость и утомляемость, а также повышенную температуру, сухой кашель, головную боль и боль в горле. Врач Андрей Тяжельников заметил: новый штамм протекает по типу обычных ОРВИ.

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При наличии таких симптомов эксперт рекомендует оставаться дома и соблюдать несколько рекомендаций. Например, если температура тела выше 38 градусов, то следует принять жаропонижающий препарат. Также, по словам врача, на помощь могут прийти охлаждающие компрессы. Капли от насморка, промывку носа и полоскание горла солевым раствором специалист тоже рекомендует заболевшим.

Однако ни в коем случае нельзя принимать антибиотики самостоятельно. Тяжельников напомнил, что такие препараты лишь дают большую нагрузку на организм. Врач рекомендует такие противовирусные препараты, как Умифеновир (Арбидол, Арпефлю и т. п.) и Интерферон-альфа (Гриппферон, Назоферон и т. п.).

"Все эти лекарственные препараты являются безрецептурными и при соблюдении правил приема, описанных в инструкции, безопасны для пациента", – сказал он.

Специалист уточнил: если болит горло, то необходимо воспользоваться антисептическими средствами: спреями, таблетками для рассасывания, пастилками. Кроме того, по словам Тяжельникова, нужно пить много жидкости, отказаться от тяжелой пищи, отдать предпочтение бульонам и овощным блюдам, а также фруктам с высоким содержанием витамина С.

Говоря об окружающей среде, врач посоветовал проветривать помещение, в котором находится заболевший. Его близким следует тщательно мыть руки и соблюдать меры безопасности, отметил эксперт.

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Фото: Alfred Schauhuber / imageBROKER.com / www.globallookpress.com
Автор: 18 января 2022, 18:31 Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник

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