Путин поручил доработать закон о QR-кодах с учетом жизненных позиций россиян

На сайте президента появился список поручений, в число которых вошла доработка закона о QR-кодах.

Напомним, ранее стало известно, что депутаты не будут рассматривать законопроект во втором чтении, его отложили на неопределенный срок. Как оказалось, Владимир Путин поручил доработать документ.

В тексте поручений на сайте президента заявлено, что необходимо обеспечить доработку проекта федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О санитарно– эпидемиологическом благополучии населения", обратив особое внимание на необходимость обеспечения неукоснительного соблюдения прав граждан и учета всех возможных жизненных ситуаций при реализации соответствующего федерального закона.

Помимо этого, Владимир Путин заявил о необходимости анализа закона об обязательных QR-кодах для предприятий, работающих в различных отраслях экономики. Помимо этого, лидер страны отметил, что у россиян не должно быть проблем с получением документов, подтверждающих прививку от ковида, медотвод или факт того, что человек переболел COVID-19.

Законопроект решили полностью переработать, как пояснила вице-премьер Татьяна Голикова. Это связано с тем, что документ готовился, когда бушевал штамм "дельта", сейчас же на пороге стоит "омикрон", который требует новых решений. В законопроект планируют внести значительные поправки. Когда состоится второе чтение, пока не ясно.