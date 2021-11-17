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Коронавирус
Новый максимум смертей от ковида: в России зарегистрировано 36 626 новых случаев коронавируса

Новый максимум смертей от ковида: в России зарегистрировано 36 626 новых случаев коронавируса

Оперативный штаб обнародовал свежую статистику по новым случаям коронавируса в России.
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За последние сутки в России в официальную статистику были внесены данные о 36 626 новых случаях коронавируса. Также специалисты насчитали 36 388 пациентов, которые успели выздороветь за тот же срок. Что же касается летальных исходов, то по этому показателю был зафиксирован новый суточный максимум, передает RT. За 24 часа число смертей от ковида составило 1 247.

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Москва вернула себе печальное лидерство в антирейтинге регионов России по темпам заражения. В столице зафиксировали 2966 зараженных. Санкт-Петербург с 2793 новыми случаями коронавируса опустился на второе место. На третью строчку, отодвинув Московскую область еще ниже, поднялась Самарская область. Там насчитали 1785 заболевших ковидом.

Таким образом, за все время ведения наблюдений в России было зарегистрировано 9 182 538 случаев коронавируса. Число человек, которым удалось излечиться, оценивается в 7 882 836 человек. Летальных случаев, попавших в официальную статистику, оказалось 259 084.

Эксперты предупреждают, что несмотря на усиленные меры безопасности, которые необходимо соблюдать, еще сильнее обезопасить себя от заражения или хотя бы тяжелых проявлений ковида можно только с помощью вакцины. Приятным бонусом прививки служит возможность получения специального qr-кода, который позволит посещать рестораны, театры, спортивные залы и другие общественные места.

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Фото: АГН «Москва» / Кирилл Зыков
Автор: 17 ноября 2021, 11:30 Источник: Оперативный штаб Москвы ✓ Надежный источник

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