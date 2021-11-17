Американские ученые проверили эффективность "Амиксина" против коронавируса

В России растут темпы вакцинации от коронавируса. За неделю в стране было привито от COVID-19 более 3,2 млн человек. Темпы иммунизации населения выросли на шесть процентов. По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, темпы вакцинации пожилых россиян за неделю возросли еще больше – на 14%.



Но, к сожалению, вакцинация многими гражданами рассматривается как повод к антиковидным послаблениям. Люди перестают носить средства индивидуальной защиты, меньше следят за социальной дистанцией, перестают ограничивать социальные контакты в целом. При этом заразиться коронавирусом вполне может и вакцинированный человек.

Израиль стал одним из первых государств, запустивших кампании противоковидной вакцинации и бустерных (дополнительных) уколов и ослабивших ограничительные меры. На сегодня в стране полностью привито 61,5% населения, при этом сделано 4 млн бустерных уколов. Однако, как сообщает журнал Science, Израилю не удалось погасить вспышку заболевания, обусловленную чрезвычайно высокой заразностью "дельта"-штамма SARS-CoV-2. Тем не мене, тот факт, что вирус находит новые чувствительные группы в человеческой популяции, не означает, что вакцинация бесполезна.

Не так давно министерство здравоохранения Израиля впервые стало вносить в регулярные сводки данные о заболеваемости, тяжелых случаях течения COVID-19 и смертности с разбивкой по статусу вакцинации. До сих пор такая информация не обнародовалась, что давало повод антиваксерам обвинять ведомство в злонамеренном утаивании данных об эффективности прививок. Публикуемые данные подтвердили: трехкратная вакцинация, как и двукратная, не дает стопроцентной гарантии от заражения. В стране зафиксированы случаи смерти от коронавируса пожилых людей и после третьей прививки. Также за последний месяц был один случай смерти трижды вакцинированного пациента моложе 60 лет.

При этом это стандартная ситуация не только с коронавирусом, но и с любыми другими вирусными инфекциями: прививки не гарантируют, что человек не заразится, но существенно снижают риск осложнений и смерти. Как пишет известный Израильский анестезиолог, в Израиле ревакцинацию (введение третьей бустерной дозы вакцины) начали в середине июля. И сейчас доля трижды вакцинированных в возрастной группе 60+ приближается к 70%. При этом, среди умерших от коронавируса процент трижды вакцинированных в последние недели сокращается, а абсолютное большинство умерших – люди, не сделавшие ни одной прививки. Таких в Израиле менее 10% населения старше 60 лет.

На сегодня мы имеем следующую эффективность 3-й дозы



1. Риск заболеть ковидом значительно снижен во всех возрастных группах ( темно зелёный цвет)

Посмотрим на текущую вероятность заболеть в разных группах у разных людей ( невакц., с 2-ми дозами, с 3-я дозами) pic.twitter.com/XAFW7u9Qdc — do not resuscitate (@Nat_anest) November 12, 2021

Риск заболеть ковидом значительно снижен во всех возрастных группах (темно зеленый цвет)

Интересно, что согласно данным Science, среди невакцинированных пенсионеров заболеваемость не растет – скорее всего, потому что сознающие свою уязвимость люди соблюдают повышенные меры предосторожности. Заболеваемость трижды вакцинированных медленно росла до середины августа (на фоне быстрого численного роста этой группы), а затем начала постепенно снижаться. Относительные цифры в группе 60+ в пересчете на 100 000 человек показывают, что заболеваемость у получивших три прививки за последний месяц снизилась в пять раз. При этом среди невакцинированных этот показатель заметно вырос, а в группе сделавших две прививки – остается примерно стабильным.

Можно также обратить внимание на ситуацию с заболеваемостью и смертностью от коронавируса в Сан-Марино. В этой стране привито почти 66 процентов населения – один из самых высоких уровней иммунизации в мире. Тем не менее сейчас наблюдается рост заболеваемости коронавирусом. Из-за небольшого населения заболеваемость в абсолютных цифрах выглядит незначительной, но третья (или четвертая?) волна коронавируса совершенно точно идет в стране с конца июня. При этом количество смертей от COVID-19 равно нулю. За полгода в стране никто не умер от коронавирусной инфекции! Это результат вакцинации. Штамм «дельта» в стране есть, а смертей нет.

Эксперты сходятся во мнении, что вакцинация очень важна с точки зрения того, что она увеличивает шанс не заболеть и еще больше повышает шанс на более легкое течение инфекции. Тем не менее необходимо осознавать, что вакцинация – это, прежде всего, средство первичной профилактики, она не лечит коронавирусную инфекцию.

Вылечить COVID-19, значительно облегчить течение болезни, а также критически сократить вероятность возникновения вирусного заболевания могут помочь лекарственные препараты, активирующие собственные интерфероны и антитела, которые борются с вирусами. Одним из таких препаратов считается "Амиксин". Класс препаратов (индукторы интерферонов), к которому он относится, внесен в клинические рекомендации Министерства здравоохранения России по диагностике, профилактике и лечению новой коронавирусной инфекции COVID-19.

Эффективность действующего вещества "Амиксина" (тилорона) против коронавируса проверила группа ученых. Результаты опубликованы на сайте Американской ассоциации микробиологии. Оценивалось 48 химических соединений, 24 из них показали потенциальную противовирусную активность против SARS-CoV-2.

"Амиксин", как указано в инструкции по медицинскому применению препарата, проявляет максимальную активность уже через 24 часа и стимулирует выработку организмом всех типов интерферонов и антител.

Последние — это крупные глобулярные белки плазмы крови, выделяющиеся клетками иммунной системы и предназначенные для нейтрализации вирусов и других чужеродных веществ. Каждое антитело распознаёт уникальный элемент патогена, отсутствующий в самом организме, — антиген, а в пределах данного антигена — определённый его участок, эпитоп. Связываясь с антигенами на поверхности чужеродных частиц, антитела могут либо непосредственно нейтрализовать их, либо привлекать другие компоненты иммунной системы, чтобы уничтожать чужеродные клетки или вирусные частицы.

В отличие от антител, которые ориентированы на определенный вид патогена, интерфероны – универсальные бойцы. Они с нами с самого рождения и представляют неспецифический (врожденный) иммунитет. При этом интерфероны способны вызывать изменения внутри клеток, которые позволяют бороться с вирусами. "Амиксин" выделяет все четыре типа интерферонов – альфа, бета, гамма, лямбда, сказано в инструкции.

Интерферон "альфа" (лейкоцитарный) считается основным, продуцируется лейкоцитами, синтезированными в ответ на вторжение патогенных микроорганизмов. Он препятствует делению вирусных частиц, активирует естественные клетки защиты иммунной системы.

Интерферон-бета (фибробластный) образуется в стимулированных фибробластах – клеточных элементах соединительной ткани, которые находятся в среднем слое кожи (дерме). Этот вид интерферонов выполняет сходные с "альфой" функции.

Основным преимуществом интерферона "лямбда" является минимизация системного воспаления и повреждения тканей, которые бывают у пациентов с COVID-19.

Интерфероны "гамма" также оказывает противовирусное и противоопухолевое действие, но его главной функцией является регулирование всего комплекса реакций иммунного ответа на вторжение микроорганизма.

"Амиксин" продается в аптеках без рецепта. Согласно инструкции препарат совместим с антибиотиками и лекарственными средствами традиционного лечения вирусных и бактериальных заболеваний, а также симптоматическими средствами.