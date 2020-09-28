Коронавирус в России поставил новый рекорд: более 8 тысяч зараженных за сутки

Новые случаи обнаружили в 84 регионах страны. Большинство зараженных в Москве – 2 217. За столицей следуют Санкт-Петербург и Московская область с 237 и 212 инфицированными соответственно.
Выздоровели и выписались из больниц 2 702 россиянина. Жертвами коронавируса нового типа стал 61 человек, сообщил оперативный штаб по контролю и мониторингу эпидемиологической обстановки.
Отметим, что число зараженных постепенно растет. Если 26 сентября болезнь подтвердили у 7 523 человек, то 27 сентября – у 7 867 граждан. В Роспотребнадзоре уточнили, что это продолжение первой волны.
По мнению специалистов, новая вспышка связана с осенне-зимним сезоном. В холодный период, как правило, люди чаще всего подвержены респираторным заболеваниям.
С 28 сентября в Москве ввели новые ограничения по коронавирусу. Пожилым людям и беременным женщинам рекомендуют выходить из дома в случае крайней необходимости.
Также с этой недели в столице начинается отопительный сезон. Мэр Сергей Собянин объяснил, почему тепло придет в жилые дома раньше срока – эта мера поможет остановить распространение COVID-19.
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