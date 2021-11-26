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Коронавирус
Пульмонолог рассказала о рисках повторной госпитализации у переболевших COVID-19

Пульмонолог рассказала о рисках повторной госпитализации у переболевших COVID-19

В первые недели после выписки из стационара сохраняются высокие шансы на повторную госпитализацию пациента, перенесшего COVID-19. Об этом рассказала
профессор, главный внештатный специалист – пульмонолог Минздрава России Галина Игнатова.
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Пациенты, которые выписались из больниц или лечились амбулаторно, нуждаются в медицинской реабилитации вне зависимости от степени тяжести перенесенной инфекции, поскольку коронавирусная инфекция поражает все органы и системы – в основном легкие, а также сердечно-сосудистую, пищеварительную и центральную нервную системы, почки и печень, отметила Игнатова.

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Специалист отметила, что реабилитация переболевшего должна быть направлена на восстановление основных функций организма, облегчение симптомов одышки, повышение физической выносливости, коррекцию мышечной слабости и нарушения сна, а также преодоление стресса. Реабилитацию нужно проводить под наблюдением врача.

По словам Игнатовой, у пациентов начинается кашель, недомогание, головные боли, они не могут сделать полный вздох, а для развития одышки бывает достаточно сделать несколько шагов или лежа в кровати повернуться с одного бока на другой.

"Поэтому важно после выздоровления сделать исследование функции легких для того, чтобы посмотреть не сформировалась ли бронхиальная обструкция. Так как в этом случае есть риск повторной госпитализации", – подчеркнула пульмонолог.

Бронхиальная обструкция является одним из последствий тяжелой ковидной пневмонии. Оно может проявиться у пациента после выписки из стационара.
Основным фактором риска повторной госпитализации является возраст старше 65 лет. Также в зоне риска те, у кого есть хронические заболевания и кто был госпитализирован в течение трех месяцев перед заболеванием COVID-19.

Игнатова сообщила, что у 54% пациентов, перенесших COVID-19, наблюдаются нарушения функции легких спустя месяц. Такие данные собраны на основе спирометрии.

"А почти у 40% больных была нарушена диффузионная способность – показатель, который характеризует газообмен в легких", – отметила специалист.

Также она рассказала о фиброзных изменениях в легких пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию. Фиброзные постковидные последствия чаще всего развиваются у больных с тяжелым течением COVID-19, имевших сопутствующие заболевания и возрастных пациентов, уточнила пульмонолог.

Для снижения риска тяжести ковида иногда бывает достаточно в течение жизни контролировать свои хронические заболевания. Современная медицина может ослабить последствия заболевания при помощи медикаментозной терапии, подчеркнула Игнатова.

"Мы используем ферментные препараты, которые действуют на фибротические узелки в легких, а они образуются приблизительно у 20 % пациентов – именно тех, у кого ковид протекал в тяжелой форме. Так вот есть такие препараты. Мы проводили исследование в России и наш центр в нем также участвовал. Это те препараты, которые воздействуют на фибротические уплотнения, они уменьшают их в объеме, узелки становятся более эластичными, воспалительный процесс снижается, у пациентов уменьшается одышка. Мы проводили исследования с препаратом "Лонгидаза", – сказала эксперт

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Фото: Софья Сандурская / АГН Москва
Автор: 26 ноября 2021, 11:33 Источник: РБК ✓ Надежный источник

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